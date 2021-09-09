Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, за сутки - 11 нарушений "тишины", - штаб
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За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.
Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также враг осуществил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.
Возле Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что в ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из не запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отметили в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС
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Выздоровления хлопцам……..
А наше сцикло саме боїться і робить таких же самих з армійців.
Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ? А вот это ещё не зашквар, может ещё 100 дней? 🙄🙄🙄
" Ще не вмерла в Україні ні Слава ні Воля"
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09.09.21 07:08 За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 1566 нарушений "тишины".
09.09.21 07:40 Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, за сутки - 11 нарушений "тишины", - штаб.
Как это понимать? Всего нарушений "тишины" 1566, из них всего 11 раз "тишину" нарушили враги - россиянцы и сепары, а остальные нарушения "тишины" (1555 раз) на счету ВСУ?