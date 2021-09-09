РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4429 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
1 307 12
беспилотник (2092) обстрел (20144) ранение (3239) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, за сутки - 11 нарушений "тишины", - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, за сутки - 11 нарушений

За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.

Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг осуществил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия российского обстрела Красногоровки из 120-мм минометов и противотанковой пушки. ФОТОрепортаж

Возле Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что в ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из не запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отметили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Нет слов…… каждый день «нарушение режима тишины» и почти каждый день раненные……😡
Выздоровления хлопцам……..
показать весь комментарий
09.09.2021 07:54
+8
І не кажіть. По який вже ежим тиші йдеться..Давно нема його.
А наше сцикло саме боїться і робить таких же самих з армійців.
показать весь комментарий
09.09.2021 08:41
+5
‎09.‎09.‎2021

Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ? А вот это ещё не зашквар, может ещё 100 дней? 🙄🙄🙄
показать весь комментарий
09.09.2021 08:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нет слов…… каждый день «нарушение режима тишины» и почти каждый день раненные……😡
Выздоровления хлопцам……..
показать весь комментарий
09.09.2021 07:54 Ответить
І не кажіть. По який вже ежим тиші йдеться..Давно нема його.
А наше сцикло саме боїться і робить таких же самих з армійців.
показать весь комментарий
09.09.2021 08:41 Ответить
Вот почему в военное время нужны Порох и Лука..... а не тихановские и зельцы.Слабым и трусливым можно выразить только очередную озабоченность
показать весь комментарий
23.09.2021 08:02 Ответить
Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб - Цензор.НЕТ 601
показать весь комментарий
09.09.2021 08:01 Ответить
Желательно вместе с ЗЕлёнскими ********.
показать весь комментарий
09.09.2021 08:10 Ответить
Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб - Цензор.НЕТ 6912
показать весь комментарий
09.09.2021 08:02 Ответить
Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб - Цензор.НЕТ 696
показать весь комментарий
09.09.2021 08:11 Ответить
‎09.‎09.‎2021

Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ? А вот это ещё не зашквар, может ещё 100 дней? 🙄🙄🙄
показать весь комментарий
09.09.2021 08:28 Ответить
пораненим Героям найскорішого одужання і повного відновлення...
" Ще не вмерла в Україні ні Слава ні Воля"
Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і 122-мм артилерії, за добу - 11 порушень "тиші", - штаб - Цензор.НЕТ 5810
...
показать весь комментарий
09.09.2021 09:02 Ответить
Объясните, кто может! Читаю новости на ЦензорНЕТ:

09.09.21 07:08 За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 1566 нарушений "тишины".

09.09.21 07:40 Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, за сутки - 11 нарушений "тишины", - штаб.

Как это понимать? Всего нарушений "тишины" 1566, из них всего 11 раз "тишину" нарушили враги - россиянцы и сепары, а остальные нарушения "тишины" (1555 раз) на счету ВСУ?
показать весь комментарий
09.09.2021 09:16 Ответить
Хорошо хоть подох начальник лесопилки(МЧС), хенерал кгбфсб.
показать весь комментарий
09.09.2021 09:27 Ответить
 
 