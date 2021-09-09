РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4429 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Борьба с коронавирусом
33 800 49
ВОЗ (773) Гебрейесус (158) COVID-19 (18599)

ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца года

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца года

Всемирная организация здравоохранения призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Власти просят не делать дополнительные уколы против COVID-19 до конца текущего 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом в среду, 8 сентября, заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления в штаб-квартире в Женеве.

Он подчеркнул, что не собирается молчать, когда контролирующие мировые поставки препаратов думают, что бедные слои населения должны довольствоваться остатками вакцин, пишет The Guardian.

Он призвал богатые страны и производителей вакцин отдать приоритет первым уколам от коронавируса медицинским работникам и уязвимым группам населения в бедных странах, а не бустерам – третьим дозам.

"Мы не хотим широкого использования бустеров для полностью вакцинированных здоровых людей", – заявили в ВОЗ.

В прошлом месяце ВОЗ призвала ввести мораторий на бустерные вакцины против коронавируса до конца сентября, чтобы устранить резкое неравенство в распределении доз между богатыми и бедными странами. Но Гебрейесус признал в среду, что "с тех пор в глобальной ситуации мало что изменилось".

"Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии

По его словам, страны с высоким уровнем доходов пообещали пожертвовать более одного миллиарда доз вакцины более бедным странам, но материализовалось менее 15% этих доз. Глава ВОЗ подчеркнул, что им больше не нужны обещания.

Отметим, что в США заявили о том, что не будут поддерживать призыв ВОЗ о введении временного моратория на вакцинацию от коронавируса третьей дозой. В Белом доме считают такую меру неправильной.

"Мы считаем, что временный мораторий – это неверный выбор", – сказала пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки. Она пояснила, что Соединенные Штаты могут и третью прививку делать своим гражданам, и отправить вакцины в страны с низким уровнем дохода.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что после перенесенного коронавируса и двух доз вакцины Pfizer или Moderna иммунная система некоторых людей развивает невероятную способность реагировать на вирус. Ученые назвали это "сверхчеловеческим иммунитетом" или "гибридным иммунитетом".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Ну вот о чем я все время и задаю вопрос так ли безвредна вакцина и какие последствия ожидают привитых??? Пока в ответ мол ты антивакцинатор..люди Пора думать а не глобально бегать как стадо баранов...
показать весь комментарий
09.09.2021 07:55
+8
Адепти примусової вакцинації дуже агресивні і схильні ображати незгодних, які не бажають бути піддослідними пацюками.
показать весь комментарий
09.09.2021 08:10
+7
На самый простой вопрос, зачем вакцинировать переболевших, аргументированного ответа от специалистов до сих пор нет.
показать весь комментарий
09.09.2021 08:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну вот о чем я все время и задаю вопрос так ли безвредна вакцина и какие последствия ожидают привитых??? Пока в ответ мол ты антивакцинатор..люди Пора думать а не глобально бегать как стадо баранов...
показать весь комментарий
09.09.2021 07:55 Ответить
Адепти примусової вакцинації дуже агресивні і схильні ображати незгодних, які не бажають бути піддослідними пацюками.
показать весь комментарий
09.09.2021 08:10 Ответить
99.5 %% і тих, що верещать за тотальну вакцинацію і тих хто готовий стрибнути з хмарочоса, тільки б не отримати щеплення Є АБСОЛЮТНИМИ БОВДУРАМИ.
Ні один з вищеназваних не має навіть простого уявлення про роботу імунної системи, ні про типи вакцин, користуються новинами з тупих змі і верещать, верещать, верещать...
показать весь комментарий
09.09.2021 11:35 Ответить
Дорогой ты мой, вакцинированый, зачем тебе боятся тех, кто не хочет вакцинироваться?
Ведь ты же привит и у тебя теперь супер иммунитет, так?
А если так, то что тебе до тех кто не привился, это ж их проблемы, тебя они не коснутся, ведь ты умнее всех.

Ну а если ты боишься, значит не уверен, что вакицина твоя тебе реально помогает, но ты ею укололся и требуешь, чтобы эту гадость ввели всем, чтобы тебе было не так обидно осознавать свою глупость?
показать весь комментарий
09.09.2021 11:53 Ответить
Пишіть за себе, за мене не треба, чи ви баба Ванга?

Що незрозумілого я сказав, що ви приписали мене до адептів?

Повторюю, більшість затятих адептів та супротивніків вакцинаціі є абсолютними, неосвіченими по темі бовдурами.

А вам рекомендую окуляри, може розвидіте текст повністю) розсіяність уваги є ознакою багатьох психічних хвороб!
показать весь комментарий
09.09.2021 12:03 Ответить
Скоро ВОЗ скажет что уколизация была ошибкой, что тогда запоешь, птичка провокаторская?
показать весь комментарий
09.09.2021 17:24 Ответить
Досить скоро, тобі поставлять діагноз, я навіть знаю який)
І до чого ви комент свій дали? Ви взагалі читити вмієте? Чи тільки літери до купи складати, як і ті 99.5% галасливих мавп?

А щодо ВОЗ, то до неї треба відноситися, як і до інших бюрократичних структур.
ООНівські функціонери не є геніями **********) Беріть голову в руки і починате працювати, сильно не трясіть, останнє випаде)
показать весь комментарий
09.09.2021 17:42 Ответить
послушайте мы знаем что такое Ковид не надо бить себя у груди и рвать ширинку у меня в квартире человек переболел я лично не могу прививку принять у меня куча хронических тяжких заболеваний рисковать мне с детства врачи запретили любые прививки делать от слова вообще из за непредсказуемости последствий организма вплоть до летального даже при опасности заражения столбняком вместо прививки-- какой то иной препарат кололи пару раз... мое спасение как инвалида и с хроническим букетом болячек сидеть дома максимально срезать общения я и до Ковида выходил из дому весьма редко так что сидеть дома у меня уже года 3-4 до пандемии появилась потребность и отсутствие какого либо желания просто так швендять по улицам.. в первую очередь материальный аспект... денег нет нефиг шастать... актуальность вопроса так ли результативны вакцины ответа даже на 50% нема Израиль барабаном сообщивший о вакцинации почти 100% населения сегодня захлебнулся в новой волне заболевших и умерших США барабаном кричит что все мы охватили огромный пласт населения 2 недели растет больные и смертность..как ЭТОТ факт пояснить вакцинировались или нет???? и почему если ДА ы опять и снова по второму 3 разу заболели??!!
показать весь комментарий
09.09.2021 08:31 Ответить
вам Ковид мосх выел хамло смотри Ковид по 2-3 раза находит не гневи Бога убогий дегенеративный вакцинатор....
показать весь комментарий
09.09.2021 08:35 Ответить
Вот сопственна и пример агрессивности не замедлил показать зубки.

Вали сам туда, откуда пришёл
показать весь комментарий
09.09.2021 08:35 Ответить
я переболел очень тяжело,болел три месяца,еле откачали. НО Я ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ,ПОТОМУ ЧТО ВАКЦИНА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ БОЛЕЗНЬ,
показать весь комментарий
09.09.2021 08:33 Ответить
ну-да...а потом снова все евреи в Израиле,снова стали болеть,и теперь им делают третью дозу...
вы "шановный" если не понимаете в медицине,то лучше молчите.
показать весь комментарий
09.09.2021 09:06 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

изучай, дурачок, оф. статистику: болеют больше, чем год назад в осеннюю волну до начала вакцинации
показать весь комментарий
09.09.2021 09:15 Ответить
"Вакцина зменшує ризик зараження"

кто тебе этой лапши на уши навесил?
показать весь комментарий
09.09.2021 09:13 Ответить
Формально да, таки уменьшает. Это если говорить об абстрактной вакцине, которую признали вакциной именно потому, что она делает то, ради чего её в человека колют. Другое дело, что вакцины против короны и вызывают вопросы, почему они не делают то, что они должны делать, и насколько они вакцины. И почему в завакцинированном по самые уши Израиле эпидемия.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:48 Ответить
"а захворюваність на ковід впала до десятків випадків на весь Ізраїль"

чего-чего?! ты с дуба рухнул? в Израиле сейчас самая высокая заболеваемость в мире
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
показать весь комментарий
09.09.2021 09:14 Ответить
Так и я знаю, и чиво?
А шта до насильно - ну угрозы увольнения это очень добровольно, ага
показать весь комментарий
09.09.2021 08:34 Ответить
вот вот об аспекте НАСИЛИЯ НАД ЧЕЛОВЕКОМ мне казалось что все конвенции и право пациента решать САМОМУ лечиться вакцинироваться или это Тавро Дьявола вакцина меченные Нечестью??!! или это по сути глобальное уничтожение человечества??!! под видом вакцин никто не знает на сегодня как будет реагирвоать на вакцинирование организм через год; 2; 5 лет 10 лет... насколько вакцина скоращает человеку его биологические часы жития в этом бренном мире??!!!
показать весь комментарий
09.09.2021 08:40 Ответить
В целом вы правильно пишите, к сожалению в пустоту. Не хочу приводить доводы за или против. Главное - я хочу поблагодарить наших "санитаров леса" тех, которые в белых халатах. За то, что непосредственно подсадили на иглу (запланировано 8 инъекций) и за то, что после каждого осенне-зимнего периода будут прореживаться ряды смотрящих тв. В итоге на выборы придут уже те, кто не смотрит тв.
показать весь комментарий
09.09.2021 10:23 Ответить
Пропоную повернути віспу у цей світ і заборонити вам вакцинуватися.
Вам буде гарантовано в мінімумі ряба морда.
показать весь комментарий
09.09.2021 11:41 Ответить
На самый простой вопрос, зачем вакцинировать переболевших, аргументированного ответа от специалистов до сих пор нет.
показать весь комментарий
09.09.2021 08:38 Ответить
ответ есть но его не озвучивают хотя проскочила фраза....
Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что после перенесенного коронавируса и двух доз вакцины Pfizer или Moderna иммунная система некоторых людей развивает невероятную способность реагировать на вирус. Ученые назвали это "сверхчеловеческим иммунитетом" или "гибридным иммунитетом". думаю что сериалы-- Нация Z и Зомби.... это не фильм фантастика ужаса --а наша реальность.... скорая....Ист очник: https://censor.net/ru/n3287193
показать весь комментарий
09.09.2021 08:43 Ответить
Вы здоровый умом человек? За год вы перенесите минимум 2-3 вирусных инфекции. Вас с вашими размышлениями давно похоронили. Аминь
показать весь комментарий
09.09.2021 11:45 Ответить
Ну ковід - це ж не вітрянка, коли раз перехворів і антитіла до кінця життя... Ковід - швидше, як грип - грипом людина може і щороку хворіти (причому, навіть якщо один і той же штам циркулює).
показать весь комментарий
09.09.2021 08:49 Ответить
Это не профессиональный ответ, а для обычного обывателя. Сам коронавирус, вакцины, осложнения после вакцин, антитела, Т-клеточный иммунитет против ковида, до конца не изучены. По факту, случаи повторных заболеваний на так часто встречаются. Но тем не менее, кто то продвигает рекомендации, что переболевших, без каких либо предварительных исследований, необходимо вакцинировать.
показать весь комментарий
09.09.2021 09:03 Ответить
Не прям необхідно, а треба здати аналіз грові на антитіла і перевірити, скільки їх лишилося...
показать весь комментарий
09.09.2021 09:18 Ответить
Я не специалист в этих вопросах, но думаю, даже в целях для исследований наверно стоило бы. Есть прецеденты, лично у меня, и мой круг знакомых, кто задумался, стоит ли рисковать после перенесенного ковида и делать вакцину.
показать весь комментарий
09.09.2021 09:36 Ответить
антитіла - це лише, грубо кажучи, сота частина з усіх існуючих в тілі людини механізмів імунного захисту
може не бути антитіл, але людина все одно здорова, бо має міцний клітинний імунітет
показать весь комментарий
09.09.2021 09:41 Ответить
Ему пофигу на тклетки, бклетки и фагоциты и остальные бласты) оно ж РАЗУМНЫЙ человек), значит евоное мнение окончательное и бесповоротное
показать весь комментарий
09.09.2021 11:48 Ответить
"міцний клітинний імунітет" - це що таке, поясніть. На пальцях, хоча б, без поглиблення в біохімію.
PS Одиночна клітина - дуже простий биомеханизм, на рівні механічного годинника. Якщо в неї потрапив вірус, вона буде його розмножувати, просто тому що в ній є для цього стандартний механізм.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:35 Ответить
Уже понятно-чтоб ввести жидкие чипы.
показать весь комментарий
09.09.2021 13:00 Ответить
Угу. Как мне кажется, дедушка Байден сегодня что-то объяснит этому негру. Например, старое Правило: "Каждый умирает в одиночку"(с)
показать весь комментарий
09.09.2021 07:55 Ответить
Он подчеркнул, что не собирается молчать, когда контролирующие мировые поставки препаратов думают, что бедные слои населения должны довольствоваться остатками вакцин, пишет The Guardian. Источник: https://censor.net/ru/n3287193\\\\\\\\\\\

Это блеет тот поц что говорил - В Китае все ОК, не надо запрещать китайцам миллионами разъехаться по миру.

И даже Трамп не инициировал расследования по этому поводу. Обезьяна, на чьей совести по кр. мере пару млн. трупов чего то там не собирается молчать? Какая наглость!©(с)
Хотя, судя по фамилии, все нормально. Его кумир вообще своими байками привел к сотням миллионам трупов и ничо - остался очень добрым ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца года - Цензор.НЕТ 757 (христоедство же уничтожило "заверу" кучу жизней, часть из них ..... "спасая души неверных")
показать весь комментарий
09.09.2021 08:00 Ответить
да вроде бы уже нет дефицита, все кто хотел - укололся.
показать весь комментарий
09.09.2021 08:03 Ответить
Не везде. Дедушка-эфиопский негр ярый социалист, у него вроде в кумирах даже сталин ходит, и он хочет, чтобы всё наилучшее в мире бесплатно доставалось бедным. А богатые - они пусть подождут в сторонке.
Поэтому дайте ещё больше вакцин бедуинам в Сахаре, даже если им они и не нужны.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:39 Ответить
Абсолютно не согласна с ВОЗ. Всегда выживает сильнейший, а в данном случае умнейший! Бедные страны потому и бедные, что при выборах не включают мозги, а включают телевизор.
показать весь комментарий
09.09.2021 09:10 Ответить
Воз сборище афроафриканцев на зарплате(очень хорошей) у белых, платящих налоги. Организация абсолютно безграмотная и бесполезная.
показать весь комментарий
09.09.2021 09:24 Ответить
ВОЗовские аферисты ,которые не несут никакой ответственности ни за качество вакцин ,ни за вакцинацию,зарабатывая при том многолярдные деньги призывают делать то.что принесет им еще больше монет
показать весь комментарий
09.09.2021 09:51 Ответить
В данном случае ВОЗ, кроме чисто функционерских действий, ничего не делает, и денег с этого именно сам ВОЗ вряд-ли срубит. Зато это же мечта любого бюрократа, рулить потоками ценностей во времена их дефицита. Мы живем в правильной стране, и у нас любой сходу сможет придумать схему, как, сидя в уютном кресле в ВОЗ, вымутить себе домик на Лазурном Берегу.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:43 Ответить
У людей есть выбор. Кто хочет жить- делает прививки,пользуется маской , моет руки и держит дистанцию. Кто не хочет жить- не делает прививки, не пользуется маской , не моет руки и не держит дистанцию.Но когда те кто не хотят жить требуют того же от остальных-это не правильно. Всё равно что геи потребуют чтобы все стали геями.
показать весь комментарий
09.09.2021 10:02 Ответить
Они испугались, что народи их в ПЕРВУЮ очередь разорвут, когда узнают что это за уколы!
показать весь комментарий
09.09.2021 10:26 Ответить
воз это телега а на картинке мужик мулат или негр -мганга я боюсь воза ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію проти COVID-19 до кінця року - Цензор.НЕТ 2504 ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію проти COVID-19 до кінця року - Цензор.НЕТ 6377
показать весь комментарий
10.09.2021 02:05 Ответить
 
 