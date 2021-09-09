ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца года
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Всемирная организация здравоохранения призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Власти просят не делать дополнительные уколы против COVID-19 до конца текущего 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом в среду, 8 сентября, заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления в штаб-квартире в Женеве.
Он подчеркнул, что не собирается молчать, когда контролирующие мировые поставки препаратов думают, что бедные слои населения должны довольствоваться остатками вакцин, пишет The Guardian.
Он призвал богатые страны и производителей вакцин отдать приоритет первым уколам от коронавируса медицинским работникам и уязвимым группам населения в бедных странах, а не бустерам – третьим дозам.
"Мы не хотим широкого использования бустеров для полностью вакцинированных здоровых людей", – заявили в ВОЗ.
В прошлом месяце ВОЗ призвала ввести мораторий на бустерные вакцины против коронавируса до конца сентября, чтобы устранить резкое неравенство в распределении доз между богатыми и бедными странами. Но Гебрейесус признал в среду, что "с тех пор в глобальной ситуации мало что изменилось".
"Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года", – сказал он.
По его словам, страны с высоким уровнем доходов пообещали пожертвовать более одного миллиарда доз вакцины более бедным странам, но материализовалось менее 15% этих доз. Глава ВОЗ подчеркнул, что им больше не нужны обещания.
Отметим, что в США заявили о том, что не будут поддерживать призыв ВОЗ о введении временного моратория на вакцинацию от коронавируса третьей дозой. В Белом доме считают такую меру неправильной.
"Мы считаем, что временный мораторий – это неверный выбор", – сказала пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки. Она пояснила, что Соединенные Штаты могут и третью прививку делать своим гражданам, и отправить вакцины в страны с низким уровнем дохода.
Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что после перенесенного коронавируса и двух доз вакцины Pfizer или Moderna иммунная система некоторых людей развивает невероятную способность реагировать на вирус. Ученые назвали это "сверхчеловеческим иммунитетом" или "гибридным иммунитетом".
Пожалуйста, подождите...
Ні один з вищеназваних не має навіть простого уявлення про роботу імунної системи, ні про типи вакцин, користуються новинами з тупих змі і верещать, верещать, верещать...
Ведь ты же привит и у тебя теперь супер иммунитет, так?
А если так, то что тебе до тех кто не привился, это ж их проблемы, тебя они не коснутся, ведь ты умнее всех.
Ну а если ты боишься, значит не уверен, что вакицина твоя тебе реально помогает, но ты ею укололся и требуешь, чтобы эту гадость ввели всем, чтобы тебе было не так обидно осознавать свою глупость?
Що незрозумілого я сказав, що ви приписали мене до адептів?
Повторюю, більшість затятих адептів та супротивніків вакцинаціі є абсолютними, неосвіченими по темі бовдурами.
А вам рекомендую окуляри, може розвидіте текст повністю) розсіяність уваги є ознакою багатьох психічних хвороб!
І до чого ви комент свій дали? Ви взагалі читити вмієте? Чи тільки літери до купи складати, як і ті 99.5% галасливих мавп?
А щодо ВОЗ, то до неї треба відноситися, як і до інших бюрократичних структур.
ООНівські функціонери не є геніями **********) Беріть голову в руки і починате працювати, сильно не трясіть, останнє випаде)
Вали сам туда, откуда пришёл
вы "шановный" если не понимаете в медицине,то лучше молчите.
изучай, дурачок, оф. статистику: болеют больше, чем год назад в осеннюю волну до начала вакцинации
кто тебе этой лапши на уши навесил?
чего-чего?! ты с дуба рухнул? в Израиле сейчас самая высокая заболеваемость в мире
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
А шта до насильно - ну угрозы увольнения это очень добровольно, ага
Вам буде гарантовано в мінімумі ряба морда.
Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что после перенесенного коронавируса и двух доз вакцины Pfizer или Moderna иммунная система некоторых людей развивает невероятную способность реагировать на вирус. Ученые назвали это "сверхчеловеческим иммунитетом" или "гибридным иммунитетом". думаю что сериалы-- Нация Z и Зомби.... это не фильм фантастика ужаса --а наша реальность.... скорая....Ист очник: https://censor.net/ru/n3287193
може не бути антитіл, але людина все одно здорова, бо має міцний клітинний імунітет
PS Одиночна клітина - дуже простий биомеханизм, на рівні механічного годинника. Якщо в неї потрапив вірус, вона буде його розмножувати, просто тому що в ній є для цього стандартний механізм.
Это блеет тот поц что говорил - В Китае все ОК, не надо запрещать китайцам миллионами разъехаться по миру.
И даже Трамп не инициировал расследования по этому поводу. Обезьяна, на чьей совести по кр. мере пару млн. трупов чего то там не собирается молчать? Какая наглость!©(с)
Хотя, судя по фамилии, все нормально. Его кумир вообще своими байками привел к сотням миллионам трупов и ничо - остался очень добрым (христоедство же уничтожило "заверу" кучу жизней, часть из них ..... "спасая души неверных")
Поэтому дайте ещё больше вакцин бедуинам в Сахаре, даже если им они и не нужны.