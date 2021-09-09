ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца года

Всемирная организация здравоохранения призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Власти просят не делать дополнительные уколы против COVID-19 до конца текущего 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом в среду, 8 сентября, заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления в штаб-квартире в Женеве.

Он подчеркнул, что не собирается молчать, когда контролирующие мировые поставки препаратов думают, что бедные слои населения должны довольствоваться остатками вакцин, пишет The Guardian.

Он призвал богатые страны и производителей вакцин отдать приоритет первым уколам от коронавируса медицинским работникам и уязвимым группам населения в бедных странах, а не бустерам – третьим дозам.

"Мы не хотим широкого использования бустеров для полностью вакцинированных здоровых людей", – заявили в ВОЗ.

В прошлом месяце ВОЗ призвала ввести мораторий на бустерные вакцины против коронавируса до конца сентября, чтобы устранить резкое неравенство в распределении доз между богатыми и бедными странами. Но Гебрейесус признал в среду, что "с тех пор в глобальной ситуации мало что изменилось".

"Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года", – сказал он.

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По его словам, страны с высоким уровнем доходов пообещали пожертвовать более одного миллиарда доз вакцины более бедным странам, но материализовалось менее 15% этих доз. Глава ВОЗ подчеркнул, что им больше не нужны обещания.

Отметим, что в США заявили о том, что не будут поддерживать призыв ВОЗ о введении временного моратория на вакцинацию от коронавируса третьей дозой. В Белом доме считают такую меру неправильной.

"Мы считаем, что временный мораторий – это неверный выбор", – сказала пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки. Она пояснила, что Соединенные Штаты могут и третью прививку делать своим гражданам, и отправить вакцины в страны с низким уровнем дохода.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что после перенесенного коронавируса и двух доз вакцины Pfizer или Moderna иммунная система некоторых людей развивает невероятную способность реагировать на вирус. Ученые назвали это "сверхчеловеческим иммунитетом" или "гибридным иммунитетом".