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COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61

В Украине зафиксированы 3 663 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 сентября. Такой высокий показатель выявленных новых случаев в Украине зафиксирован впервые с конца мая 2021 года, когда 27 мая зафиксировали 3 509 новых случаев, а 22 мая - 4 606.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 8 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 663 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 342, медработников - 63).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 госпитализирован - 981 человек;

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 летальных случаев - 61;

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 выздоровели - 1 546 человек.

За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 методом ПЦР - 27 895 человек,

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 методом ИФА - 9 397 человек,

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 экспресс-тестами - 25 438 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден планирует созвать международный саммит по борьбе с COVID-19, - Politico

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 заболели - 2 306 939 человек;

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 выздоровели - 2 217 563 человека;

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 летальных случаев - 54 175;

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 проведено ПЦР-тестов - 12 188 070.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 11
COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 12
COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 13
COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 14
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Топ комментарии
+20
Вчера їхав в тролейбусі N7 (Київ) - в масках меньше 50% пасажирів. В салоні не давка, але заповнений досить щільно! Школярі без масок абсолютно всі! Дехто з безмаскових кашляв, не прикриваючись!
Витримав в такому тролейбусі одну зупинку, пішов далі пішки хоча ризикував спізнитись на роботу.
З таким ставленням людей до своєї та колективної безпеки 1000+ нових випадків щодня - справа наступних 2-3 тижнів!
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09.09.2021 08:22
+12
Из-за долбодятлов, которым впадло одеть маску и помыть руки перед едой, нас ждет прощание с безвизом, а через два месяца люди в очередном лохдауне начнут терять работы. А все потому, что количество ********* в этой стране - гигантское. Я уже не говорю о тех тварях, которые придумали пускать вьезжающих в нашу страну, с одной вакцинацией и без теста.
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09.09.2021 08:24
+8
на хліб не намастиш...
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09.09.2021 08:31
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Правила форума Совет форумчан
Понятно. Вчера этот главврач, фамилию которого я даже не желаю произносить, сказал что ужесточения карантинные с 13 сентября. А лохдаун в ноябре, да? Сейчас возобновится эта любимая игра- в статистику. А в этой игре всегда выигрывают те, кто владеет возможностью подогнать нужные цифры. Ждём-с-с-с-с-с...
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09.09.2021 08:17 Ответить
В Чехии не будут вводить локдаун в случае очередной волны коронавируса -

Правительство Чехии прогнозирует очередную волну коронавируса, но общенациональный локдаун вводить не будет.

Об этом сообщает IDNES.
Как заявил министр здравоохранения Адам Войтех, статистика заболеваемости говорит о начале новой волны эпидемии. При этом госпитализаций существенно ниже, чем были в предыдущих волнах.
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09.09.2021 08:25 Ответить
Вчера їхав в тролейбусі N7 (Київ) - в масках меньше 50% пасажирів. В салоні не давка, але заповнений досить щільно! Школярі без масок абсолютно всі! Дехто з безмаскових кашляв, не прикриваючись!
Витримав в такому тролейбусі одну зупинку, пішов далі пішки хоча ризикував спізнитись на роботу.
З таким ставленням людей до своєї та колективної безпеки 1000+ нових випадків щодня - справа наступних 2-3 тижнів!
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09.09.2021 08:22 Ответить
Я таке бачу кожен день у метро, у час пік. 60% абсолютно начхати на все і всіх.
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09.09.2021 08:29 Ответить
Саме головне-що всім інфекціям та болячкам абсолютно начхати,що про них думають різні люди..Є умови - вони мають розвиток,погані умови для них -вони загасають... COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 - Цензор.НЕТ 8184
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09.09.2021 10:06 Ответить
конченные кретины
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09.09.2021 16:01 Ответить
може й шкода шо так мало заражених і всім побоку вже вірус, але ті кашлюни скоріш самі заражають, аніж ті хто в масках. бризкати б їм в рило антисептиком))) як в ролику з азії - за столом якийсь клерк і клієнтка, тільки чхнула - півсекунди і той попшикав на неї. реакція прямо як у Шумахера)
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09.09.2021 08:33 Ответить
Вірусам чхати на маски.
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09.09.2021 09:09 Ответить
да ну?
вирусам то да, но вот вирусы разносятся чем? правильно. и как раз маска задерживает что? - правильно.
если бы вирусы сами по себе носились вна воздухе, то даже Моисей умер бы как и все его стадо, даже Нерон, даже Яхве COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 - Цензор.НЕТ 2177
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09.09.2021 09:29 Ответить
аэрозольными каплями, размер которых менее 1 микрометра
https://www.youtube.com/watch?v=tIaul0U83d0
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09.09.2021 09:32 Ответить
COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 - Цензор.НЕТ 9346

Net Nuance Підписалося 2,96 тис. користувачів\\\\\\\\\\

неважливо, просто базарить шо 4 маски "єслі вдуть", то пропускают воз.дух(святой)
так блин - а шо они должни дєлать? - задушити носія?
просто якщо вдуть то і ОЗК щось пропустить, нє?
мінімізують просто то шо видихає заражений - і тобі(або вам, якщо ви підполковник, бажаю здоров.я) - менший ризик шо тебе хтось заразить, ну і на тобі якщо намордник то не покусаєш коось ще менший ризик.
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09.09.2021 09:40 Ответить
тобі не доходить? не зменшується вірусний ризик ніяк, бо маска (не респіратор, а саме блакитна ганчірка) зовсім не здатна зупиняти ні аерозольні краплі, ні віруси

доведено це і практичними результатами за останні півтора роки
в жодній країні чи регіоні введення масочного режиму не призвело до покращення епід. ситуації
https://rationalground.com/mask-charts/
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09.09.2021 09:45 Ответить
ок
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09.09.2021 09:54 Ответить
Беремо підручник із санітарії та гігієни років 80х -та дивимося на товщину маски -50мм вати!Це я ще при пташиному грипі прояснив для себе....
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09.09.2021 10:17 Ответить
Маска в 1-2мм ,це як наїстися чіпсами... COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 - Цензор.НЕТ 7088
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09.09.2021 10:18 Ответить
так, вона навіть від пилу не захищає, хоча є "протипиловою")
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09.09.2021 10:22 Ответить
Слухай, мужик, йди шоб тобі прокашлялися ковідні зараженти(ггггг), а потім лизни поруччя навіть в храмі як іранці.
ну не смішно ж . захищає але мало. так шо - ти ж сітку на точці не знімеш бо типу - і так ворог бачить? ну, маск. сітку на точці вогневій?
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09.09.2021 10:46 Ответить
Це єдине, що ти можеш відповісти? Порекомендувати вдатися в абсолютно ідіотські крайнощі?
До чого тут маскування на точці вогневій і намордник, який не здатний повпливати на поширення вірусних інфекцій?
Це що в тебе взагалі? Побічка від вакцини?
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09.09.2021 10:49 Ответить
ти єврей?
я теж не люблю вірус, але маски хоча б зменшують . та я вище ж сказав. заколєбали одне й те ж саме повторювати.
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09.09.2021 11:09 Ответить
Ну ти можеш і далі цю мантру співати про маски, але факти незмінні: маски ніяк не зменшують поширення вірусних інфекцій. Бактеріальних - так, вірусних - ні. Повертайся до школи, де тобі пояснять різницю між вірусами і бактеріями.
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09.09.2021 11:12 Ответить
ну не свисти - я ж блин написал - если на тя кашлянул кто то то - он в маске, - уже минус сто миллионов вирионов ты примешь, а если ты в маске тоже, то сам подумай.
ты тролль, или, извини, т.н. русский
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09.09.2021 11:21 Ответить
Придурку, який як доказ того, що маски не затримують КРАПЕЛЬ, показує конденсат (а не аерозоль, як написано в ролику) водяної пари (яка складається з окремих МОЛЕКУЛ і тому досить вільно проходить через кілька масок) на скельцях окулярів, треба йти вчити шкільний курс фізики. І тим придуркам, що йому вірять - туди ж дорога.
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09.09.2021 11:23 Ответить
як чудово бачити окремі молекули неозброєним оком COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 - Цензор.НЕТ 228
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09.09.2021 11:29 Ответить
Не тупи. водяна пара складається з окремих МОЛЕКУЛ. Тому вона і проходить крізь маски і вже потім конденсуєтьсяв краплі на поверхні, яка холодніше за повітря з парою, що видихає людина.
Ти що, в школі хворів багато?.
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09.09.2021 11:31 Ответить
Точно такий же результат буде для "пари" з вейпера. Це те ж конденсат? Що ще збрешеш?
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09.09.2021 11:34 Ответить
Аерозоль вейпу - штучного походження, він відрізняється і за розмірами крапель (аони значно менші) і за їх хімічним складом (там пропіленгліколь з купою добавок) і нічого спільного з тим, що продукує людина не мають.
В натурних експериментах з тхорами (які хворіють на грип та на ковід) не вдавалося заразити тварину краплями меншими за 1,5 мкм.
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09.09.2021 12:04 Ответить
How effective is a mask in preventing COVID‐19 infection?

Med Devices Sens. 2021 Jan 5 : e10163.
doi: 10.1002/mds3.10163

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 - Цензор.НЕТ 6088
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09.09.2021 10:51 Ответить
Гарні, звичайно, малюночки, які не мають жодного відношення до реальності.
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09.09.2021 10:53 Ответить
Посилання небачив? Що хворів багато? То я повторю. Це тобі не ютуб.
How effective is a mask in preventing COVID‐19 infection?
Med Devices Sens. 2021 Jan 5 : e10163.
doi: 10.1002/mds3.10163
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09.09.2021 10:57 Ответить
Грантожерська псевдонаучна маячня. Висновки базуються на "дослідженнях" 2020 року, в яких нашвидкоруч використали якісь фантастичні моделі, які далекі від реальності.
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09.09.2021 11:01 Ответить
Більша частина фінансування науки на Заході йде через гранти. То що, ти перевагу віддаєш західним наукомістким товарам, чи Атечественным, розробленим бюджетниками?
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09.09.2021 11:08 Ответить
Навіщо ти кожного разу відводиш розмову від теми? "Дослідження" твоє - фуфло.
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09.09.2021 11:09 Ответить
посм. выше - я уже как для ребенка ему сказал = продолжает писать шо маска это ноль защиты.
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09.09.2021 11:22 Ответить
а я тебе как ребенку говорю: "прыгни в окно - станешь бессмертным"
ну почему ты просто не веришь мне?
потому что любое утверждение требует доказательств
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09.09.2021 11:30 Ответить
так бо в наличии ум - и то шо через маску проходит меньше всего этого - то факт, не?
ребенок - прыгни в Марианскую впадину - станешь правой рукой Яхве. А почему не веришь? Хочешь к Аллаху? тогда с Эвереста прыгни в Марианку, уверен, попадешь в учреждение где тя вылечат от дури такой. хотя ты тролль руснявый.
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09.09.2021 12:09 Ответить
Цікаво. В 2006 році вважалося, що саморобна маска з 8 (!) шарів захищає на 67%.А в 2020 році швиденько знайшлися грантожери, які "довели", що одношарова саморобна маска може захистити на 95% COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 - Цензор.НЕТ 9830

Author, yearMaterialsMethodResultsDato et al. (2006)8‐layer cotton T‐shirt maskMeasuring aerosol concentration outside and inside the mask.67% effective prevention of aerosols considering N95 to be 100%.
Ma et al. (2020)N95 masks, medical masks and home‐made masks (four‐layer kitchen paper and one‐layer cloth)Evaluating the efficacy of masks and instant hand wiping using the avian influenza virus.N95 masks, medical masks and home‐made masks can block 99.98%, 97.14% and 95.15% of virus in aerosols.

Це все, що треба знати про псевдо-"науку", яку ти тут пропагуєш.
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09.09.2021 10:57 Ответить
Ефективність дуже сильно залежить як маска підігнана до обличчя. В армії деякі солдати примудрялися навіть протигаз надівати так, що він ні хріна не фільтрував,
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09.09.2021 11:02 Ответить
Мова не про це. А про достовірність "аргументів", які ти наводиш.
Аерозольні краплі за прозміром менші 1 мікрометра. Маска (блакитна ганчірка) не зупиняє частинки, менші 5 мікрометрів. крапка.
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09.09.2021 11:07 Ответить
А експерименти показують, що зупиняє.
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09.09.2021 11:09 Ответить
Як раз не показують.
https://www.youtube.com/watch?v=tIaul0U83d0

Ось це найкраще ПРАКТИЧНЕ спростування. Без підкрученої і висмоктаної з пальця псевдотеорії.
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09.09.2021 11:10 Ответить
Придурку, який як доказ того, що маски не затримують КРАПЕЛЬ, показує конденсат (а не аерозоль, як написано в ролику) водяної пари (яка складається з окремих МОЛЕКУЛ і тому досить вільно проходить через кілька масок) на скельцях окулярів, треба йти вчити шкільний курс фізики. І тим придуркам, що йому вірять - туди ж дорога.
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09.09.2021 11:19 Ответить
конденсат водяної пари складається з окремих молекул?))) очевидно, що придурок - це ти
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09.09.2021 11:23 Ответить
Не тупи. водяна пара складається з окремих МОЛЕКУЛ. Тому вона і проходить крізь маски і вже потім конденсуєтьсяв краплі на поверхні, яка холодніше за повітря з парою, що видихає людина.
Ти що, в школі хворів багато?.
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09.09.2021 11:26 Ответить
А аерозольні краплі складаються не з окремих молекул?
А пару з чайника видно, тому що вона складається з окремих молекул?
Годі натягати сову на глобус, клоун.
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09.09.2021 11:33 Ответить
Аерозольні краплі води складаються з молекулярних асоциатів, утворених водневими зв"язками.
При сильному струміні пари, на самому зрізі носика чайника видно невеликий прозорий відрізок - це і є водяна пара. А те, що в побуті називають парою (пар російською) - то вже суміш аерозольного конденсату води, водяної пари і повітря.
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09.09.2021 12:07 Ответить
Точно такий же результат буде для "пари" з вейпера. Це те ж конденсат? Що ще збрешеш?
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09.09.2021 11:34 Ответить
Аерозоль вейпу - штучного походження, він відрізняється і за розмірами крапель (аони значно менші) і за їх хімічним складом (там пропіленгліколь з купою добавок) і нічого спільного з тим, що продукує людина не мають.
В натурних експериментах з тхорами (які хворіють на грип та на ковід) не вдавалося заразити тварину краплями меншими за 1,5 мкм.
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09.09.2021 11:49 Ответить
так прикольно бачити окремі молекули неозброєним оком COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 - Цензор.НЕТ 6284 просто клас!
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09.09.2021 11:24 Ответить
Прикольно бачити ідіота, що скурив підручник фізики.
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09.09.2021 11:27 Ответить
аргументи в тебе закінчилися, точніше їх і не було

я зрозумів, "правильні аерозольні краплини" утворюються лише, коли хворий на ковід, все інше - це інше COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 - Цензор.НЕТ 5012
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09.09.2021 11:32 Ответить
та это тролль руснявый. ибо наши так себя не ведут - это ссущество тупо напролом со своим роликом.
я бы ему ролик показал как типо чел сидит на шинах и тут коллеги аэрбаг под ним садонули - чуть не сдох. или как чел тоже в мастерской присел и коллеги под зад ему шланг с напором воздуха подсунули и включили - сдох.
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09.09.2021 12:12 Ответить
и так везде, всем чхать уже 2 год.
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09.09.2021 11:38 Ответить
Из-за долбодятлов, которым впадло одеть маску и помыть руки перед едой, нас ждет прощание с безвизом, а через два месяца люди в очередном лохдауне начнут терять работы. А все потому, что количество ********* в этой стране - гигантское. Я уже не говорю о тех тварях, которые придумали пускать вьезжающих в нашу страну, с одной вакцинацией и без теста.
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09.09.2021 08:24 Ответить
Безвиз это бесполезное наследие Порошенко. 73 % зебобиков подтвердят В Украине за сутки от COVID-19 умер 61 человек, зафиксированы 3 663 новых случая заражения, 1 546 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 8220
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09.09.2021 08:27 Ответить
на хліб не намастиш...
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09.09.2021 08:31 Ответить
Никогда такого не было, и вот опять.
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09.09.2021 09:08 Ответить
Причем тут мытье рук к РЕСПИРАТОРНОМУ вирусу?!
И не надо мнить себя уникальным, не ты один на планете научен мыть руки.
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09.09.2021 09:10 Ответить
100%!
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09.09.2021 16:05 Ответить
Це все пороблено Мінздравом.
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09.09.2021 09:04 Ответить
Так велено говорить масковским патриархатом?
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09.09.2021 09:19 Ответить
Коронавірус знову наступає, а Косоворотка замість поповнення лікарень киснем та підвищення зарплапт медикам вчора виділив через парламент на свій університет ще 70 мільйонів гривень. Бавиться дитина народними грошима.
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09.09.2021 09:30 Ответить
Тут пишуть про те, що в тролейбусах 50% пасажирів без масок...
Мені цікаво інше. Як захворів мій знайомий пенсіонер, який двічі вакцинувався свиноваком, сидів вдома і нікуди не виходив без маски. В транспорті не їздив взагалі останніх років 10, бо має особисте авто.

Всі ці застереження йому не допомогли. І захворів він три тижні тому, тобто набагато раніше, ніж почали малювати нові цифри. Закінчилося ковідною лікарнею, крапельницями і палатою інтенсивної терапії. Скоро випишуть додому, але то вже не жилець, бо ледве теплий.

От мені цікаво, як до нього пробрався цей вірус. Чи не через свиновак часом?
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09.09.2021 09:41 Ответить
І мені не менш цікаво, чому в Закарпатті ніколи не буває великих цифр банановіруса, хоч про маски там здається взагалі не чули.
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09.09.2021 09:42 Ответить
не факт, що там ковід

люди не хочуть втямити, що далеко не кожний діагноз "ковід" насправді відповідає дійсності
бо ставлять його за допомогою фуфлотестів, які невідомо що і як показують
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09.09.2021 09:47 Ответить
Про себе-осінь минулого року,перед поїздкою за 2 дні, здав пцр за 180грн,негативний,їхав сам в вагоні та купе,через з дні почалося,як по прописам....І ?
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09.09.2021 10:39 Ответить
А потім помирають від фуфлосмерті... І таких симулянтів на кладовищах України вже більше 54 тисяч.
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09.09.2021 10:56 Ответить
Ні, причини смерті є. Давно відомі. Як-то пневмонія і інсульт, наприклад. А от встановлені діагнози - фуфло.
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09.09.2021 10:59 Ответить
Але загальна смертність від усіх причин підскочила в багатьох країнах, де був спалах ковіду. Якби померлих від пневмонії та інсульту просто записати як ковідних, то загальна смертність від усіх причин не змінилася б.
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09.09.2021 11:22 Ответить
Але загальна смертність від усіх причин підскочила в багатьох країнах, де був (і є) "карантин", а також використання вбивчих протоколів "лікування".
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09.09.2021 11:26 Ответить
В Швеції підскочила, а карантину там не було.
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09.09.2021 11:28 Ответить
В порівнянні з 2019 роком? В 2019 році в Європі не було важких штамів грипу.
Ти порівняй з 2018м.
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09.09.2021 11:37 Ответить
COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 3600 осіб, померли - 61 - Цензор.НЕТ 9675
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09.09.2021 12:03 Ответить
Да все нормас. Это "выдумки пиндосов". И маски не нужны в транспорте , особенно в маршрутке . Зашёл, снял или не надавал, заразил, лепота. @Банное быдло . Мои впечатления после поездок в общественном транспорте .
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09.09.2021 12:52 Ответить
 
 