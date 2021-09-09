Экс-генсек НАТО Расмуссен о сделке Трампа с талибами: Это была большая ошибка, даже катастрофа

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал катастрофой сделку экс-президента США Дональда Трампа с талибами о выводе американских войск из Афганистана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главред, об этом пишет Sky News.

По его словам, нельзя было говорить боевикам радикального движения Талибан о дате выхода войск США из страны, потому что благодаря этому талибы смогли победить.

"Сделка была большой ошибкой, я бы назвал ее катастрофой", - сказал Расмуссен.

"Это большая ошибка - сообщать вашим оппонентам, в какой день вы отступите. Никогда, никогда не говорите своему врагу, когда вы отступите", - добавил он.

Расмуссен считает, что договоренности должны были быть основаны не на конкретной дате вывода войск, а на условиях, которые должны были выполнить талибы. В частности, Трампу следовало сказать, что вывод войск произойдет только после того, как Талибан вступит с афганским правительством в политическое урегулирование, которое обеспечит переход мирного общества к новому правительству.

"Из этого следует извлечь один урок... когда Соединенные Штаты уйдут, то они оставят после себя вакуум, и эта пустота будет заполнена плохими парнями. И это именно то, что мы видели в Афганистане", - сказал Расмуссен.

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Напомним, Андерс Фог Расмуссен возглавлял НАТО с 2009 по 2014 год и был премьер-министром Дании до 2009 года.

Сделка Трампа с талибами. Во время каденции Дональда Трампа 29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США подписали соглашение с Талибаном. Штаты и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий.

Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

Президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

В полночь 31 августа 2021 года завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Американская армия завершила вывод своего контингента из страны, аэропорт Кабула был последним объектом в Афганистане, который находился под контролем армии США.

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Боевики Талибана отпраздновали выход американских войск из Афганистана выстрелами из пушек в небо и салютами из автоматического оружия.

Ранее Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Афганистан охватила паника. Люди пытались бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула.

Украинские спецназовцы эвакуировали из Афганистана не только граждан Украины, но и других стран.

26 августа в Кабуле прогремели взрывы. Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ).

Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана. Он отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.