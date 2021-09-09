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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) Расмуссен (234) Трамп (3346)

Экс-генсек НАТО Расмуссен о сделке Трампа с талибами: Это была большая ошибка, даже катастрофа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Экс-генсек НАТО Расмуссен о сделке Трампа с талибами: Это была большая ошибка, даже катастрофа

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал катастрофой сделку экс-президента США Дональда Трампа с талибами о выводе американских войск из Афганистана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главред, об этом пишет Sky News.

По его словам, нельзя было говорить боевикам радикального движения Талибан о дате выхода войск США из страны, потому что благодаря этому талибы смогли победить.

"Сделка была большой ошибкой, я бы назвал ее катастрофой", - сказал Расмуссен.

"Это большая ошибка - сообщать вашим оппонентам, в какой день вы отступите. Никогда, никогда не говорите своему врагу, когда вы отступите", - добавил он.

Расмуссен считает, что договоренности должны были быть основаны не на конкретной дате вывода войск, а на условиях, которые должны были выполнить талибы. В частности, Трампу следовало сказать, что вывод войск произойдет только после того, как Талибан вступит с афганским правительством в политическое урегулирование, которое обеспечит переход мирного общества к новому правительству.

"Из этого следует извлечь один урок... когда Соединенные Штаты уйдут, то они оставят после себя вакуум, и эта пустота будет заполнена плохими парнями. И это именно то, что мы видели в Афганистане", - сказал Расмуссен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы сформировали правительство Афганистана

Напомним, Андерс Фог Расмуссен возглавлял НАТО с 2009 по 2014 год и был премьер-министром Дании до 2009 года.

Сделка Трампа с талибами. Во время каденции Дональда Трампа 29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США подписали соглашение с Талибаном. Штаты и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий.

Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

Президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

В полночь 31 августа 2021 года завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Американская армия завершила вывод своего контингента из страны, аэропорт Кабула был последним объектом в Афганистане, который находился под контролем армии США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пентагон: Талибы не смогут использовать оставленное США в аэропорту Кабула военное оборудование

Боевики Талибана отпраздновали выход американских войск из Афганистана выстрелами из пушек в небо и салютами из автоматического оружия.

Ранее Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Афганистан охватила паника. Люди пытались бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула.

Украинские спецназовцы эвакуировали из Афганистана не только граждан Украины, но и других стран.

26 августа в Кабуле прогремели взрывы. Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ).

Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана. Он отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.
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Топ комментарии
+16
Трамп увидел в глазах Талибана мир и дружбу. То же самое он увидел в глазах Ына и *****
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09.09.2021 08:32
+13
Так отож...
От чим закінчується президенство клована.
І це його Сенат контролював, і Конгрес.
А в нашого довбня абсолютна влада.
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09.09.2021 08:34
+8
Тупі 73%! Всі чомусь звинувачують Байдена у виведенні військ, хоча він лише завершив, те що почав Трамп. Так буде і з зеленим телепнем, котрий розвалює країну для наступного президента
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09.09.2021 08:30
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Нє, нє! То невістка!
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09.09.2021 08:16 Ответить
Цілком справедливо.
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09.09.2021 08:20 Ответить
Расмуссен сейчас работает в структурах Газпрома тут делить на четыре надо что он сказал
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09.09.2021 10:02 Ответить
Що ділити ?
Теза Расмусена проста :відкриті перемовини США з талібами й анонсування точної дати виходу окупаційного контингенту,вплинуло на успішне просування ,фінансування,пропаганду Талібану.
Ви з цим не згодні ?
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09.09.2021 10:10 Ответить
Тут очень к месту старая одесская мудрость:"Хорошо быть умным, как моя жена потом!"(с).
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09.09.2021 08:22 Ответить
Тупі 73%! Всі чомусь звинувачують Байдена у виведенні військ, хоча він лише завершив, те що почав Трамп. Так буде і з зеленим телепнем, котрий розвалює країну для наступного президента
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09.09.2021 08:30 Ответить
Не тільки тупі 73% звинувачують в усьому Байдена. Цензорівські трампісти всі кричать, що вони Порохоботи. Я не буду називати їхні ніки, бо смердіти почнуть та будуть вимагати видалити коментар, але це боти під проксі Америки, Канадії, Німеччини, Франції, є україномовні. Їхня відмінна риса - це істеричніть та неврівноваженість, слабкі нерви та хвора голова, все як у їхнього рудого вошдя. Який йшов - таких знайшов.
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09.09.2021 08:51 Ответить
Трамп увидел в глазах Талибана мир и дружбу. То же самое он увидел в глазах Ына и *****
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09.09.2021 08:32 Ответить
Так отож...
От чим закінчується президенство клована.
І це його Сенат контролював, і Конгрес.
А в нашого довбня абсолютна влада.
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09.09.2021 08:34 Ответить
Мы тоже войска отвели, и что?
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09.09.2021 08:36 Ответить
прежде чем высказывать недовольство по поводу вывода войск США из Афгана,включите голову!
у США два паскудных врага-РФ и Китай,и ещё Иран который стремительно рвётся в ядерный клуб. если возникнет заваруха с Ираном или Китаем по поводу Тайваня,то группировка в Афганистане останется на заклание,ибо Афган в окружении не дружественных стран,логистика в жопе.
к тому же это нарушает доктрину РФ,которая старается сделать всё,чтобы войска США увязли в множественных конфликтах,созданных РФ.
а сейчас США ушли из Афгана и теперь этот головняк РФ и Китая.
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09.09.2021 08:40 Ответить
да-да...в роССии ещё говорят что у нас гражданская война...
неужели ты думаешь что РФ себе голову прилюдно пеплом будет посыпать?
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09.09.2021 08:56 Ответить
а...так ты роССийская гнида...тогда понятно,почему ты за своих жопу рвёшь.
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09.09.2021 09:09 Ответить
Трампісти! Фас!
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09.09.2021 08:43 Ответить
Трампон домовлявся з терористами! Це нонсенс! Такого не повинно бути! Він хворий на голову нарцис, які міг привести світ до катастрофи.
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09.09.2021 08:57 Ответить
Каким образом?
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09.09.2021 09:36 Ответить
Підростеш і зрозумієш. Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа - Цензор.НЕТ 4684
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09.09.2021 09:45 Ответить
Та уже рост закончился)А ты из тех,что абы повонять и пох по какому поводу?
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09.09.2021 10:06 Ответить
Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа - Цензор.НЕТ 3598 Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа - Цензор.НЕТ 2110
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09.09.2021 10:08 Ответить
Мда уж)))
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09.09.2021 10:15 Ответить
Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа - Цензор.НЕТ 5254
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09.09.2021 10:21 Ответить
Просрал всё бидон кала, а виноват опять Трамп.
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09.09.2021 09:19 Ответить
Как у вас,олигофренов-вавсемвинаватПорошенко,правда?
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09.09.2021 09:44 Ответить
Порошенко просто вор, а бидон кала твой любимый вор и ещё идиот впридачу.
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09.09.2021 16:13 Ответить
"Большая ошибка"?"Большая ошибка"-это вкладывать деньги в ссыкунов,которые не хотели защищать собственные семьи и херить реальных союзников.И это "большая ошибка" не только Трампа(хотя сам Трамп ничего не решал),а администраций почти всех президентов и партий,от которых они были избраны
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09.09.2021 09:34 Ответить
Трамп еще один сцарь Мидарас-за что не возмется везде обосрется. И так же как и полшестой любит кивать на ,,папередников,,
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09.09.2021 09:42 Ответить
"Сделка была большой ошибкой, я бы назвал ее катастрофой", - сказал Расмуссен. сделка.- дело прибыльное, в данном случае тоже ,а где прибыля ,там ошибка отсутсвует Ексгенсек НАТО Расмуссен про угоду Трампа з талібами: Це була велика помилка, навіть катастрофа - Цензор.НЕТ 850
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09.09.2021 09:48 Ответить
То може всі країни НАТО а також ті країни де були теракти мали нарівні з американцями нести той тягар війни в Афганістані, як фінансовий так і воєнний. Мабуть тоді й не було б того, що зара в Афганістані.
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09.09.2021 10:33 Ответить
Номенклатурна ****.
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09.09.2021 11:46 Ответить
да... хреновая она - старческая деменция.....
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09.09.2021 12:56 Ответить
 
 