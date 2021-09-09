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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 161 169 человек, всего - 5 722 212, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 161 169 человек, всего - 5 722 212, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 512 000 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"161 169 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 8 сентября 2021. Первую дозу получили 56 193 человека, полностью иммунизированы - 104 976 человек.

В течение суток работали: 1 004 мобильные бригады, 2 948 пунктов вакцинации,  339 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 5 722 212 человек, из них получили одну дозу - 5 722 210 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 512 000 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 10 234 210 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 161 169 человек, всего - 5 722 212, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 161 169 человек, всего - 5 722 212, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 161 169 человек, всего - 5 722 212, - Минздрав 03
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Чем ближе к платежкам за отопление, тем страшнее статистика заболевания
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09.09.2021 08:48 Ответить
Статистика, которую можно нарисовать ЛЮБОЙ и НИКАК нельзя проверить За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 161 169 осіб, загалом - 5 722 212, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2335
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09.09.2021 09:08 Ответить
 
 