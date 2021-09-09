За сутки в мире выявили 599,9 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 9,7 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 223 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 сентября в мире зарегистрировали 599 983 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 768 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 223 437 163 случая инфицирования, из них 599 983 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 610 337 человек, из них 9 768 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 199,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 34-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10-ю, по летальным случаям - 30-ю и 7-ю позицию соответственно.