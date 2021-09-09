Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников очертил ситуацию с выдачей российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса. По его мнению, РФ таким образом сможет заявлять о "русском мире" и объяснять будто бы это "защита своих граждан".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Хуже, чем у нас началось в 2014 году, уже быть не может. Я не драматизирую. Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч - уже не имеет никакого значения", - сказал Резников.
Вице-премьер отметил, что если россияне захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попытаться это сделать и якобы ради 10 тысяч, однако, есть вопрос - пойдут ли они на такой риск.
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А мав би штурмувати Європу. Канаду, штати.
Замість того він дав ригам і іншій шоблі грабувати країну.
бьют не по паспорту, а по морде
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1. Высшее руководство страны убежит за границу?
2. Высшее руководство страны будет встречать кацапов с хлебом с солью?
3. Высшее руководство страны во главе с главзебилом с автоматом на перевес будут давать отпор агрессору?
Рєзніков дупля взагалі не відбиває. які ще поводи , доводи-шмоводи. У НАС З ОРДОЮ ВЖЕ ПО-ФАКТУ ЙДЕ ВІЙНА! ВОРОГ АТАКУВАВ І ОКУПУВАВ НАШУ ЗЕМЛЮ, те що зараз на лінії фронту затихло - то це лише тому що у Москви стратегія така. всі ці ваші міністерства реінтеграції окупованих територій це "химині кури". таке міністерство може існувати лише після закінчення війни і підписання якогось договору. а наразі орки в нас плюють і бьють , а ми до них ліземо руки потискати. сюрреалізм якись.
Минвостокразвития поддержало идею увеличить численность населения за Уралом за счет украинских беженцев
Украинским беженцам предложат переселиться в Сибирь и на Дальний Восток. Минвостокразвития рассеи поддержало инициативу группы депутатов Госдуры от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, которые просили разработать федеральную целевую программу по добровольному переселению лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока.
Как отмечает ведомство, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будет создано более 50 тыс. рабочих мест, которые могли бы занять украинцы (ответ Минвостокразвития есть в распоряжении «Известий»).
Ведомство уведомило о своей позиции Федеральную миграционную службу (ФМС) эрэфии для дальнейшей проработки вопроса.
Заместитель министра эрэфии по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в своем ответе выражает поддержку инициативы депутатов Госдуры и говорит, что «соответствующая позиция направлена в ФМС». Минвостокразвития отмечает, что более 50 тыс. рабочих мест будут созданы на территориях социально-экономического развития и в инвестиционных проектах.
«В перечень территорий приоритетного заселения включены Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область и Еврейская автономная область», - говорят в Минвостокразвитии.
Сергей Обухов направил обращения председателю правительства рассеи, ФМС и Минвостокразвития с просьбой разработать федеральную целевую программу «Добровольное переселение лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока».
до Магадана, Якутска и прочих прекрсный **...ней вЯликай еще не доехали...
а мы к вам.)) махнемся не глядя.)