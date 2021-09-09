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Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников очертил ситуацию с выдачей российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса. По его мнению, РФ таким образом сможет заявлять о "русском мире" и объяснять будто бы это "защита своих граждан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Хуже, чем у нас началось в 2014 году, уже быть не может. Я не драматизирую. Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч - уже не имеет никакого значения", - сказал Резников.

Вице-премьер отметил, что если россияне захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попытаться это сделать и якобы ради 10 тысяч, однако, есть вопрос - пойдут ли они на такой риск.

Также читайте: За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 1566 нарушений "тишины"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
А зеленський мовчав про це.
А мав би штурмувати Європу. Канаду, штати.
Замість того він дав ригам і іншій шоблі грабувати країну.
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09.09.2021 09:07
+2
"Их" граждане сколько имеют право находиться на территории Украины по закону? А потом в сад.......
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09.09.2021 09:08
+2
Найвеличніший вже казав що домовиться десь посередині.
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09.09.2021 09:15
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А зеленський мовчав про це.
А мав би штурмувати Європу. Канаду, штати.
Замість того він дав ригам і іншій шоблі грабувати країну.
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09.09.2021 09:07 Ответить
Он штурмовал Диснейленд и Голливуд Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан" - Цензор.НЕТ 8231
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09.09.2021 09:11 Ответить
Воно ніби ще в Нью-Йорк збирається.
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09.09.2021 09:12 Ответить
"Их" граждане сколько имеют право находиться на территории Украины по закону? А потом в сад.......
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09.09.2021 09:08 Ответить
это им не поможет -

бьют не по паспорту, а по морде Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 1168



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09.09.2021 13:03 Ответить
Ну что вы Срулик, это же не наши методы. Хотя так иногда хочется по наглой кацапской роже пройтись .....
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09.09.2021 13:19 Ответить
Инетересно, если кацапы нападут, то:
1. Высшее руководство страны убежит за границу?
2. Высшее руководство страны будет встречать кацапов с хлебом с солью?
3. Высшее руководство страны во главе с главзебилом с автоматом на перевес будут давать отпор агрессору?

Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан" - Цензор.НЕТ 5257
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09.09.2021 09:08 Ответить
Найвеличніший вже казав що домовиться десь посередині.
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09.09.2021 09:15 Ответить
Значит с хлебом с солью...
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09.09.2021 09:18 Ответить
Не зрозуміло чому їхні громадяни знаходяться на території України. Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан" - Цензор.НЕТ 7339
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09.09.2021 09:20 Ответить
Вони таким чином перенесли "русский мир" на частину территорії України і без підйомних відправляють "кормільцев" в місця, де навіть рашисти не бажають жити за любої ціни. Так, поближче їх до китайців і до білого ведмедя з мошкарою. Хай відчувають любов до батьківщини відсутністю всього, якраз це ціна зради. Та ще не забувають взяти російські прапори і колорадські стрічки. Там точно бандьр немає. Хай щастить.
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09.09.2021 09:26 Ответить
Капітан Очевидність мля
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09.09.2021 10:01 Ответить
ТАК ОТРАВИТЕ ИХ ВСЕХ !!!
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09.09.2021 10:31 Ответить
\ В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан"\

Рєзніков дупля взагалі не відбиває. які ще поводи , доводи-шмоводи. У НАС З ОРДОЮ ВЖЕ ПО-ФАКТУ ЙДЕ ВІЙНА! ВОРОГ АТАКУВАВ І ОКУПУВАВ НАШУ ЗЕМЛЮ, те що зараз на лінії фронту затихло - то це лише тому що у Москви стратегія така. всі ці ваші міністерства реінтеграції окупованих територій це "химині кури". таке міністерство може існувати лише після закінчення війни і підписання якогось договору. а наразі орки в нас плюють і бьють , а ми до них ліземо руки потискати. сюрреалізм якись.
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09.09.2021 11:12 Ответить
не такі вже ми й маленькі і беззахисні і не така вже й орда велика та страшна щоб так себе поводити.
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09.09.2021 11:14 Ответить
Сибирь и Дальний Восток предлагают заселить украинцами из Донбасса
Минвостокразвития поддержало идею увеличить численность населения за Уралом за счет украинских беженцев

Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 6709
Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 7635

Украинским беженцам предложат переселиться в Сибирь и на Дальний Восток. Минвостокразвития рассеи поддержало инициативу группы депутатов Госдуры от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, которые просили разработать федеральную целевую программу по добровольному переселению лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока.
Как отмечает ведомство, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будет создано более 50 тыс. рабочих мест, которые могли бы занять украинцы (ответ Минвостокразвития есть в распоряжении «Известий»).
Ведомство уведомило о своей позиции Федеральную миграционную службу (ФМС) эрэфии для дальнейшей проработки вопроса.
Заместитель министра эрэфии по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в своем ответе выражает поддержку инициативы депутатов Госдуры и говорит, что «соответствующая позиция направлена в ФМС». Минвостокразвития отмечает, что более 50 тыс. рабочих мест будут созданы на территориях социально-экономического развития и в инвестиционных проектах.
«В перечень территорий приоритетного заселения включены Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область и Еврейская автономная область», - говорят в Минвостокразвитии.
Сергей Обухов направил обращения председателю правительства рассеи, ФМС и Минвостокразвития с просьбой разработать федеральную целевую программу «Добровольное переселение лиц, покинувших Украину, на территорию Сибири и Дальнего Востока».
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09.09.2021 16:42 Ответить
этим повезло, эти в Татарстане, по общежитиям...
до Магадана, Якутска и прочих прекрсный **...ней вЯликай еще не доехали...
Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 2364
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09.09.2021 16:43 Ответить
э, давай к нам в Якутии, хАхлы....у нас классно зашибись...правда, правда. не то шта у вас нищих. давай!
а мы к вам.)) махнемся не глядя.)

Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 3236

Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 3322 Резніков про паспортизацію жителів ОРДЛО: У РФ говоритимуть про "русский мир" і використовуватимуть це як привід для "захисту своїх громадян" - Цензор.НЕТ 5200
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09.09.2021 16:45 Ответить
 
 