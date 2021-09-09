Разумков о приобретенной матерью "слуги народа" Клочко недвижимости на 14,5 млн грн: Пусть разбираются антикоррупционные органы, он даст пояснения

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко (фракция "Слуга народа") сможет предоставить объяснения о происхождении имущества своих родственников.

Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Большая политика" на 5 канале, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я имел разговор с Андреем Андреевичем. Он объясняет, откуда эти средства. Я думаю, если заинтересуются правоохранительные органы, антикоррупционные органы, он даст все необходимые пояснения. Но такие вещи все же должны происходить немного публичнее для того, чтобы даже не возникало таких вопросов. У меня, я надеюсь, таких вопросов нет сегодняшний день и не будет в дальнейшем. Поэтому и комментировать мне будет немного тяжеловато ", - отметил Разумков.

Спикер добавил, что "здесь не нужна вера или не вера".

"Здесь должна быть объективная реальность. Надо посмотреть. Я думаю, что многие об этом написали СМИ, они точно смогут сказать антикоррупционным органам. Антикоррупционные органы пусть разбираются", - сказал Разумков.

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Как сообщалось ранее, 70-летняя мать нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко - Наталья - в течение последних двух лет стала обладательницей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто.