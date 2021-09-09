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Новости Политика Украины
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недвижимость (782) Разумков Дмитрий (1521) Клочко Андрей (37)

Разумков о приобретенной матерью "слуги народа" Клочко недвижимости на 14,5 млн грн: Пусть разбираются антикоррупционные органы, он даст пояснения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о приобретенной матерью

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко (фракция "Слуга народа") сможет предоставить объяснения о происхождении имущества своих родственников.

Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Большая политика" на 5 канале, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я имел разговор с Андреем Андреевичем. Он объясняет, откуда эти средства. Я думаю, если заинтересуются правоохранительные органы, антикоррупционные органы, он даст все необходимые пояснения. Но такие вещи все же должны происходить немного публичнее для того, чтобы даже не возникало таких вопросов. У меня, я надеюсь, таких вопросов нет сегодняшний день и не будет в дальнейшем. Поэтому и комментировать мне будет немного тяжеловато ", - отметил Разумков.

Спикер добавил, что "здесь не нужна вера или не вера".

"Здесь должна быть объективная реальность. Надо посмотреть. Я думаю, что многие об этом написали СМИ, они точно смогут сказать антикоррупционным органам. Антикоррупционные органы пусть разбираются", - сказал Разумков.

Читайте также: К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко

Как сообщалось ранее, 70-летняя мать нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко - Наталья - в течение последних двух лет стала обладательницей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Ой, ой...
Ніби разумков ніяк не збагатився за два останні роки.
До речі, депутатам дозволили легалізувати по 9 мульойнів корупційних гривень.
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09.09.2021 09:09
+4
Это уже не проба на возможный протест. Это уже называется иначе: берега потеряны. Эти черти просто прут аки танки. Безнаказанность- страшная штука.
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09.09.2021 09:15
+4
😀😀😀

Разумков о приобретенной матерью "слуги народа" Клочко недвижимости на 14,5 млн грн.: Пусть разбираются антикоррупционные органы, он даст пояснения - Цензор.НЕТ 5641
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09.09.2021 09:19
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Ой, ой...
Ніби разумков ніяк не збагатився за два останні роки.
До речі, депутатам дозволили легалізувати по 9 мульойнів корупційних гривень.
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09.09.2021 09:09 Ответить
Хреновий приклад показав Ляшко у якого мама працювала в котельні.
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09.09.2021 09:10 Ответить
Время тикает! Скоро будет ИТОГО
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09.09.2021 09:12 Ответить
ітого буде для нас
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09.09.2021 09:15 Ответить
Это уже не проба на возможный протест. Это уже называется иначе: берега потеряны. Эти черти просто прут аки танки. Безнаказанность- страшная штука.
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09.09.2021 09:15 Ответить
А до чого тут Разумков? Він чесно визнає, що йому Клочко пояснив і пояснення правдоподібне. Я теж розумію, як мама Клочка різко збагатилася за останні два роки. 😊 Саме тоді, коли синок став депутатом від "слуг". Щось пояснювати потрібно лише 73 відсоткам зебілів, які минулі вручили квиток у рай, вибачте, дозвіл на розграбування країни, ще раз вибачте, мандат депутата.
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09.09.2021 10:16 Ответить
Вы же прекрасно понимаете- я вовсе не о Разумкове.
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09.09.2021 10:45 Ответить
😀😀😀

Разумков о приобретенной матерью "слуги народа" Клочко недвижимости на 14,5 млн грн.: Пусть разбираются антикоррупционные органы, он даст пояснения - Цензор.НЕТ 5641
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09.09.2021 09:19 Ответить
Мама продала последние биткоины икупила недвижимось в весте с движимостью.
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09.09.2021 09:36 Ответить
Ах, какие сложные схемы выстраивал приснопамятный Бигус, как старался найти связь между Порошенко и хоть кем нибудь, как его бред на ура разносили зебилы. Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення - Цензор.НЕТ 4035 И как просто оказывается он мог ответить - " Пусть разбираются антикоррупционные органы, он даст пояснения" Разумков, ""уместно будет говорить после того, как ГБР обнародует результаты расследования", - сказал Никифоров.Источник: https://censor.net/ru/n3286946, Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию - "Но, с другой стороны, любой человек, вы или я, или кто-то другой, не может быть обвинен на основании видео из Телеграм-каналов. Это же очевидные вещи, потому что даже если есть только подозрение, что высшее должностное лицо задействовано в преступлении, расследование должно проводить ГБР", - подчеркнул нардеп.Источник: https://censor.net/ru/n3286747 Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення - Цензор.НЕТ 1717
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09.09.2021 10:12 Ответить
Акуеть! А четвертая власть зачем? Сказки бабушки Арины, или дідуся Панаса перерассказывать?
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09.09.2021 14:38 Ответить
Ты ещё спроси, зачем нужны проститутки Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення - Цензор.НЕТ 1522
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09.09.2021 16:38 Ответить
Та ты их и так уже слишком много назвал! Все той же породы - политической, а не трехствольной!
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09.09.2021 19:26 Ответить
Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення - Цензор.НЕТ 7220
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09.09.2021 21:58 Ответить
Налоговая пусть разбирается, а мама дает пояснения, в первую очередт.
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09.09.2021 10:36 Ответить
Разумков про придбану матір'ю "слуги народу" Клочка нерухомість на 14,5 млн грн: Нехай розбираються антикорупційні органи, він дасть пояснення - Цензор.НЕТ 6340
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09.09.2021 10:42 Ответить
людям перекрывают кислород при перемещении 5000 гривен по банковской карте , а тут 14 лямов и ничего..
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09.09.2021 10:43 Ответить
Краще скажіть, для початку, хто їздить на теслі. Це самий простий тест. Дивно, погодьтесь, купити мамі в подарунок машину, коли, допустимо, немає прав. Звичайно, можна піти в 70 років в автошколу і навчитися, просто купити права. Але посадити новачка за кермо тесли, це навіть для депутата круто, да і маму шкода, якщо не те щось нажме. А купити машину мамі і самому на ній іздити, чи комусь іншому по довіренності (або так перепродати) не по-людськи, а по корупційному.
Все-таки недаремно їх зебілами називають.
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09.09.2021 11:38 Ответить
Какая страшная обида порохоботов на 73% противопорохоботов! А вы сказочки о 31% доверия граждан слушайте от различных рогокопытовских контор! Доверия к президенту Зеленскому!
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09.09.2021 14:42 Ответить
Хто ж на хворих ображається? Тобто на тих, хто вірить, що українська бабуся в 70 років купила собі теслу? Тоді яким ідіотом треба бути, щоб вказувати це в декларації? А як такі ідіоти стають депутатами і взагалі чи є серед них неідіоти чи хоча б порядні люди навіть не питаю. Бо ще не отримав відповіді чи є права у бабусі.
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09.09.2021 22:43 Ответить
 
 