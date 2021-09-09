В Украине превышен уровень заболеваемости COVID-19 и коэффициент выявления новых случаев, в двух областях - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 9 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 76. Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (206), Луганской области (168) и Киеве (122).
Также в Закарпатской и Львовской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в Закарпатской области 50,8% при норме не более 50%, в Львовской - 62,3%.
Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 5,4%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Черновицкой (10,4%), Запорожской (8,6%) и Харьковской (7,7%) областях .
Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.
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Эта "ахинея" доказана 22 учеными. Но ты-то даже больше, чем профессор. Иначе почему бы ты считал свое мнение "самым экспертным"? Нахер иди. А впрочем, ты и не слазил.
Там на непонятном-арабском.
Вот перевод:
- Земля крутится, говоришь?
- Да.
- Земля стационарна, сынок. Она не крутится.
- Но нас по географии учат, что Земля обращается вокруг Солнца.
- Это ошибочная логика, сынок. Научная теория - это вообще ложная вещь. А истинно то, что есть в Коране и хадисах. Стационарность Земли доказана. Она неподвижна. В английском языке есть хорошее слово для описания этого явления - статичность. Земля находится в статичном положении, она никуда не движется.
в основе вакцин лежат вирусы, да, иначе как бы нарабатывался иммунитет? Но это дохлая часть вируса, неспособная размножаться. Этакий манекен для тренировки сторожевых собак - лимфоцитов.
Позвольте спросить, Вы и за Зеленского по тому же принципу голосовали?
зачем? чтобы не заболеть полиомиелитом, которого в диком виде на планете не существует? или заболеть онкологией в качестве побочки вакцинации?