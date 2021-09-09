Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Москве. Белорусская оппозиция говорит о "двух интригах"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко 9 сентября в Москве проведет с президентом России Владимиром Путиным переговоры, темой которых продолжение интеграции Беларуси с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
На прошлой неделе Лукашенко заявил, что глубокая интеграция с Россией не лишит Беларусь суверенитета.
"Мы строим наши связи как два суверенных государства", - сказал он.
В белорусской оппозиции называют 9 сентября "важным и опасным днем".
"Белорусский диктатор встречается с Путиным. Две основные интриги: 1) подпишет Лукашенко дорожную карту интеграции; 2) предоставит ему Кремль финансовую помощь. Как бы там ни было, напомню: Лукашенко - никто. Все подписанные соглашения будут пересмотрены ", - написал в твиттере советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановськои Франак Вячорка.
На прошлой неделе Лукашенко анонсировал получения Беларусью крупной партии военной техники из России. Выступая 1 сентября в Бобруйске, Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут доставлены десятки самолетов и систем противовоздушной обороны, в том числе, "вероятно", - ракетные системы С-400.
В этом месяце российские и белорусские вооруженные силы намерены провести крупные совместные военные учения.
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так бы лучше было. ибо гном даже для ватников уже слишком оборзел - чего стоит только стояние бабушек на коленях с просьбой ввести что то там, вроде канализацию или газ?
совсем быдло обнародил... ой, наоборот. хотя.... не стоит
Лука не для того боролся за власть, чтобы её отдать. Естественно, он будет плясать перед Путей на залних лапках, но Белоруссией он будет править ЛИЧНО.