Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Москве. Белорусская оппозиция говорит о "двух интригах"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко 9 сентября в Москве проведет с президентом России Владимиром Путиным переговоры, темой которых продолжение интеграции Беларуси с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что глубокая интеграция с Россией не лишит Беларусь суверенитета.

"Мы строим наши связи как два суверенных государства", - сказал он.

В белорусской оппозиции называют 9 сентября "важным и опасным днем".

"Белорусский диктатор встречается с Путиным. Две основные интриги: 1) подпишет Лукашенко дорожную карту интеграции; 2) предоставит ему Кремль финансовую помощь. Как бы там ни было, напомню: Лукашенко - никто. Все подписанные соглашения будут пересмотрены ", - написал в твиттере советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановськои Франак Вячорка.

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На прошлой неделе Лукашенко анонсировал получения Беларусью крупной партии военной техники из России. Выступая 1 сентября в Бобруйске, Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут доставлены десятки самолетов и систем противовоздушной обороны, в том числе, "вероятно", - ракетные системы С-400.

В этом месяце российские и белорусские вооруженные силы намерены провести крупные совместные военные учения.