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Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Москве. Белорусская оппозиция говорит о "двух интригах"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Москве. Белорусская оппозиция говорит о

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко 9 сентября в Москве проведет с президентом России Владимиром Путиным переговоры, темой которых продолжение интеграции Беларуси с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что глубокая интеграция с Россией не лишит Беларусь суверенитета.

"Мы строим наши связи как два суверенных государства", - сказал он.

В белорусской оппозиции называют 9 сентября "важным и опасным днем".

"Белорусский диктатор встречается с Путиным. Две основные интриги: 1) подпишет Лукашенко дорожную карту интеграции; 2) предоставит ему Кремль финансовую помощь. Как бы там ни было, напомню: Лукашенко - никто. Все подписанные соглашения будут пересмотрены ", - написал в твиттере советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановськои Франак Вячорка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев восхищается Лукашенко: "Он за 27 лет принес Беларуси благосостояние, пенсионеры могут прожить даже на минимальную пенсию"

На прошлой неделе Лукашенко анонсировал получения Беларусью крупной партии военной техники из России. Выступая 1 сентября в Бобруйске, Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут доставлены десятки самолетов и систем противовоздушной обороны, в том числе, "вероятно", - ракетные системы С-400.

В этом месяце российские и белорусские вооруженные силы намерены провести крупные совместные военные учения.
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Топ комментарии
+3
Не говорите ерунды!
Лука не для того боролся за власть, чтобы её отдать. Естественно, он будет плясать перед Путей на залних лапках, но Белоруссией он будет править ЛИЧНО.
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09.09.2021 09:56
+2
Два подонка никак не сдохнут.
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09.09.2021 09:33
+1
А Оленя не запросили...?
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09.09.2021 09:35
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко 9 сентября в Москве проведет с "президентом" России Владимиром Путиным Источник: https://censor.net/ru/n3287214\\\\\\\


так бы лучше было. ибо гном даже для ватников уже слишком оборзел - чего стоит только стояние бабушек на коленях с просьбой ввести что то там, вроде канализацию или газ?
совсем быдло обнародил... ой, наоборот. хотя.... не стоит Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Москве. Белорусская оппозиция говорит о "двух интригах" - Цензор.НЕТ 881
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09.09.2021 09:32 Ответить
Два подонка никак не сдохнут.
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09.09.2021 09:33 Ответить
"Лукашенко - никто. Все подписанные соглашения будут пересмотрены"(с) Это сам Франак Вячорка сказал! Который не кто-нибудь, а Сам советник Тихановской. Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Москве. Белорусская оппозиция говорит о "двух интригах" - Цензор.НЕТ 10
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09.09.2021 09:35 Ответить
А Оленя не запросили...?
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09.09.2021 09:35 Ответить
Будет атомную бомбу просить.
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09.09.2021 09:39 Ответить
А зачем ему бомба ?
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09.09.2021 10:23 Ответить
Сегодня Белорусь прекратит своё существование. Лукашенка - гауляйтер белорусской автономии.....
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09.09.2021 09:40 Ответить
Лукашенко будет упираться. Он хочет остаться царьком.
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09.09.2021 10:10 Ответить
Это "сегодня" продолжается уже лет так 20.
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09.09.2021 10:23 Ответить
Білорусам залишуть хібащо паспорти і гімн. Все решта буде спільним.
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09.09.2021 09:50 Ответить
Не так все однозначно. Я вообще считаю, что санкции надо вводить не против Беларуси, а против РФ. Прегрешения Луки не сравнить с Путиным. С Талибаном договариваются. Почему бы и с Лукой не договориться, чтобы оттянуть его от Путина?
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09.09.2021 10:14 Ответить
так при Порошенку лукашенко дивився на Захід.а клоун для луки не авторитет.
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09.09.2021 14:49 Ответить
Не говорите ерунды!
Лука не для того боролся за власть, чтобы её отдать. Естественно, он будет плясать перед Путей на залних лапках, но Белоруссией он будет править ЛИЧНО.
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09.09.2021 09:56 Ответить
да ладно. от лукашеску уже мало что зависит и делать он будет только то, что прикажет ему *****. в противном случае блокада со стороны Европы дополнится блокадой со стороны паРашы и лукашеску останется только удавиться.
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09.09.2021 11:08 Ответить
На что спорим?
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09.09.2021 12:00 Ответить
Анексия Белоруси продолжается
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09.09.2021 12:02 Ответить
Тихановская все оружие вернет взад.
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09.09.2021 12:32 Ответить
Зенон Поздняк заявил, что на помаду и все остальное ей хватает.
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09.09.2021 14:52 Ответить
 
 