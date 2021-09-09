Рада сегодня рассмотрит изменения в Дисциплинарный устав ВСУ, законопроекты о НБУ и БЭБ и заслушает отчет ВСК по "Укрзализныци"
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Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит законопроект № 5464 "О внесении изменений в Закон Украины "Об альтернативных видах топлива" относительно развития производства биометана".
Проект закона № 5464 предусмотрен к рассмотрению первым вопросом повестки дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Парламентарии также планируют рассмотреть законопроект № 5121 "О внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины, утвержденный Законом Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Украины".
На повестке дня - проекты законов №4323 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, которые содержатся под стражей, мер принудительного кормления" и №4324 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно применения к осужденным и лицам, которые содержатся под стражей, мер принудительного кормления".
Планируется также рассмотрение отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская зализныця" (проект постановления № 5814).
Депутаты намерены рассмотреть законопроекты № 4577 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта" и № 5547 "О лекарственных средствах".
Народные депутаты также сегодня планируют рассмотреть законопроекты:
- относительно течения сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина (5454),
- относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины (5850),
- об уточнении информации, которая подается Национальным банком Украины для составления Бюджетной декларации (5853),
- об охране и сохранении особо ценных участков природных водоемов и водотоков (5413),
- об обеспечении поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (5433),
- о повышении качества пищевых продуктов, потребляемых детьми (5148),
- о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины (3959).
Пожалуйста, подождите...
« День, який вирішить долю українського бізнесу, настав. День старту голосування за Раду громадського контролю Бюро економічної безпеки (БЕБ). Того самого новенького органу, який віднині шукає економічні злочини в кишенях українського бізнесу.
МИ подали трьох юристів із багаторічним досвідом роботи в радах громадського контролю.
Вони подали сепарів та корупціонерів.
Ми готові до чесної битви.
Вони намагалися приховати навіть адресу подачі документів.
За нами активісти, чесний бізнес, патріотична громадськість.
Проти нас - жадібні хапуги.
Ми - та вони.
Зрозумійте нас правильно. Ми не кажемо, що окрім нас там немає світлих людей. Вони є. Але вони ********* на фоні темної хвилі. Бо до РГК БЕБ подалися, здається, всі, хто готовий продавати душу заради пакетику із хабарем.
Вони знають, що на кону. Ми знаємо. А тепер знаєте і ви.
І сьогодні знати мало. Треба діяти.
Голосування буде тривати ТРИ ДНІ. З 09:00 9 вересня до 09:00 12 вересня. Четвер, п'ятницю і суботу.
НЕ відкладайте. Проголосуйте зараз. Це хвилина вашого життя.
1. Заходимо на сайт для голосування: https://vote.kmu.gov.ua/step1.php
2. Натискаємо кнопку «Розпочати голосування» - там вас чекає простий тест, де треба погодитися з умовами голосування;
3. Далі вказуємо електронну адресу - на неї буде надіслано код підтвердження, який необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування. ВАЖЛИВО - лист може потрапити в спам, тому зазирніть у відповідну папку, якщо не знайшли серед основних листів.
4. Наступний крок - вказати номер мобільного телефону (український GSM-оператор), на який буде надіслано sms-повідомлення з кодом. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування.
5. Останній крок - обрати кандидатів, поставивши позначки навпроти їх прізвищ і натиснути кнопку «Проголосувати» внизу сторінки. Наші кандидати - 48, 49, 50. Тарас Котов, Євгеній Романюк і Андрій Ткаченко, всі - від ГО «Антикорупційна Сокира».
6. І самий останній крок - максимально поширити цю інформацію. Скопіюйте цей текст собі, заберіть картинку. Зробіть пост. Прямо зараз. Відішліть друзям та близьким. Прямо зараз. Напишіть на сторінці, що ви проголосували - після самого голосування. Це важливо. Це терміново. Це перемога, яка нам потрібна.
Всі на штурм. До бою! »