В одной из школ Хмельницкого отравились 5 учеников: Начальные классы и дошкольное подразделение перевели на "дистанционку"

В одной из школ Хмельницкого отравились 5 учеников, а у одного - выявили COVID-19. Часть учеников с сегодняшнего дня перевели на дистанционное обучение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Хмельницкого горсовета.

С целью ликвидации вспышки и стабилизации эпидемиологической ситуации, до получения результатов лабораторных исследований работа пищеблока будет приостановлена.

Образовательный процесс с 09.09.2021 в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться посредством использования технологий дистанционного обучения.

"Госпитализированы 5 детей с предварительным диагнозом "Пищевая токсикоинфекция? Острый гастроэнтероколит неясной этиологии?", У одного ребенка подтвержден COVID-19.

Полицией открыто уголовное производство. Выясняются все обстоятельства ситуации.

Дополнительно информируем, что в ходе проверки Госпродпотребслужбы отобраны на лабораторные исследования вода питьевая, продукты питания, готовые блюда (суточные пробы), смывы с холодильного, технологического оборудования, инвентаря, посуды. Персонал (11 человек) лабораторно обследован на кишечную группу инфекций и стафилококк", - говорится в сообщении.

О результатах исследований обещают проинформировать дополнительно.

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