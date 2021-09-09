РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3715 посетителей онлайн
Новости Происшествия
782 2
отравление (1572) Хмельницкий (452) школа (2886) дистанционное обучение (108)

В одной из школ Хмельницкого отравились 5 учеников: Начальные классы и дошкольное подразделение перевели на "дистанционку"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В одной из школ Хмельницкого отравились 5 учеников: Начальные классы и дошкольное подразделение перевели на

В одной из школ Хмельницкого отравились 5 учеников, а у одного - выявили COVID-19. Часть учеников с сегодняшнего дня перевели на дистанционное обучение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Хмельницкого горсовета.

С целью ликвидации вспышки и стабилизации эпидемиологической ситуации, до получения результатов лабораторных исследований работа пищеблока будет приостановлена.

Образовательный процесс с 09.09.2021 в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться посредством использования технологий дистанционного обучения.

"Госпитализированы 5 детей с предварительным диагнозом "Пищевая токсикоинфекция? Острый гастроэнтероколит неясной этиологии?", У одного ребенка подтвержден COVID-19.

Полицией открыто уголовное производство. Выясняются все обстоятельства ситуации.

Дополнительно информируем, что в ходе проверки Госпродпотребслужбы отобраны на лабораторные исследования вода питьевая, продукты питания, готовые блюда (суточные пробы), смывы с холодильного, технологического оборудования, инвентаря, посуды. Персонал (11 человек) лабораторно обследован на кишечную группу инфекций и стафилококк", - говорится в сообщении.

О результатах исследований обещают проинформировать дополнительно.

Читайте: Двое детей умерли от отравления на Виннитчине: Предварительная версия - употребление грибов или лесных ягод

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я не думаю, что ранее как-то замалчивали инфу об отравлениях в детских учреждениях, скорее всего- нет. Я к тому, что эта статистика, в этом году, явно пошла в сторону немалого увеличения. А почему? Кстати, я не упомню каких-то выявленных и главное- наказанных виновных.
показать весь комментарий
09.09.2021 10:01 Ответить
Раніше завдяки дистанціонки спасали дітей від вірусу - тепер від отруення.
показать весь комментарий
09.09.2021 10:30 Ответить
 
 