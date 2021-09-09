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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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ранение (3239) Донбасс (26945) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182)

1 воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. Состояние защитника тяжелое, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

1 воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. Состояние защитника тяжелое, - ООС

Сегодня, 9 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - следует из сообщения.

Также подчеркивается, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Читайте также: Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, за сутки - 11 нарушений "тишины", - штаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Боже, поможи
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09.09.2021 10:22
+2
Пора что то делать. Это бесконечно...Опзж срочно запретить. Все эти кивы должны сидеть ! Это разжигатели войны. Они в мацкве об этом открыто заявляют.
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09.09.2021 10:19
+2
это бесконечно, на нашей земле
что будем делать ,
господа военные ???
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09.09.2021 10:32
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Пора что то делать. Это бесконечно...Опзж срочно запретить. Все эти кивы должны сидеть ! Это разжигатели войны. Они в мацкве об этом открыто заявляют.
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09.09.2021 10:19 Ответить
Ваву геть!
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09.09.2021 10:24 Ответить
Я не против. Работы не видно.
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09.09.2021 10:26 Ответить
Боже, поможи
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09.09.2021 10:22 Ответить
это бесконечно, на нашей земле
что будем делать ,
господа военные ???
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09.09.2021 10:32 Ответить
А Бубочка знает, или он в "конопельках" сидит?
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09.09.2021 11:07 Ответить
а сепары как? воздушные шарики получили?
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09.09.2021 13:04 Ответить
Кацапи -знахабніли!
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09.09.2021 13:29 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость. Воин, убей русскую паскуду!!!Одного воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Стан захисника важкий, - ООС - Цензор.НЕТ 2056
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09.09.2021 19:04 Ответить
 
 