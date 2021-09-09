"Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера

В Беларуси учительницу английского языка осудили на два года "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение) за то, что она в одном из телеграм-чатов оставила комментарий под фотографией милиционера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Комментарий "Я с этим чмом в молодости гуляла" 33-летняя учительница оставила под фотографией милиционера Вадима Якимчика.

Лингвистическая экспертиза установила, что слово "чмо" несет в себе унизительную окраску, унижающую человеческое достоинство.

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину.

Женщина воспитывает двух детей. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством. Как и "чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении".

Суд дал учительнице два года "домашней химии", также у женщины в доход государства конфисковали мобильный телефон.

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