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"Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Беларуси учительницу английского языка осудили на два года "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение) за то, что она в одном из телеграм-чатов оставила комментарий под фотографией милиционера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Комментарий "Я с этим чмом в молодости гуляла" 33-летняя учительница оставила под фотографией милиционера Вадима Якимчика.

Лингвистическая экспертиза установила, что слово "чмо" несет в себе унизительную окраску, унижающую человеческое достоинство.

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. 

Женщина воспитывает двух детей. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством. Как и "чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении".

Суд дал учительнице два года "домашней химии", также у женщины в доход государства конфисковали мобильный телефон.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+46
Я тут на Цензоре уже на десяток пожизненных написал про зелю "Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера - Цензор.НЕТ 9364
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09.09.2021 10:26
+38
Нічєво ви нє панімаєтє! Какіє там дорогі! А какая фкусная малочька...
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09.09.2021 10:25
+17
Вот с мобильным телефоном я не понял вовсе! С "домашней химией"- тоже не очень, правда. Но телефон в пользу государства(!!!)... это нечто!
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09.09.2021 10:27
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Была бы молодой,то и по другому бы договорились )) Эх,бабы-бабы...))
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09.09.2021 10:22 Ответить
Да в 33 могла бы и сгодиться. Может разнесло на пирожках?
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09.09.2021 10:24 Ответить
а чмо что в суде молчало?
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09.09.2021 10:41 Ответить
Ну это ж чмо.
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09.09.2021 10:48 Ответить
также у женщины в доход государства конфисковали мобильный телефон. "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 4206
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09.09.2021 12:53 Ответить
На домашнюю чо?
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09.09.2021 10:23 Ответить
Терпилы
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09.09.2021 10:24 Ответить
капец.. они комменты отслеживают?
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09.09.2021 10:25 Ответить
Я тут на Цензоре уже на десяток пожизненных написал про зелю "Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера - Цензор.НЕТ 9364
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09.09.2021 10:26 Ответить
Смакуешь демократию? наслаждаешься? в бульбостан поедь в турпоездку на пару дней и про таракана напиши подобное...
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09.09.2021 10:31 Ответить
Эт точно... "прибарахлился" сроками так ,что и детям с внуками хватит... "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 4448
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09.09.2021 10:33 Ответить
Аналогично,и дальше про зеленого дебила писать буду.
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09.09.2021 11:14 Ответить
Я тоже "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 7160
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09.09.2021 12:52 Ответить
в них зато пенсія вища
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09.09.2021 13:54 Ответить
Тут тоже могут отслеживать, а может и....
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09.09.2021 10:58 Ответить
так, навіть ментам німецьким про це докладають. а ті потім як простітутки на визові за тобою по місту їздять, не дають переходити дорогу, між ногами плутаються.
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09.09.2021 12:33 Ответить
Нічєво ви нє панімаєтє! Какіє там дорогі! А какая фкусная малочька...
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09.09.2021 10:25 Ответить
"Слуги" від нього мліють.
" Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил восхищение захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко."
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09.09.2021 10:33 Ответить
Сдается мне что и главЗел им восхищается. Просто не афиширует, т.к. "пацаны в Европе и США не поймут"
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09.09.2021 11:22 Ответить
Так всі, хто при владі у більшості країн, хочуть щоб було навіть не як в Білорусі, а як в Туркменістані чи Північній Кореї. Щоб не було всіляких там опозиціонерів, вільної преси зі своїми надолугими питаннями, народець щоб не виходив зі свохми вимогами. Але в нормальних країнах народ цього не допускає.
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09.09.2021 10:57 Ответить
Вот с мобильным телефоном я не понял вовсе! С "домашней химией"- тоже не очень, правда. Но телефон в пользу государства(!!!)... это нечто!
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09.09.2021 10:27 Ответить
Говорят у зеленского с Байденом была химия "Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера - Цензор.НЕТ 4773
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09.09.2021 10:30 Ответить
а на встрече с ****** у Вовки будет физика . так глядишь и пройдет курс средней школы
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09.09.2021 10:43 Ответить
с трением пониже спины ********** палочкой, полагаю?
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09.09.2021 10:57 Ответить
***** имеет президента Украины, секс фантазии ватника -НЕТ. Это фантазии украинского "патриота"
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09.09.2021 11:42 Ответить
не выбирайте президентом приблудного дибила не могущего связать два слова и не будет его ни кто иметь . доступно объяснил ?
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09.09.2021 12:41 Ответить
Іще б колготки конфіскували.
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09.09.2021 10:46 Ответить
не мають відношення до діла )))
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09.09.2021 12:35 Ответить
А якщо засуджена в тих колготках з чмом по молодості гуляла?
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09.09.2021 14:25 Ответить
шо ти як баба на лавці з трьома класами освіти.
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09.09.2021 17:17 Ответить
Андрюша, привет! как выполнение нашего пари? не дождался я отчета... или то был пустозвон и пустоцвет?
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09.09.2021 10:51 Ответить
Если это вы с ним на тыщ спорили,так он обращался ,что готов,вроде, через поезд передать,если не ошибаюсь
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09.09.2021 11:12 Ответить
пари он сам предложил на 1 тысячу и проиграл... пототм спрашивал как встретиться. чтоб ему их передать, я ему предложил передать сумму в храм Божий( в его горооде, чтоб не городить неразумные поезда и передачи) и то с половины, вторую половину оставил на его усмотрение или благотворительности, с его стороны были уверения и "заклинагия" в готовности и скорейшем выполнении.... в итоге мертвая тишина... "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 1203
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09.09.2021 13:21 Ответить
Ну я так розумію що саме телефон - "знаряддя злочину"... Мабуть написала у себе в смартфоні... Писала-б з стаціонарного компа чи ноута - конфіскували-б його!
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09.09.2021 11:18 Ответить
еще можно отрубить палец, которым набирала сообщение
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09.09.2021 12:49 Ответить
Чего ты не понял??? В законе прописано - "конфискация предмета, с помощью которого совершено преступление". Там же и про домашнюю химию. "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 871
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11.09.2021 13:23 Ответить
и что ж ты его сифом не заразила?
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09.09.2021 10:28 Ответить
чму ведь похер кто сча ты...

подари ему - цветы ! "Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера - Цензор.НЕТ 3884
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09.09.2021 10:30 Ответить
млин,телефон забрали..теперь по логике у всех задержанных на протестах (если они будут) обувь должны забирать или шо?
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09.09.2021 10:31 Ответить
Мєнту мобіла в око впала. Просто написати що телефону не було не могли, бо згідно матеріалів справи коментар було надіслано з телефону. )))
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09.09.2021 10:37 Ответить
а чмо таки реально чмо
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09.09.2021 10:31 Ответить
Зате чисто і дороги хороші.
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09.09.2021 10:34 Ответить
а какая там тушонка... эххх какая там тушонка!
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09.09.2021 10:56 Ответить
Згущенка!
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09.09.2021 11:35 Ответить
За что? Она в хорошем смысле этого слова (чмо - честный, молодой, обаятельный)
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09.09.2021 10:36 Ответить
Якщо сам мєнт цьому не повірив, то що вже тут зробиш!
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09.09.2021 10:41 Ответить
Чисто милицейский образец - можна й так
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09.09.2021 13:32 Ответить
"также у женщины в доход государства конфисковали мобильный телефон" - ну хоть нижнее белье в доход государства не конфисковали и на том спасибо "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 2553
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09.09.2021 10:37 Ответить
"Слово "чмо" несет в себе унизительную окраску" - за совєтських часів, в армії слово "чмо" розшифровувалось, як "чєловєк московской области". Ну то звісно, що "унизительная окраска", бо чмо - воно і в Африці чмо.
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09.09.2021 10:44 Ответить
Это конечно много - 2 года за чмо. Но Таракан сам свой народ крысами называл, его на 2 года закрыть не хотите?
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09.09.2021 10:46 Ответить
еще и с автоматом вышел(даже в африке диктаторы до такого не унижались)... их стрелять.... тех крыс чмошных...
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09.09.2021 10:55 Ответить
ЧМО - человек мешающий обществу. За что судить???
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09.09.2021 10:47 Ответить
Человек милицейского образца ( ЧМО)
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09.09.2021 13:35 Ответить
В доход государства конфисковали мобильный телефон????🧐🤓
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09.09.2021 10:50 Ответить
Тепер це білоруське чмо увіковічнили назавжди і в інтернеті, і в матеріалах судової справи. Ось звідки "слава" прийшла, де її ніхто не чекав. А так жило б собі чмо і ніхто про нього не знав.
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09.09.2021 10:51 Ответить
Как говорили беларусские оппозиционеры, мол у них другой путь и Майдан им не нужен. Ну что же ЖРИте
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09.09.2021 10:55 Ответить
Нефиг сидеть под своими реальными данными в соцсетях и всяких чатиках. А если уж светишь себя, то сиди молча...
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09.09.2021 10:55 Ответить
Интересно, суд установил, когда она с ним гуляла он уже тогда был чмом, или стал им позже?
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09.09.2021 10:59 Ответить
Тю, чем там адвокат занимался? Сделал бы экспертизу правильно "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 9464

По результатам экспертного исследования слова «чмошник» следует отметить:
Ни в одном словаре русского языка нет слова «чмошник».Исходя из того, что данное слово имеет общий корень со словом «чмокать», означающим

1) производить характерный звук губами для выражения позитивных чувств к кому-либо или чему-либо,

2) звучно целовать, - можно сделать логический вывод о том, что «чмошник» - это человек, эмоционально выражающий свои чувства. Это даёт основания заключать, что слово «чмошник» не является неприличным и не унижает честь и достоинство человека».

Под выводами стоит подпись эксперта В.С. Соловьёва.

"Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 425
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09.09.2021 11:07 Ответить
Девушка...но вы ж уже знали ,что оно чмо -неужели думали изменился?)
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09.09.2021 11:15 Ответить
Вона забула, шо головне чмо не змінилося, та обов'язково її за це покарає, щоб інші боялись.
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09.09.2021 11:19 Ответить
Домашня хімія - це як? Вона буде вдома робити хімічні крутиши дівчатам? Який маразм почався у Білорусі - це шось страшне. Залякують людей, засуджують, а легше всього взяти та відрізати тирнет, та всьо.
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09.09.2021 11:18 Ответить
так диктатор не сможет выслеживать неугодных режиму
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09.09.2021 15:02 Ответить
Так, не зможе, але ж він може повернути: почту, телефон, телеграф. "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 4665
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09.09.2021 17:05 Ответить
В. С. Елистратов в «Толковом словаре русского сленга» упоминает также иную расшифровку - «части материального обеспечения» (в качестве уничижительного названия служащих частей материального обеспечения солдатами Красной Армии) и, кроме того, приводит версию о сближении слова с американским идишеизмом англ. schmo «тупица, зануда» из идиш שמאָק (shmok) «пенис; дурак». Впоследствии, возможно, семантически сблизилось с арготизмами чмок («форма издевательства») и чмокатьбить»). "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 8036 "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 8036
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09.09.2021 11:24 Ответить
Отслеживают и у нас. Но пока никаких действий за критику ослячого стада не предпринимают. Но вполне могут. Беркутовцы портновы татаровы никуда не делись. Выжидают момент.
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09.09.2021 11:59 Ответить
Все здесь присутствующие потенциально уже с пожизненными..)
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09.09.2021 12:07 Ответить
Пора уже остепенится и перестать гулять.
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09.09.2021 12:30 Ответить
Остепенилась и дала чму от ворот поворот.
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09.09.2021 14:30 Ответить
Угу, двое детей и не замужем.
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09.09.2021 14:49 Ответить
Такое тоже бывает. Хотя про "не замужем" я в новости нигде не увидел. А если и так, то что?
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09.09.2021 15:16 Ответить
тобто критику люди не сприймають, бо вона ж так мізки у нижній півкулі розжижає.
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09.09.2021 12:36 Ответить
Сидят совки, у каждого своя дебильная власть, и друг в друга какашками кидаются. Кто больше не раб. Ахаха.
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09.09.2021 12:43 Ответить
)) Беларуский чмошный округ **********
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09.09.2021 12:53 Ответить
Человек милицейского образца ( ЧМО)
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09.09.2021 13:39 Ответить
 
 