"Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера
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В Беларуси учительницу английского языка осудили на два года "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение) за то, что она в одном из телеграм-чатов оставила комментарий под фотографией милиционера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
Комментарий "Я с этим чмом в молодости гуляла" 33-летняя учительница оставила под фотографией милиционера Вадима Якимчика.
Лингвистическая экспертиза установила, что слово "чмо" несет в себе унизительную окраску, унижающую человеческое достоинство.
Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину.
Женщина воспитывает двух детей. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством. Как и "чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении".
Суд дал учительнице два года "домашней химии", также у женщины в доход государства конфисковали мобильный телефон.
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" Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил восхищение захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко."
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По результатам экспертного исследования слова «чмошник» следует отметить:
Ни в одном словаре русского языка нет слова «чмошник».Исходя из того, что данное слово имеет общий корень со словом «чмокать», означающим
1) производить характерный звук губами для выражения позитивных чувств к кому-либо или чему-либо,
2) звучно целовать, - можно сделать логический вывод о том, что «чмошник» - это человек, эмоционально выражающий свои чувства. Это даёт основания заключать, что слово «чмошник» не является неприличным и не унижает честь и достоинство человека».
Под выводами стоит подпись эксперта В.С. Соловьёва.