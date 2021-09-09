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Новости Политика Украины
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Голос партия (490) Устинова (110) Рудик Кира (97)

Раскол в "Голосе": 11 нардепов создали объединение "Справедливость", в партии просят его игнорировать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Раскол в

Руководитель партии "Голос" Кира Рудик просит прессу игнорировать заявления депутатов из объединения "Справедливость".

Об этом она сегодня рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все коллеги, когда мы приходили в политику, подписали документы, где говорится о том, что если они выходят из партии, то обязуются сдать мандат. Они не выполняют это обязательство, поэтому я бы на вашем месте игнорировала такие записи. Как их предыдущие обещания не имеют значения, так и эти, скорее всего, не будут иметь значения", - заявила Рудик.

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Она подчеркнула, что руководителем фракции остается Ярослав Железняк.

Ранее депутатское объединение "Справедливость" (глава Александра Устинова), в которое вошли 11 народных депутатов, вышедших из партии "Голос", распространило заявление к СМИ с просьбой не ассоциировать данных нардепов с "Голосом"

"Мысли, тезисы и заявления, озвученные "руководством" партии и фракции "Голос", не представляют позиции большинства фракции, поскольку большая часть членов фракции выразила недоверие руководству и проголосовала за смену руководителя фракции. Просим журналистское сообщество больше не ассоциировать депутатов объединения "Справедливость" с партией и фракцией "Голос" как таких, которые не являются членами партии", - говорится в заявлении.

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Ранее съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, удовлетворив соответствующие заявления парламентариев.
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Топ комментарии
+10
Для Рудик сообщаю - ваши договорённости, вы и разбирайтесь, масс медиа сами решают с кем им общаться. Дура Раскол в "Голосе": 11 нардепов создали объединение "Справедливость", в партии просят его игнорировать - Цензор.НЕТ 3415
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09.09.2021 10:34
+9
Ты хоть поинтересуйся, кто убежал от шлюхи рудик. Там достойные лица. Например "киборг" - ветеран ато и тд!
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09.09.2021 10:36
+7
тяжелая карма Вялослава Картавого..
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09.09.2021 10:29
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Не "раскол" а трєщіна. І не в "голосє"...
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09.09.2021 10:27 Ответить
Партия-недорозумение. Боксеры,певцы и прочие случайные...
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09.09.2021 10:27 Ответить
Ты хоть поинтересуйся, кто убежал от шлюхи рудик. Там достойные лица. Например "киборг" - ветеран ато и тд!
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09.09.2021 10:36 Ответить
Как раз ККостенко Роман ( тот что полковник Альфы и "киборг") остался с Рудык. Не пишите враньё. Зачем?
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09.09.2021 10:42 Ответить
Мова про іншого кіборга - Шараскіна...
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09.09.2021 11:14 Ответить
Я не знаю ,кто там на самом деле. Я вижу результат. Случайным с Цензора тоже не доверяю на слово.
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09.09.2021 10:53 Ответить
тяжелая карма Вялослава Картавого..
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09.09.2021 10:29 Ответить
Для Рудик сообщаю - ваши договорённости, вы и разбирайтесь, масс медиа сами решают с кем им общаться. Дура Раскол в "Голосе": 11 нардепов создали объединение "Справедливость", в партии просят его игнорировать - Цензор.НЕТ 3415
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09.09.2021 10:34 Ответить
рудик - это проститутка дерьмака. Нормальным людям не место в партии, где заправляет шлюха.
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09.09.2021 10:34 Ответить
Здесь её критикуют. Значит, достойный человек.
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09.09.2021 10:39 Ответить
От троля фашиста подоляка, я не ожидал другого комента
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09.09.2021 10:42 Ответить
Значит сапоги хорошие. Надо брать.
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09.09.2021 10:42 Ответить
не може бути достойною людина з ім'ям камуніздіческій інтернасіональ
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09.09.2021 10:47 Ответить
Не надо пи..деть. При коммунистах люди не голодали.
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09.09.2021 10:51 Ответить
ахахаха))))
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09.09.2021 11:09 Ответить
В 1933 чи в 1947 не голодували?
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09.09.2021 11:13 Ответить
Розкажи моїй матері... Вона ще жива! Дасть тобі рецепт супу з сушеної бурякової гички який вона їла в Україні в 1947-му!!!
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09.09.2021 11:13 Ответить
А Голодомор при кому був?
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09.09.2021 11:42 Ответить
Особнно в 1932-33 и 1946-47.
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09.09.2021 15:29 Ответить
Путин - ты?
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09.09.2021 11:01 Ответить
Вона проголосувала за законопроект, яким хотіли скасувати обов'язковий український дубляж фільмів! Афігєть достойна!
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09.09.2021 11:19 Ответить
Они когда шли в проект Пинчука -- они типа об этом не знали?
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09.09.2021 10:49 Ответить
Вiдпусти, я благаю вiдпусти,
Бо не можу далi йти я,
Вiдпусти, я благаю вiдпусти,
Я не хочу бiльше йти. Розкол у "Голосі": 11 нардепів створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати - Цензор.НЕТ 3643
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09.09.2021 10:52 Ответить
Интересно, а официальные заявления о выходе из фракции Голос написаны? Если нет, то цена всех их заявлениям о создании отдельной группы равна нулю. Розкол у "Голосі": 11 нардепів створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати - Цензор.НЕТ 9868
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09.09.2021 10:55 Ответить
Ну, они же не лохи в отличии от тебя😀
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09.09.2021 11:14 Ответить
Якщо пропав голос, то потрібно випити сирі яйця дермака і пянчука і все налагодиться.
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09.09.2021 11:05 Ответить
выгододержатели покупают и продают "голоса" начиная с Вакарчука Розкол у "Голосі": 11 нардепів створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати - Цензор.НЕТ 3307
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09.09.2021 11:06 Ответить
Смешная партия, однако.
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09.09.2021 13:36 Ответить
А що каже океанська Ельза?
Розкол у "Голосі": 11 нардепів створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати - Цензор.НЕТ 2222
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09.09.2021 13:55 Ответить
Ще одне підтвердження того, що Рудик перетворює партію в тоталітарну секту.
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09.09.2021 14:27 Ответить
Кирочка Рудык и Ярик Железняк - жадные, циничные и продажные ************, захватившие власть в партии "Голос".
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09.09.2021 15:41 Ответить
«Голос» заспівав в два голоси - це щось дуже схоже на «Лебедину пісню». А бо по расєйську: «Этот стон у нас песней зовется».
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09.09.2021 16:59 Ответить
Хто скупляє?
Пінчук не жидись доплати і хай сидять далі..
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09.09.2021 17:19 Ответить
Жаль. Это единственная партия всегда голосовавшая как швейцарские часы против корупции и коррупционеров за американские печеньки. А это важнее всего, и влияет на все от зарплат до обороны.
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09.09.2021 17:54 Ответить
Утопил Садового как только тот набрал 17% рейтинга. Утопил Голос ботами в на проститутских сайтах, сам поломал судебную реформу чтобы похозяйствовать с Луценко. В итоге уничтожил все прозападные силы, а проиграл подкацапнику популисту.
То что тут ботня и полезные идиоты бесится и радуется развалу в аниикор пррзаподной партии просто свидетельство что вся это дроч будет жрать говно в нищите еще лет 30. Как я счастлив что больше не завишу от этого и от закапывающих себя в яму корупции и нищеты "умных". Агресивные дегенератцы заслужили что заслужили.
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09.09.2021 18:01 Ответить
Но я еще посмеюсь когда продолжая топить против дем либералов партий типа голоса изображая из себя патриотов забрав их жалкие пару процентов, эта шваль проиграет какомунибудь другому дененерату типа Бойко или Тимошенко. Потому что корча из себя прозападную партию нужно кооперироваться а не топить ботами соратников, набивая в итоге на 1 голос себе 5 голосов прихиндеям типа слуг. Страна непуганных лохов и 5% людей с мозгами.
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09.09.2021 18:06 Ответить
Не вгамується ця гарнюня. Хлопа доброго знайшла б собі, щоб любив її пристрасно та ніжно.
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09.09.2021 22:47 Ответить
Голосисті повії все *********. Повбивайте вже одне одного, та всі про вас забудуть. А Рудик нехай йде у кіно Шрека грати, бо дуже схожа на нього.
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09.09.2021 23:40 Ответить
 
 