Раскол в "Голосе": 11 нардепов создали объединение "Справедливость", в партии просят его игнорировать

Руководитель партии "Голос" Кира Рудик просит прессу игнорировать заявления депутатов из объединения "Справедливость".

Об этом она сегодня рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все коллеги, когда мы приходили в политику, подписали документы, где говорится о том, что если они выходят из партии, то обязуются сдать мандат. Они не выполняют это обязательство, поэтому я бы на вашем месте игнорировала такие записи. Как их предыдущие обещания не имеют значения, так и эти, скорее всего, не будут иметь значения", - заявила Рудик.

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Она подчеркнула, что руководителем фракции остается Ярослав Железняк.

Ранее депутатское объединение "Справедливость" (глава Александра Устинова), в которое вошли 11 народных депутатов, вышедших из партии "Голос", распространило заявление к СМИ с просьбой не ассоциировать данных нардепов с "Голосом"

"Мысли, тезисы и заявления, озвученные "руководством" партии и фракции "Голос", не представляют позиции большинства фракции, поскольку большая часть членов фракции выразила недоверие руководству и проголосовала за смену руководителя фракции. Просим журналистское сообщество больше не ассоциировать депутатов объединения "Справедливость" с партией и фракцией "Голос" как таких, которые не являются членами партии", - говорится в заявлении.

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Ранее съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, удовлетворив соответствующие заявления парламентариев.