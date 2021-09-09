"Укрзализныця" эвакуировала сотрудников станции на Донбассе из-за обстрела войсками РФ, движение поездов ограничено
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"Укрзализныця" эвакуирует сотрудников станции в Донецкой области из-за обстрела войсками РФ и ограничивает движение до стабилизации ситуации.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуированы в укрытия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011 / 6072 Лиман - Скотувата -Лозова и №6003 / 6004 Изюм - Скотувата - Святогорск ограничено до станции Фенольная.
"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации", - добавили в "УЗ".
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маловато постреливают
А вот с нами им сил хватит. Ждут только повода - никто в мире не сможет запретить бомбить города страны, объявившей тебе войну.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!