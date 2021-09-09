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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
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обстрел (20144) Укрзализныця (2637) Донбасс (26945) Донецкая область (7131) наемники РФ (2002)

"Укрзализныця" эвакуировала сотрудников станции на Донбассе из-за обстрела войсками РФ, движение поездов ограничено

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

"Укрзализныця" эвакуирует сотрудников станции в Донецкой области из-за обстрела войсками РФ и ограничивает движение до стабилизации ситуации.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуированы в укрытия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011 / 6072 Лиман - Скотувата -Лозова и №6003 / 6004 Изюм - Скотувата - Святогорск ограничено до станции Фенольная.

"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации", - добавили в "УЗ".

Читайте: Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, за сутки - 11 нарушений "тишины", - штаб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Як сказав віслюк "постреливают"
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09.09.2021 10:43
+14
Перемирие хрипатого, ага
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09.09.2021 10:55
+13
Просто нада перестать ''Укрзалізниці'' там работать.
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09.09.2021 10:44
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Як сказав віслюк "постреливают"
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09.09.2021 10:43 Ответить
"Путин, прийди !!!"

маловато постреливают
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09.09.2021 12:47 Ответить
Патаму и стреляем ибо Дерьмомакс пообесЯлся вписать в Конституцию Украины проституточные формуляры Минска кто такой Дерьмомакс не важно главно что пообесчплся это понуждение к миру Украины со стороны ********
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09.09.2021 10:44 Ответить
Просто нада перестать ''Укрзалізниці'' там работать.
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09.09.2021 10:44 Ответить
Скоту вата... Шо за станция такая? "Укрзализныця" эвакуировала сотрудников станции на Донбассе из-за обстрела войсками РФ, движение поездов ограничено - Цензор.НЕТ 6017
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09.09.2021 10:46 Ответить
Ісконна руская тєріторія, врємєнна акупіравана каратєлямі....
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09.09.2021 10:48 Ответить
Фашисты только этого и ждут. Воевать с серьезным противником у них очко жим-жим, они могут только помидоры давить, а не огрызаться на НАТО.
А вот с нами им сил хватит. Ждут только повода - никто в мире не сможет запретить бомбить города страны, объявившей тебе войну.
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09.09.2021 10:51 Ответить
"Укрзалізниця" евакуювала співробітників станції на Донбасі через обстріл військами РФ, рух поїздів обмежено - Цензор.НЕТ 7110
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09.09.2021 10:50 Ответить
скоту-вата....
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09.09.2021 14:37 Ответить
15 прилетов 120 мин....в ответ было ТРИ пука...
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09.09.2021 10:54 Ответить
це фуйло намікає, шо дуже хоче міра на Донбасі
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09.09.2021 10:55 Ответить
Перемирие хрипатого, ага
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09.09.2021 10:55 Ответить
тонесистемныеапстрелы, просто надо развести вайска и перестатьстрелять.
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09.09.2021 11:02 Ответить
"рєжім прєкращєнія огня", ****
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09.09.2021 11:21 Ответить
Ну когда в декабре 2019 открывали движение до Верхнеторецкого (Скотоватая) так и говорили "Это шаг к мирной жизни". Ну что, "мирная жизнь" закончилась? Или это другое?
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09.09.2021 11:31 Ответить
Яка ж мила назва станції - скоту вата - рашистский скот і вата в одному місці...
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09.09.2021 11:57 Ответить
Знову будуть відводити війська, щоб кацапська арта не діставала? В Золотому відвели - а абстріли тільки посилились.
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09.09.2021 13:52 Ответить
тривалість цього перемір'я вже попала в книгу рекордів Гіннеса яку так ******** наше верховне головнокомандування
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09.09.2021 13:58 Ответить
так перемір'я нiякого не має. перемір'я тiльку у словах шмарклi, дєрьмака та Зе-шобли.
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09.09.2021 17:07 Ответить
Когда уже по Киеву шарахнут , чтобы до капитулянтов дошло "Укрзалізниця" евакуювала співробітників станції на Донбасі через обстріл військами РФ, рух поїздів обмежено - Цензор.НЕТ 2819
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09.09.2021 15:16 Ответить
Зе-шмаркля повинна не про перемовини з ****** просити, а вимагати насамперед повного припинення вогню з боку свинособак та колаборантiв.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
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09.09.2021 17:04 Ответить
 
 