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Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября, -

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев считает, что Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября.

Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Потому что у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы мы получили транш. Все что необходимо сделать от нас (это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год) нужно выполнить. Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы соглашаемся должно отвечать требованиям народа Украины. Если нет, мы с этим не соглашаемся и это не реализовывается", - отметил Гетманцев.

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Он также рассказал, что в этом году парламенту будет проще рассматривать бюджет на следующий год.

"Потому что впервые в истории Украины мы с вами верстаем бюджет на основе бюджетной декларации, которую утвердил Кабинет Министров, а приняли во внимание в июле этого года. Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования на три года и там уже на следующий год заложены параметры бюджета относительно инфляции, роста средней зарплаты, минимальной зарплаты, роста ВВП. То есть параметры есть и проект бюджета должен отвечать бюджетной декларации", - заявил он.
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Топ комментарии
+7
Таки без МВФ ніяк, Галабаротька? А ти ж посилав їх вжопу. Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3184
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09.09.2021 10:56
+6
Зачем нам кредит МВФ, если налоговая амнистия даст кучу денег в офшер зеленскому?
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09.09.2021 10:46
+4
Гетманцева нужно гнать ссаными тряпками к его любимому алкашенке, а не позволять дерибанить кредиты.
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09.09.2021 10:56
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Зачем нам кредит МВФ, если налоговая амнистия даст кучу денег в офшер зеленскому?
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09.09.2021 10:46 Ответить
отлично, слуги !
по 100 грн - пенсионерам надбавите,
и на кроссовки по 800 евро останется...
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09.09.2021 10:51 Ответить
Опять гулянка намечается тем, кто у корыта....
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09.09.2021 10:54 Ответить
Таки без МВФ ніяк, Галабаротька? А ти ж посилав їх вжопу. Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3184
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09.09.2021 10:56 Ответить
Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год. Но их отнять у воров-олигархов хлопотно. А смотрящему от мирового еврейского капитала Коломойскому деньги в долг под украинские чернозёмы дают без проблем. Отдавать долги украинцам-но это совсем другая история.
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09.09.2021 10:56 Ответить
Гетманцева нужно гнать ссаными тряпками к его любимому алкашенке, а не позволять дерибанить кредиты.
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09.09.2021 10:56 Ответить
така и живём)))) а говорили рассказывали, школьники *****!)))
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09.09.2021 10:59 Ответить
Та не радуйтесь так Зегниды - весь транш уйдет на покрытие долгов перед МВФ и нала никто вам не даст!!! .. Подумайте лучше над катастрофой - "Золото-валютный запас" около 26млрд.долл., из которых 83% - это ценные бумаги !!! .. скоро этими ценными бумагами будете туалеты в ОП обклеивать!!!
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09.09.2021 11:00 Ответить
Зелёная Саранча "считает".... "требования мвф" должны отвечать "требованиям народа Украины".... Бдь...,как можно было набрать столько дебилов в одну Контору? На каких смітниках собирали этих "гениев"???
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09.09.2021 11:01 Ответить
От тепер чиясь мамка-пенціонєрка заживйот в елітних 200 квадратах і на теслах з лєксусами накатаєцця.
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09.09.2021 11:01 Ответить
в семье если планипуется кредит вопрос обсуждают и взвешивают все за и против.
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09.09.2021 11:02 Ответить
Говорят, шо "неа". Я верю в то, что говорят. А гетманцев - дерьмо.
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09.09.2021 11:35 Ответить
ПЫСЫ: это комплимент, если кто не понял. Потому как говорить и писать то, кем является гетманцев на самом деле, нельзя. Тут могут быть дети.
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09.09.2021 11:36 Ответить
Чесно кажучі,я не розумію виборців зе.Так плювати в обличчя зюзіним виборцям вміють тільки люди з його команди.Гетьманцев вміє брехати переконливо на всіх каналах куди його запрошують,обіцяючи кожного тижня прорив в соціальній і економічній сфері.А на справді один пшик від його обіцянок.І як виявляється жити стає все гірше і тяжче.Ще один дебіл як він сам себе визначив - Мілованофф взагалі прямим текстом на передачах жаліється на те ,що в Німеччині йому відмовили на майбутне перпестиктиву в пенсійному забеспеченні. І все це говорить радник Президена України.А тепер уявіть,що може нарадити економізд Мілованофф Зюзі.Коли думками він де завгодно тільки не в Україні.І,що саме цікаве йому як і Ющенко,Януковичу,Фірташу,Азарову і Порошенко завжди заважає Ю.Тимошенко.Яка з фракцією 26 депутатів недає розвиватись Україні на повну.
**

Брифінг Юлії Тимошенко у Верховній Раді 25 січня 2021р.
Лідер «Батьківщини» закликає Верховну Раду розпочати роботу із розв'язання найболючішого для людей питання - зменшення ціни на газ,
і пропонує рецепт швидкого та ефективного розв'язання тарифної кризи.
https://www.youtube.com/watch?v=AQ1rOyVByOY&t=370s
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09.09.2021 12:50 Ответить
- "Мертвые с косами стоят и тишина"
- "Брехня-я-я"
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09.09.2021 13:53 Ответить
ЗЕвласть не выполнила ни одного основного условия.

С антикоррупционными органами, НБУ и Нафтогазом ситуация только усугубилась.

С какого перепуга МВФ давать деньги ЗЕ-мошенникам?
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09.09.2021 14:41 Ответить
 
 