Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября, - "слуга народа" Гетманцев
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Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев считает, что Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября.
Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Потому что у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы мы получили транш. Все что необходимо сделать от нас (это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год) нужно выполнить. Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы соглашаемся должно отвечать требованиям народа Украины. Если нет, мы с этим не соглашаемся и это не реализовывается", - отметил Гетманцев.
Он также рассказал, что в этом году парламенту будет проще рассматривать бюджет на следующий год.
"Потому что впервые в истории Украины мы с вами верстаем бюджет на основе бюджетной декларации, которую утвердил Кабинет Министров, а приняли во внимание в июле этого года. Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования на три года и там уже на следующий год заложены параметры бюджета относительно инфляции, роста средней зарплаты, минимальной зарплаты, роста ВВП. То есть параметры есть и проект бюджета должен отвечать бюджетной декларации", - заявил он.
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