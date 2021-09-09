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В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В

На Международной космической станции сработала пожарная сигнализация на проблемном российском модуле Звезда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил "Роскосмос", заверив, что сейчас ситуация в модуле нормальная.

По данным "Роскосмоса", в модуле "Звезда" сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.

Экипаж включал агрегатный фильтр очистки атмосферы для устранения "возможного задымления", пишут в "Роскосмосе".

В то же время российский ресурс РИА пишет со ссылкой на трансляцию переговоров NASA: космонавт Олег Новицкий сообщал российскому Центру управления полетами, что экипаж видел дым и чувствовал запах гари.

Отмечается, что приборы показывали наличие вредных веществ возле медицинского шкафа в модуле "Звезда", а астронавт ESA Тома Песке заявлял о проникновении через вентиляцию в американский модуль запаха сгоревшего пластика и электроники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще в одном модуле российского сегмента МКС обнаружили сквозные трещины

В "Роскосмосе" утверждают, что сейчас все системы работают в штатном режиме, состав воздуха на МКС соответствует штатным показателям, а экипаж продолжает подготовку к выходу в открытый космос.

Модуль звезда был состыкован с МКС 26 июля 2000 года.

В сентябре 2020-го стало известно, что утечка воздуха, которая фиксировалась на МКС около года, была обнаружена в модуле Звезда. Место утечки локализовали, но падение давления из-за трещин так и не удалось остановить. Звезду герметично отделили от основного объема МКС.

В октябре 2020-го на Звезде произошло задымление аппаратуры.

29 июля 2021-го во время стыковки с МКС российского модуля Наука самопроизвольно включились его двигатели и завертели станцию. Двигатели Науки включились, когда космонавты открывали внутренний люк модуля Звезда.

В ночь на 2 августа между российскими модулями Звезда и Наука произошел сбой связи.
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Топ комментарии
+15
Всьо впарядкє! Падаєм... 😁
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09.09.2021 11:01
+12
Сюжет из сериала - "кацапы в космосе" В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 7038
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09.09.2021 11:02
+11
В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 1755
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09.09.2021 11:04
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Всьо впарядкє! Падаєм... 😁
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09.09.2021 11:01 Ответить
Може простіше висадити кацапів з паровоза, так буде простіше, тим більше, що вже їхні лоханки "союзи" вже не потрібні
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09.09.2021 12:29 Ответить
Главное доносить что там у Хохлов…
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09.09.2021 11:01 Ответить
Сюжет из сериала - "кацапы в космосе" В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 7038
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09.09.2021 11:02 Ответить
они там как раз проводили эксперимент - А что будет если мочиться на лицо коллеги в вакууме, или - рост вниз свечек для совершения ритуала помощи св. Пусина посредством шуруповерта)
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09.09.2021 11:05 Ответить
Скільки їм казати що, на перекур треба виходити на двір.
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09.09.2021 11:02 Ответить
Если у космонавтов есть синяя изолента и скотч, то в "Роскосмосе" все спокойны... В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 1571
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09.09.2021 11:02 Ответить
Воскурение фимиамов в совокупности с гвоздем для иконок в стенку привело к очередному приходу правослабных рузьге космитов к ненавистным пиндосам "на подышать можно, а если найду?" В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 4211
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09.09.2021 11:03 Ответить
Да отстыковывайте вы уже это рускае дерьмо пока оно бед не наделало...
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09.09.2021 11:03 Ответить
вместе с кацманавтами. пусть своё барахло домой рулят.
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09.09.2021 11:30 Ответить
В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 1755
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09.09.2021 11:04 Ответить
горiла Звизда палала , а в Роскосмосе РогозIна плакала
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09.09.2021 11:04 Ответить
аварійна ситуація - це друга назва расісі
тому - так, всьо в порядкє!
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09.09.2021 11:05 Ответить
ну так это и ответ - че никому не нужен развал срашки = засрут всю планету же.
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09.09.2021 11:06 Ответить
чтоб они не делали не идут дела , видно с лишней хромосомой их мама родила
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09.09.2021 11:06 Ответить
"мама" их - так и вспоминается плакат с гадкой бабой - фсе на фронт(а типо не Сралин ихний не сделал тот фронт?(ну, пакт, то се))
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09.09.2021 11:08 Ответить
"Звезду герметично отделили от основного объема МКС.... ". Если бы еще Мордор успешно отделить от цивилизационного мира ...а то только кругом гадят...
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09.09.2021 11:06 Ответить
Ізолювати агресивну Рашу від всього цивілізованного світу необхідно як скоріше,бо РФ джерело міжнародного тероризма!Про то всі знають,мають беззаперечні факти антизаконних дій Кремля!Вони є злом людства аж до сьогодні ще з часів їх предків - андрофагів,а потім Тартарії!!!
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09.09.2021 11:20 Ответить
Одстиковуйте кацапів нахрєн і чимскоріше! Бо вони і самі згорять і вас *********! В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке - Цензор.НЕТ 5202
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09.09.2021 11:08 Ответить
А унітази хто буде мити?
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09.09.2021 12:20 Ответить
Так вони і цього не вміють! Знав одного ідіота в Росії Вселився в квартиру Пожив трохи Що він кидав до унітаза - не знаю, але його забив Я йому кажу - "возьми у меня "удава" и прочисть!" (це спеціальний тросик з ручкою яким сантехніки труби забиті чистять) Він у відповідь: "Х**ня! Сейчас слелаем всё "чотко"!"
Через п"ять хвилин в його квартирі гупнуло Чую матюки Виходжу - з його квартири матюки летять і жінчин вереск Зайшов Цей придурок запалив петарду і запхнув до унітаза Від нього залишилися лише уламки ... У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 2893
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09.09.2021 14:38 Ответить
У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 5423
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09.09.2021 11:10 Ответить
Набір інструментів , для ремонту розійського модуля на МКС . У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 2592 .
У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 7577 .
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09.09.2021 11:11 Ответить
У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 4138
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09.09.2021 11:22 Ответить
терміново потрібно доставити на МКС вантаж колорадських стрічок, іконок і мощі якогось святого монгола...
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09.09.2021 11:22 Ответить
Рождённые ползать летать не могут.
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09.09.2021 11:24 Ответить
Фсьо харашо, как никагда!
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09.09.2021 11:41 Ответить
"В "Роскосмосе" утверждают, что сейчас все системы работают в штатном режиме, состав воздуха на МКС соответствует штатным показателям, а экипаж продолжает подготовку к выходу в открытый космос." - только мне кажется что они оттуда свалить пытаются ? )))
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09.09.2021 11:47 Ответить
Угу, слава Богу изолентой надолго запаслись
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09.09.2021 11:56 Ответить
похоже скоро этот коровник рухнет на Землю. Хорошо бы мацкву
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09.09.2021 12:04 Ответить
Заберите у них дрель.
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09.09.2021 12:26 Ответить
схоже, що "Звєзді" приходить "звєзда"! І це радує У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 2903
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09.09.2021 12:36 Ответить
Хтось з расєських кацманавтів недбало викинув недопалок від "Бєламора".
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09.09.2021 13:19 Ответить
Предлагаю 3 первых буквы в названии этой парашной вундервафли заменить на пи***.
Будет короче и точнее. У російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація. У "Роскосмосі" запевняють, що все гаразд - Цензор.НЕТ 9511
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09.09.2021 13:29 Ответить
Привітаємо мордвинів з успішним імпортозаміщенням аккумуляторів і висловимо сподівання на скоріше імпортозаміщення пожежної сигналізації, щоб вона не дратувала імперців зайвий раз
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09.09.2021 14:01 Ответить
 
 