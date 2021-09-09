В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На Международной космической станции сработала пожарная сигнализация на проблемном российском модуле Звезда.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил "Роскосмос", заверив, что сейчас ситуация в модуле нормальная.
По данным "Роскосмоса", в модуле "Звезда" сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.
Экипаж включал агрегатный фильтр очистки атмосферы для устранения "возможного задымления", пишут в "Роскосмосе".
В то же время российский ресурс РИА пишет со ссылкой на трансляцию переговоров NASA: космонавт Олег Новицкий сообщал российскому Центру управления полетами, что экипаж видел дым и чувствовал запах гари.
Отмечается, что приборы показывали наличие вредных веществ возле медицинского шкафа в модуле "Звезда", а астронавт ESA Тома Песке заявлял о проникновении через вентиляцию в американский модуль запаха сгоревшего пластика и электроники.
В "Роскосмосе" утверждают, что сейчас все системы работают в штатном режиме, состав воздуха на МКС соответствует штатным показателям, а экипаж продолжает подготовку к выходу в открытый космос.
Модуль звезда был состыкован с МКС 26 июля 2000 года.
В сентябре 2020-го стало известно, что утечка воздуха, которая фиксировалась на МКС около года, была обнаружена в модуле Звезда. Место утечки локализовали, но падение давления из-за трещин так и не удалось остановить. Звезду герметично отделили от основного объема МКС.
В октябре 2020-го на Звезде произошло задымление аппаратуры.
29 июля 2021-го во время стыковки с МКС российского модуля Наука самопроизвольно включились его двигатели и завертели станцию. Двигатели Науки включились, когда космонавты открывали внутренний люк модуля Звезда.
В ночь на 2 августа между российскими модулями Звезда и Наука произошел сбой связи.
Пожалуйста, подождите...
тому - так, всьо в порядкє!
Через п"ять хвилин в його квартирі гупнуло Чую матюки Виходжу - з його квартири матюки летять і жінчин вереск Зайшов Цей придурок запалив петарду і запхнув до унітаза Від нього залишилися лише уламки ...
.
Будет короче и точнее.