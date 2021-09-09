РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8213 посетителей онлайн
Новости Общество
880 17
перепись населения (132) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать

Новости Цензор.НЕТ Общество

Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать

"Слуга народа" давно занимается вопросом переписи населения в Украине.

Об этом сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что данный вопрос является одним из предвыборных обещаний партии.

"Мы не можем ничего серьезного планировать в стране, сделать какую-то стратегию, когда мы не понимаем, какие у нас ресурсы. Сейчас много есть инсинуаций, что в Украине 35, 20, 10 или 70 млн (население. Ред.). Нужно это выяснить. Есть механизм переписи, он всемирно известен, тем более сейчас технологии позволяют сделать это дешевле. Были предварительные расчеты, называлась цифра до 4 млрд", - заявил Корниенко и добавил, что эту цифру можно будет оптимизировать за счет того, что где-то треть населения может идентифицировать себя через Интернет.

По словам первого заместителя фракции "СН", сейчас проходит подготовка этого процесса, так как нужны четкие расчеты. 

Он также подчеркнул, что если в Украине введут локдаун в связи с коронавирусом, то процесс переписи населения офлайт придется приостановить.

Читайте также: Перепись проведут в 2023-м: Кабмин выделил деньги на подготовку

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
у криворогих зеленожопых ублюдков разыгрался аппетит - "БОЛЬШАЯ ПЕРЕПИСЬ"
показать весь комментарий
09.09.2021 11:04
+5
Мегауспішний вундеркінд проведе той перепис вдесятеро дешевше.
Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать - Цензор.НЕТ 9478

Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать - Цензор.НЕТ 2756
показать весь комментарий
09.09.2021 11:17
+4
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!! Імітація бурхливої державної діяльності !!)))
показать весь комментарий
09.09.2021 11:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у криворогих зеленожопых ублюдков разыгрался аппетит - "БОЛЬШАЯ ПЕРЕПИСЬ"
показать весь комментарий
09.09.2021 11:04 Ответить
Маленькі 43-річні чмирьки завжди тягнуться до великого. Але питання в іншому, скільки алкаш-корнієнко заклав грошей вкрасти, 60 чи 70% від озвученої суми
показать весь комментарий
09.09.2021 12:22 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!! Імітація бурхливої державної діяльності !!)))
показать весь комментарий
09.09.2021 11:06 Ответить
А если убрать зелёные откаты?
показать весь комментарий
09.09.2021 11:10 Ответить
Если предположить, что в Украине 40 млн. населения (включая детей), то на сбор и обработку данных на 1 человека - 100 грн.

Много это или мало? Это как с "Большой стройкой" - смотря КАК делать.
показать весь комментарий
09.09.2021 11:13 Ответить
Аппетиты у нихто однако... Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати - Цензор.НЕТ 4686 это типо, если я за день обошел 500 человек
то мне заплатят 50 000 грн? Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати - Цензор.НЕТ 6140
показать весь комментарий
09.09.2021 11:40 Ответить
Информацию надо еще обработать. Сомневаюсь, что "обходчики" будут с планшетами с 3G. Перевести бумажные анкеты в электронный вид - тот еще геморрой.
Анкетирование одной квартиры/семьи занимает от 20 до 60 мин. Вот и посчитай сколько тебе надо времени что бы заполнить анкеты 500 чел.
показать весь комментарий
09.09.2021 11:52 Ответить
Да ладно, помню когда то что-то переписывали, обходчица обзвонила все двери на этаже, раздала анкеты, пошла дальше, через 20 минут обошла собрала, но в принципе в анкетах пиши что хочешь, так что информацию врядли можно назвать достоверной
показать весь комментарий
09.09.2021 11:57 Ответить
Поэтому я и сказл: смотря КАК делать.
Это как "Большая стройка": Вроде делают, но все через жо...пу.
показать весь комментарий
09.09.2021 12:06 Ответить
Это уже из серии, смотря как считать Корнієнко про перепис населення: За попередніми розрахунками, потрібно до 4 млрд грн, цифру можна оптимізувати - Цензор.НЕТ 712
показать весь комментарий
09.09.2021 12:00 Ответить
Знову бабло пиляти? Дубілєт же вже робив офігітєльний перепис населення? Чи думаєте, що ппо це усі забули вже?
показать весь комментарий
09.09.2021 11:13 Ответить



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Арахамия сравнил СН с Талибаном. Сначала было смешно,а потом задумалась,а ведь партия СН -это своего рода террористическая орг-я,уничтожающая все,к чему прикасается.
показать весь комментарий
09.09.2021 11:14 Ответить
Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать.


Понравилось. Я даже не спрашиваю, в какую сторону оптимизировать Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать - Цензор.НЕТ 1353
показать весь комментарий
09.09.2021 11:15 Ответить
Мегауспішний вундеркінд проведе той перепис вдесятеро дешевше.
Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать - Цензор.НЕТ 9478

Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать - Цензор.НЕТ 2756
показать весь комментарий
09.09.2021 11:17 Ответить
Как они будут это проводить?
Кто их пустит в свою квартиру или за высокий забор?
Это просто очередной, притом проплаченый фарс!
показать весь комментарий
09.09.2021 11:17 Ответить
4 млрд. - за эти деньги можно было бы вылечить всех раненых солдат (вместе с реабилетацией),чтобы волонтеры не собирали по копейке на 8-м году войны.И много еще полезного сделать.Вместо этого проклятые зеленые твари попиляют эту суму,и начнутся всякие совпадения,типа вдруг начнут богатеть мамаши депутатов и т.д.
показать весь комментарий
09.09.2021 11:25 Ответить
~100грн за одну отметку на бумажке. Наверное наркота не такой уж и выгодный бизнес, в сравнении с распилом бюджета.
показать весь комментарий
09.09.2021 12:50 Ответить
 
 