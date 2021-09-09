Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать
Новости Цензор.НЕТ Общество
"Слуга народа" давно занимается вопросом переписи населения в Украине.
Об этом сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что данный вопрос является одним из предвыборных обещаний партии.
"Мы не можем ничего серьезного планировать в стране, сделать какую-то стратегию, когда мы не понимаем, какие у нас ресурсы. Сейчас много есть инсинуаций, что в Украине 35, 20, 10 или 70 млн (население. Ред.). Нужно это выяснить. Есть механизм переписи, он всемирно известен, тем более сейчас технологии позволяют сделать это дешевле. Были предварительные расчеты, называлась цифра до 4 млрд", - заявил Корниенко и добавил, что эту цифру можно будет оптимизировать за счет того, что где-то треть населения может идентифицировать себя через Интернет.
По словам первого заместителя фракции "СН", сейчас проходит подготовка этого процесса, так как нужны четкие расчеты.
Он также подчеркнул, что если в Украине введут локдаун в связи с коронавирусом, то процесс переписи населения офлайт придется приостановить.
Пожалуйста, подождите...
Много это или мало? Это как с "Большой стройкой" - смотря КАК делать.
то мне заплатят 50 000 грн?
Анкетирование одной квартиры/семьи занимает от 20 до 60 мин. Вот и посчитай сколько тебе надо времени что бы заполнить анкеты 500 чел.
Это как "Большая стройка": Вроде делают, но все через жо...пу.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Арахамия сравнил СН с Талибаном. Сначала было смешно,а потом задумалась,а ведь партия СН -это своего рода террористическая орг-я,уничтожающая все,к чему прикасается.
Понравилось. Я даже не спрашиваю, в какую сторону оптимизировать
Кто их пустит в свою квартиру или за высокий забор?
Это просто очередной, притом проплаченый фарс!