Корниенко о переписи населения: По предварительным расчетам, нужно до 4 млрд грн, цифру можно оптимизировать.

"Слуга народа" давно занимается вопросом переписи населения в Украине.

Об этом сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что данный вопрос является одним из предвыборных обещаний партии.

"Мы не можем ничего серьезного планировать в стране, сделать какую-то стратегию, когда мы не понимаем, какие у нас ресурсы. Сейчас много есть инсинуаций, что в Украине 35, 20, 10 или 70 млн (население. Ред.). Нужно это выяснить. Есть механизм переписи, он всемирно известен, тем более сейчас технологии позволяют сделать это дешевле. Были предварительные расчеты, называлась цифра до 4 млрд", - заявил Корниенко и добавил, что эту цифру можно будет оптимизировать за счет того, что где-то треть населения может идентифицировать себя через Интернет.

По словам первого заместителя фракции "СН", сейчас проходит подготовка этого процесса, так как нужны четкие расчеты.

Он также подчеркнул, что если в Украине введут локдаун в связи с коронавирусом, то процесс переписи населения офлайт придется приостановить.

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