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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20144) травма (570) Донбасс (26945) военнослужащие (5636) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182)

В результате российского обстрела Кряковки на Луганщине шестеро воинов ВСУ получили травмы, - пресс-центр ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В результате российского обстрела Кряковки на Луганщине шестеро воинов ВСУ получили травмы, - пресс-центр ООС

В результате обстрела российскими наемниками н.п.Кряковка (Луганская область) вечером 8 сентября шестеро бойцов Вооруженных сил Украины получили акубаротравмы.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС), передает Цензор.НЕТ.

"Вечером, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка. В ответ украинские защитники открывали огонь из не запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения. После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно-медицинского госпиталя, установлен предварительный диагноз – акубаротравма", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 1 воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. Состояние защитника тяжелое, - ООС

Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащие, получившие травмы, направлены в ВМКЦ Северного региона г.Харьков. Состояние здоровья бойцов удовлетворительное.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе.

В результате российского обстрела Кряковки на Луганщине шестеро воинов ВСУ получили травмы, - пресс-центр ООС 01
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Топ комментарии
+28
Зелене перемир"я триває !!! ))
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09.09.2021 11:09
+25
Если ***** начнет вторжение и зебил начнет волны мобилизации, то опять прийдется идти порохоботам воевать, ато зебилы там навоюют...
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09.09.2021 11:14
+19
Яка мета, за що вбивають і калічать наших воїнів?
Швидкого одужання вам, рідненькі.
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09.09.2021 11:17
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Зелене перемир"я триває !!! ))
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09.09.2021 11:09 Ответить
и матюками , матюками на зеосла!
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09.09.2021 16:29 Ответить
А наши потім як врізали з автоматів... В результате российского обстрела Кряковки на Луганщине шестеро воинов ВСУ получили травмы, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 4008
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09.09.2021 11:11 Ответить
ага, причем на следующий день, чтобы не провоцировать.
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09.09.2021 11:32 Ответить
Повна ганьбища.
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09.09.2021 12:17 Ответить
Я вот не понимаю...Все эти несчастные ...Калеки,их товарищи оставшиеся - что они думают ? За ,что они борятся ? За олигархов ? За подонков-предателей прокремлевских ? - Которые их сдают натихаря . Как они собираются выиграть войну,не вычистив саму власть ? - ВСе эти жертвы уже больше похожи на жертву Минотавру. Которого некому убить....
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09.09.2021 11:12 Ответить
Если ***** начнет вторжение и зебил начнет волны мобилизации, то опять прийдется идти порохоботам воевать, ато зебилы там навоюют...
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09.09.2021 11:14 Ответить
Ты там не зазнавайся. Знаем мы вас. И знаем мы их. Дерьмо и еще дерьмее ))
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09.09.2021 11:17 Ответить
Вы - это Наполеон из шестой палаты?
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09.09.2021 12:29 Ответить
Підлога Маккартні - Ну, давно мене так порохосвинки не смішили. Ваш удел отут на цензорє повітря псувати. Та ще з петра олексійовича, тут же, на цензорі, "надьожу нації" ліпити. Ну типові, блін, якутські скульптори. Хоча, навіть якути вже зрозуміли: ну не виходить з навозу куля(надьожа нації"), не виходить.
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09.09.2021 16:40 Ответить
Они борются за то что бы не пришлось как в 1933 году есть своих детей и чтобы твой дом не оказался по другую сторону - никем не признанную.А олигархи они не вечны.
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09.09.2021 13:03 Ответить
В твоих пояснениях не нуждаюсь. Тридцать лет олигархии. Рассмешил. Скорее ты невечным окажешься ))
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09.09.2021 13:12 Ответить
Никто не вечен, возьми любую страну в мире везде были свои проблемы в той или иной степени. Украина это по сути пост колониальное государство которое только в начале своего развития , конечно хочется что бы в стране было всё прекрасно но сомневаюсь что это наступит вот так из неоткуда.
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09.09.2021 13:58 Ответить
Ігор, ваші коменти спамлять, тому що жирні щурі при владі не можуть чути правди
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09.09.2021 16:25 Ответить
Правду не спрячешь ))
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09.09.2021 16:45 Ответить
Яка мета, за що вбивають і калічать наших воїнів?
Швидкого одужання вам, рідненькі.
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09.09.2021 11:17 Ответить
Сам не понимаю, никто не старается выиграть, никто не идет в наступление с целью отбивать территории, просто стреляют друг в друга из окопов умножая потери.
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09.09.2021 11:24 Ответить
Скорей всего это делается чтобы байкотировать Минские соглашения так как там самый первый пункт - прекращение огня, а потом политическая часть но пока огонь продолжается все остальные пункты не могут быть выполнены.
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09.09.2021 11:27 Ответить
мне кажется ты неполноценный
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09.09.2021 11:39 Ответить
Креститься надо- когда кажется.
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09.09.2021 11:44 Ответить
Мне чего то кажется что погибшие тоже есть, слишком уж подавляющее по официальным данным число раненных против погибших.. просто последних на *не боевые списывают* чтобы не сообщать о них.
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09.09.2021 11:17 Ответить
Какое позорище сейчас в Украине у власти!!!Такого наверное не было никогда.Прав был Черчиль когда то - выбрали позор,и получили и позор и войну
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09.09.2021 11:26 Ответить
Що таке "травми"? Це на ЗЕленій мові поранення?
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09.09.2021 11:28 Ответить
да .это то что раньше называлось контузией и относилось к тяжкому ранению
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09.09.2021 14:30 Ответить
нас Ипут... а мы крепчаем.....
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09.09.2021 13:08 Ответить
Уявіть хто очолює армію трєпло, трусішка і йолоп.
Це все про нього. про зеленського.
Тому нині і армія відповідна йому. А якщо не хочуть головнокомандувача ідіота - мають сказати своє слово.
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09.09.2021 13:19 Ответить
Що за травми?!Хлопці,що на заводі працюють?Це все поранення різного ступеню.
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09.09.2021 13:32 Ответить
Травми.
По перше. Так зеленський захищає себе та фуйла.
По друге. Цим воїнам за поранення не заплатять. Гроші забере зелена потвора.
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09.09.2021 14:25 Ответить
Орки - мінометами а українці зі АК-74. Це так розуміти? А ну так какая разница!
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09.09.2021 13:55 Ответить
а от главноКАКБЫкомандующего опять ни чичирк....
вот у кого нет нарушения режима тишины... молчит хороняка...
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09.09.2021 14:36 Ответить
Для 73% есть повод вспомнить слова из песни - "ну что ж сказать, мой старый друг, мы в этом сами виноваты".
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09.09.2021 16:38 Ответить
вчерашнее голосование ВЗРады , было сигналом для усиления обстрелов
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09.09.2021 15:19 Ответить
Головне, що миротворець-зебуїн відвів колись війська, пропіарився, і все. А те, що наших обстрілюють кожного дня, калічать і убивають- то таке, порохоботські видумки
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09.09.2021 15:20 Ответить
Половина ЗСУ проголосувала за клоуна, тож провина за такі наслідки не лише на цивільному населенні Унаслідок російського обстрілу Кряківки на Луганщині шестеро воїнів ЗСУ зазнали травм, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3805
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09.09.2021 16:11 Ответить
Может справедливее было написать так: "В результате перемирия, шестеро бойцов Вооруженных сил Украины получили акубаротравмы."?
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09.09.2021 16:41 Ответить
Зе-шмаркля повинна не про перемовини з ****** просити, а вимагати насамперед повного припинення вогню з боку свинособак та колаборантiв.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
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09.09.2021 17:03 Ответить
Ради освобождения украинской земли от фашистко-путинской нечисти.
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09.09.2021 19:29 Ответить
Две трети жителей Донбасса живут свободно. Треть, возомнившая себя особыми, живет сейчас в концлагере, куда сама себя же и загнала. Сказка о рыбке, владычице морской и разбитом корыте стала явью.
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09.09.2021 20:19 Ответить
 
 