В результате российского обстрела Кряковки на Луганщине шестеро воинов ВСУ получили травмы, - пресс-центр ООС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В результате обстрела российскими наемниками н.п.Кряковка (Луганская область) вечером 8 сентября шестеро бойцов Вооруженных сил Украины получили акубаротравмы.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС), передает Цензор.НЕТ.
"Вечером, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка. В ответ украинские защитники открывали огонь из не запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения. После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно-медицинского госпиталя, установлен предварительный диагноз – акубаротравма", - говорится в сообщении.
Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащие, получившие травмы, направлены в ВМКЦ Северного региона г.Харьков. Состояние здоровья бойцов удовлетворительное.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Швидкого одужання вам, рідненькі.
Це все про нього. про зеленського.
Тому нині і армія відповідна йому. А якщо не хочуть головнокомандувача ідіота - мають сказати своє слово.
По перше. Так зеленський захищає себе та фуйла.
По друге. Цим воїнам за поранення не заплатять. Гроші забере зелена потвора.
вот у кого нет нарушения режима тишины... молчит хороняка...
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!