За продажу лекарств детям, которая повлекла гибель ребенка, предлагают установить уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Раде предлагают установить штрафы для сотрудников аптек и курьеров, которые продают лекарственные средства детям до 14 лет. Также предлагается установить уголовную ответственность для случаев, когда продажа лекарств привела к гибели ребенка.
Об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в Раде настаивают на введении жестких санкций для нарушителей, которые продают лекарства детям до 14 лет.
"В частности, мы предлагаем установить штраф для сотрудников аптек и курьеров: при первом нарушении - в размере от 6,8 тысяч гривен до 13,6 тысяч гривен, при повторном - 13,6 тысяч гривен до 23,8 тысяч гривен", - отметил Радуцкий.
"Будем инициировать введение уголовной ответственности для случаев, когда продажа лекарств привела к гибели ребенка", - добавил парламентарий.
Напомним, в Украине в воскресенье, 8 августа, вступил в силу закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет.
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что за бред?
Гадяяя, ты гдеее??
Дайте противодавленное, бабушка помирает.
Че? скока лет?
Я Вова.
Не продам.
(и Вова на след. день бежит узнавать цену на гроб)
Девушка говорит парню, после первого секса, когда они просто уже лежат.
- Скажи, что-нибудь о чем я никогда не забуду?!
- Мой дед, умер на этом диване….
а типо шо маленький мальчик сто раз покупал.... а потом споткнулся, и тут все сожрал
какие же они дебилы там - этого радуцкого за такое прибить надо. скоты тупые.
а попробуй, если ты мужик и у тебя есть внук - забери у него телефон - так он скорее, прости Аллах, удавится чем отдаст. способов есть сто тридцать как склеить ласты. например сигануть с говерлы в средиземное море
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просто ты тут разошелся непонятно нафига.
можно написать нормально а потом грамотно сраться, но нет, ты так ведешь ся, как будто у тя от этого брат помер