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"Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает некорректным называть фамилии министров, которые будут отправлены в отставку.

Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Корниенко, фракция "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены членов правительства.

"Потому что тогда перестают работать и люди с назваными фамилиями, и потенциальные кандидаты, и министерства, извините, но начинают вывозить мебель", - подчеркнул нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия

Корниенко пообещал, что как только появится официальная информация о смене министров сообщить об этом журналистам.
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Топ комментарии
+6
Ну если вы таких призначали, то их надо садить, а не менять
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09.09.2021 11:21
+6
Мор ВЫ зеленый СН все к чему Вы прикасаетесь превращается в тлен и труху от Вас как от чертей уже все шарахаются "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2465
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09.09.2021 11:22
+4
Они там и так для мебели сидят и как мебель "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4586
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09.09.2021 11:22
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Ну если вы таких призначали, то их надо садить, а не менять
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09.09.2021 11:21 Ответить
Да кто-же их посадит, они-же ЗЕбанутые, а у бубочки свой на 500% генпрокурор, Бенядиктова.
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09.09.2021 11:57 Ответить
Мор ВЫ зеленый СН все к чему Вы прикасаетесь превращается в тлен и труху от Вас как от чертей уже все шарахаются "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2465
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09.09.2021 11:22 Ответить
Прям интриганы...
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09.09.2021 11:22 Ответить
Они там и так для мебели сидят и как мебель "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4586
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09.09.2021 11:22 Ответить
А некоторые умудряются сидеть и на мебели, и под мебелью
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09.09.2021 11:31 Ответить
Капец...зекрысы за мебель дерутся ))))но если кабинет обустраивал сам министр себе,то вроде имеет право...мою сестру ,когда завотделением назначили,то она тоже мебель в кабинет покупала,т к бывший свою забрал
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09.09.2021 11:25 Ответить
як це "забрал"? Він її купляв на які гроші? Якщо на власні - Ок. А якщо на державні, то це розкрадання держвласності
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09.09.2021 14:04 Ответить
Буратины.
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09.09.2021 11:25 Ответить
А мебель что , они личную завозили?
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09.09.2021 11:26 Ответить
я це теж щось не зрозумів "Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни міністрів: якщо назвати прізвища, то починають вивозити меблі, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6254
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09.09.2021 14:05 Ответить
Нельзя уволить министра потому что он спиз... мебель? "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7541 Весьма оригинально...
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09.09.2021 11:28 Ответить
Все набагато простіше. У зебілів закінчилися зебіли.
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09.09.2021 11:28 Ответить
интересная мысль, но у нас в стране их 73%, можно брать любого
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09.09.2021 11:43 Ответить
Разве мебель не государственная? или у министров привычка то-то ******** становиться уже неискоренимой?
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09.09.2021 11:32 Ответить
естественным и уже никто на это особо не обращает внимания, спиз... мебель, это как ручку украсть простому работнику(
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09.09.2021 11:44 Ответить
Наверное они не слышали как Милованов призывал "рассчитывать на себя" ,а может их это не касается они же "слуги" ,не живут, а бедствуют.
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09.09.2021 17:08 Ответить
Гарні ж у вас люди, у зебільному стаді.
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09.09.2021 11:45 Ответить
"Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни міністрів: якщо назвати прізвища, то починають вивозити меблі, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5299 Так муууууудрый нарид по себе выбирал. "Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни міністрів: якщо назвати прізвища, то починають вивозити меблі, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7942
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09.09.2021 11:58 Ответить
Если интрига в том , что долболобов поменять местами- то это не интрига, а много ходов очка .
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09.09.2021 11:46 Ответить
Корниенко, ты, главное, проследи, что-бы бубочка вовремя вывез мебель, а то будет как с Бандюковичем, он так быстро рванул в Ростов, что все нажитое оставил, только наличное бабло вывозил, 2 КАМАЗа. "Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни міністрів: якщо назвати прізвища, то починають вивозити меблі, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3480
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09.09.2021 11:55 Ответить
Так они с Ленкой "всю позолоту сбили" ещё только заехали на госдачу,она сама говорила.
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09.09.2021 17:12 Ответить
Ну не пропадать-же добру, а то Порох прийдет, сам собьет и возрадуется. "Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни міністрів: якщо назвати прізвища, то починають вивозити меблі, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9165
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09.09.2021 17:59 Ответить
Тобто зеленим одороблам і меблі неможна довірити.
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09.09.2021 12:21 Ответить
Господи, а це ж справжні братки мафії!!!
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09.09.2021 12:36 Ответить
говно народа
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09.09.2021 13:06 Ответить
А яка може бути інтрига? Зеленський в оборонці, чи Зеленський в енергетиці, або Зеленський в культурі.... скрізь Зеленський, тільки виконують доручення призначені ним особи від імені Зеленський, самостійності там немає і на 0000,0001%.
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09.09.2021 13:41 Ответить
Нас 32 млн. 47% - пенсіонери , 41% - працездатного віку ,12% - діти . Ми швидко дорослішаємо і впейнено рухаємось в невідомість . Це і без перепису зрозуміло .
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09.09.2021 13:44 Ответить
чому саме 32? Не 22 чи 12?
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09.09.2021 14:06 Ответить
Это на расии расиянского народа.
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09.09.2021 15:31 Ответить
До названих вами чисел ми рухаємось швидко і впевнено . Потрібен лише час .
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09.09.2021 15:46 Ответить
Куди ми рухаємось - то інше питання.
Я хотів зрозуміти звідки ви взяли цю цифру - зі стелі чи ще з якого місця
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09.09.2021 16:07 Ответить
Якщо б ви справді хотіли щось зрозуміти , то користуючись відкритими данними , легко б усе зрозуміли . Порахувати не важко . Визначити тенденції - також .
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09.09.2021 21:26 Ответить
Ха-ха, интрига ***.
Вчера арахамия намекнул, что нормальные люди к ним идти не хотят. А тут интрига. Интриганы х..вы.
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09.09.2021 15:35 Ответить
 
 