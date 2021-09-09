"Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает некорректным называть фамилии министров, которые будут отправлены в отставку.
Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Корниенко, фракция "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены членов правительства.
"Потому что тогда перестают работать и люди с назваными фамилиями, и потенциальные кандидаты, и министерства, извините, но начинают вывозить мебель", - подчеркнул нардеп.
Корниенко пообещал, что как только появится официальная информация о смене министров сообщить об этом журналистам.
Топ комментарии
+6 Nikos KGB
показать весь комментарий09.09.2021 11:21
+6 Власов Сергей b3083465
показать весь комментарий09.09.2021 11:22
+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий09.09.2021 11:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Я хотів зрозуміти звідки ви взяли цю цифру - зі стелі чи ще з якого місця
Вчера арахамия намекнул, что нормальные люди к ним идти не хотят. А тут интрига. Интриганы х..вы.