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Новости Политика Украины
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Рада в первом чтении поддержала законопроект о принудительном кормлении в тюрьмах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада в первом чтении поддержала законопроект о принудительном кормлении в тюрьмах

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №4323 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Документ поддержали 286 нардепов.

Как заявил во время выступления в парламенте заместитель министра юстиции Александр Банчук, разработка гуманного способа принудительного кормления является требованием Европейского суда по правам человека.

"Целью принятия проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления" является определение правовых оснований для утверждения порядка и видов принудительного кормления, а также условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, которые отказываются от принятия пищи", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что для применения этого метода кормления необходимо, чтобы человек голодал длительное время, что может угрожать его жизни. Кроме того, решение о применении принудительного кормления может принять только суд на основании решения врача, который подтверждает угрозу жизни заключенного, который голодает.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Все. Насиння Семенченко не сможет теперь голодать Рада в первом чтении поддержала законопроект о принудительном кормлении в тюрьмах - Цензор.НЕТ 9307
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09.09.2021 11:25 Ответить
Будут перловку внутривенно колоть.
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09.09.2021 11:31 Ответить
Умер от объедания
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09.09.2021 11:32 Ответить
тепер залишається один спосіб протесту проти свавілля - вішатись чи різати вени
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09.09.2021 11:33 Ответить
Уявляю, як років за три це зестадо будуть віртухаї примусово годувати в платних камерах ім. Молюска
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09.09.2021 11:40 Ответить
совок повертається
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09.09.2021 11:45 Ответить
І багато коментаторів, тих, що "тіпа йа за Украіну і протіф зєбілав", аж на своїх щурячих хвостах стрибають від радощів.
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09.09.2021 16:07 Ответить
Людина має право вмерти,коли забажає і як забажає,а цей ''закон'' повернення гулажної системи,щоб катувати людей безкінечно.
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09.09.2021 12:13 Ответить
Правильно, помощью Позорного столба, который при инквизиции использовали для пыток. Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про примусове годування в тюрмах - Цензор.НЕТ 177
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09.09.2021 12:14 Ответить
вообще-то єто приравнивается к пыткам
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09.09.2021 12:48 Ответить
 
 