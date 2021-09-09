Обвинения РФ в отношении крымских татар абсурдны и политически мотивированы. Это месть за успех "Крымской платформы", - Кулеба

Российские силовики задержали крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла, а также других крымских татар. В Министерстве иностранных дел Украины считают это местью за успешное проведение саммита Крымской платформы.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, обвинения РФ в отношении крымских татар являются абсурдными и политически мотивированными.

"Задержания - это месть за успешное проведение Крымской платформы... Мы будем работать, чтобы освободить этих людей и всех остальных политических узников. Во время визита в США мы передали полный список наших задержанных в ОРДЛО и Крыму граждан", - сообщил он.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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