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Новости Политика Украины Нормандские переговоры
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Лавров (2205) Кулеба Дмитрий (2634) нормандская четверка (1596)

Подготовка к встрече глав МИД стран Нормандского формата продолжается. Главное, чтобы Лавров решился сесть за стол переговоров, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подготовка к встрече глав МИД стран Нормандского формата продолжается. Главное, чтобы Лавров решился сесть за стол переговоров, - Кулеба

Украина готова к встрече глав МИД стран Нормандского формата в любой момент.

Об этом министр иностранных дел заявил в ходе брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, подготовка встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата продолжается.

"Сейчас наши французские и германские коллеги пытаются согласовать приемлемую для вех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чем говорить. Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров Нормандского формата, определенное движение на нормандском треке возобновилось. Мы готовы к этой встрече министров, содержательно нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этой встрече. Главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике", - отметил Кулеба. 

Также читайте: Обвинения РФ в отношении крымских татар абсурдны и политически мотивированы. Это месть за успех "Крымской платформы", - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
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09.09.2021 11:57 Ответить
мало ли что РФ потребует. Підготовка до зустрічі глав МЗС країн Нормандського формату триває. Головне, щоб Лавров зважився сісти за стіл переговорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3624
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09.09.2021 12:45 Ответить
Мадам тут вопрос в другом, почему какой то завхоз дает обещания.
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09.09.2021 13:20 Ответить
точнее - Путин.
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09.09.2021 12:44 Ответить
При чём здесь желание Лаврова ??? Кулеба ещё не разобрался кто управляет всеми министерствами и всеми министрами ? "Желание " Лаврова звучит как одесский анекдот !!
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09.09.2021 13:02 Ответить
 
 