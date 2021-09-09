РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12215 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
49 663 278
ВР (28728) драка (1995) Зеленский (16534) Укрзализныця (2637) ЧВК Вагнера (1281) Лерос Гео (377) Тищенко Николай (288)

"Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня в ходе рассмотрения отчета ВСК по работе "Укрзализныци" возле трибуны ВР произошла потасовка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После отчета главы комиссии Юлии Гришиной ("Слуга народа") на трибуну вышел внефракционный нардеп Гео Лерос, который начал критиковать президента Владимира Зеленского. Когда Лерос говорил о том, что президент превращает страну в "филиал мафии", к трибуне подошли несколько депутатов "Слуги народа", чтобы остановить выступление Лероса. Также к трибуне подошли депутаты ОПЗЖ и "Голоса", чтобы не допустить драки.

Спикер Дмитрий Разумков попросил коллег отойти от трибуны и успокоится, однако вынужден был объявить перерыв, который продлился пару минут после чего Лерос снова продолжил свое выступления.

Читайте также: "Слуга народа" Сольский о драке с нардепом "Батькивщины" Ивченко: "Конец рабочей недели, вот немного и повздорили, а потом помирились"

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+93
Да тех ,кто голосовал за это непотребство,надо в бочке с дерьмом топить,а не плевать в лица...
показать весь комментарий
09.09.2021 11:49
+80
Лерос молодец,Тищенко мразь.
показать весь комментарий
09.09.2021 11:43
+74
Слуги - хамье и быдло. Чувствуют безнаказанность.
показать весь комментарий
09.09.2021 11:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Это ты отсосник... видно по почерку...
показать весь комментарий
09.09.2021 14:45 Ответить
Страна бандития имени 95 квартала Это ж есь мир видит.
показать весь комментарий
09.09.2021 14:44 Ответить
А, что: нет в стране человека выйти с ним поговорить ?
показать весь комментарий
09.09.2021 15:24 Ответить
Был. Сашко Билый. Его УБИЛ аваков, а все проглотили...
показать весь комментарий
09.09.2021 22:32 Ответить
Да, все правильно этот Лерос говорит - мафия кругом, полный беспредел.
показать весь комментарий
09.09.2021 15:32 Ответить
Тищенко , ты понимаешь , тут какое дело , можно и тебе фейс начистит . "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 3537 Ты думаешь в Украине мало безработных спортсменов , котороые , (любят ) Зелень "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 1992
показать весь комментарий
09.09.2021 15:36 Ответить
если бы вместо Зе не совали токсичного Порошенко, а был бы кто то другой с идеями ЕС.....давно бы уже загнали клоуна...
показать весь комментарий
09.09.2021 15:43 Ответить
Да срать на убогих,которые не могут достойного соперника Пороху выродить -смешно,что и в этом ПАП виноват,оказывается))))
показать весь комментарий
09.09.2021 18:25 Ответить
Откуда будут достойные, если вследствие антинародного закона о выборах президента места в бюллетенях скупают ставленики олигархии через, невиданного нигде в мире размера, несколькомиллионный"избирательный" залог. Залог является фильтром для денежных мешков. Иизбиратели вынуждены из этих негодяев "выбирать".
Проблема решается очень просто. Перейти на аналог польской демократической системы выборов президента. Там не олигархи формируют состав бюллетеня, а сами избиратели, поддержкой претендентов умеренным количеством подписей (100 тыс). А избирательного залога там вообще нет.
показать весь комментарий
10.09.2021 10:15 Ответить
Да что там,сама природа виновата,что зебилы ,в воюющей стране с кризисной экономикой,выбрали в главнокомандующие "рассмеши комика"
показать весь комментарий
10.09.2021 10:32 Ответить
Вдумайтесь о чем я написал. Главное из кого "выбирают". Нигде в мире нет таких мошеннических "выборов" как у нас.
показать весь комментарий
10.09.2021 10:49 Ответить
В некоторых соседних странах выборы -просто слово,а в Украине ,чтоб хоть что то сделать,как в той же Польше,надо просто лишить голоса хотя бы половину дегенератов,которым пришло в их тупую бошку ослаблять воюющую страну в угоду пуйлу,голосуя за главнокомандующего "рассмеши комика"
показать весь комментарий
10.09.2021 10:55 Ответить
Если бы у нас были демократические выборы, все было бы намного лучше при этих избирателях. И избиратели были бы другими, так как демократическая система их бы воспитала.
Даже Хутин, еще когда у нас президентом был Ющенко, ликвидировал залог. Поэтому по сути у них сама система выборов намно более демократичнее чем у нас. Но у них другое. У них реальных оппозиционеров просто в тюрьму садят.
А Ющенко, которого президентом сделал майдан, не демократизировал выборы, а оставил все в руках мерзавцев олигархов. Никакой Ющенко не демократ. Как и все остальные наши президенты.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:10 Ответить
И наоборот, наша олигархическая система и олигархические выборы опустили уровень избирателей. Вспомните, в 1991 году весь народ, даже Крым, убедительно проголосовали за независимость Украины. Значит умели правильно голосовать. Во всем виноваты политики и олигархи, которые только и думают, как очередной раз обмануть и обворовать народ.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:15 Ответить
В конституции этой нормы нет. Это даже не закон а антизакон авторства кучмы и его кодла . И люди это проглатывают, вот в чем проблема.
показать весь комментарий
10.09.2021 14:19 Ответить
Юрій Бутусов

Только что ·

Слуга народа Николай Тищенко - кум главы офиса президента Андрея Ермака, напал на народного депутата Гео Лероса прямо во время его выступления с трибуны Верховной Рады, чтобы сорвать выступление Лероса о предательстве по делу Вагнергейта, к которому причастен тот самый глава офиса президента Ермак.

Слуги народа начали прибегать к откровенно криминальным методам. Не удивлюсь, если теперь будут и нападения на улице на оппонентов власти. Нет никаких сомнений, что Тищенко это сделал по команде из ОП, и что он абсолютно уверен, что эта выходка сойдет ему с рук.

Согласно статье 351 Криминального кодекса, препятствование деятельности народного депутата карается сроком до трех лет лишения свободы. Вот мы теперь и посмотрим, как будут реагировать правоохранительные органы, и зарегистрируют ли хотя бы дело против Тищенко, будет ли правонарушитель хотя бы ходить на допросы или и от этого его освободят.

Ситуация, которая показывает абсолютный беспредел и абсолютное хамство Слуг народа, которые позволяют такому происходить.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:01 Ответить
Ув.и Ю.Бутусов и Власов,неужели уже все забыди иди забили на то,как Барна за яйца стаскивал Яценюка с трибуны?Вот тогда никто не называл ни статей КК,не говорил о мафии 95 квартала.Так чему сейчас то удивляться.Дерос поймал хайп,снова о нем говорят....
показать весь комментарий
10.09.2021 07:17 Ответить
Ипаный цЫрк...
показать весь комментарий
09.09.2021 16:01 Ответить
Да дайте уже по **..у уже этому Тищенко. Диктатура в чистом виде.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:10 Ответить
Тищенко просто хотел обнять карлика-наркомана лероса. Леросу кстати пора бросать закидываться коксом перед выступлением, по зрачкам всё же видно.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:17 Ответить
Ты пробовал? У тебя тоже видно?
показать весь комментарий
09.09.2021 16:40 Ответить
правильно!закидываться коксом это привелегия Величайшого
показать весь комментарий
09.09.2021 16:51 Ответить
Карлик-наркоман у нас другой. Пусть бы его и обнимал.
показать весь комментарий
10.09.2021 10:22 Ответить
вы нафига из этого Ныколы , не оболонского ни разу, аль Капоне то делаете?))..ему в 90-е еще школьный рюкзак на горбяшке тягать приходилось и сопли на кулак наматывать после носа одноклассниками расквашеного)))..***, нашли бандитто-гангстеритто, Ныколку -поваренка, да еще и оболонского))...он мог в те времена, разве что "посонам правильным", бухалово в бани таскать и одноклассниц тудой подгонять, за рюмку премиальную..))) "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 8023 "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 6729среди оболонских бандитто, таких точно не значилось..))...
показать весь комментарий
09.09.2021 16:25 Ответить
"Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 2274 Внатурє розсмішили. "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 8769
показать весь комментарий
09.09.2021 16:59 Ответить
В 1991году ему 19 лет было. Уже не школьник. А 90-е не заканчиваются 91 годом. Главное разворачивалось позже.
показать весь комментарий
10.09.2021 10:30 Ответить
о таком говнюке, 20+лет, и в в конце 90х, ни на оболони, ни где рядом, никто и не слышал..обычный услужливый чмошник прыщавый, в одесе и пол поца бы не потянувший..))
показать весь комментарий
10.09.2021 14:41 Ответить
Янукович когда то говорил о "козлах, мешающих им жить". Хорошая иллюстрация этой "жизни".
показать весь комментарий
09.09.2021 16:30 Ответить
Пацаватый Коля лижет дупу пацаватому презу "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 6360Прэлэсно "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 4291
показать весь комментарий
09.09.2021 16:33 Ответить
майдана с фонариками уже не будет.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:45 Ответить
ну, тищенко нормальний же покидьок. нічим не гірше за вову зе, хіба що фізично сильніший.
Шкода, що Лерос в лайні цього кодла, але ж треба платити за свою дурість: людина в зе ні піде!
09.09.2021 16:54
Ответить
Мне нравитс
показать весь комментарий
09.09.2021 16:56 Ответить
Бичок бикує. Нє, ну а шо ви хотіли, шо воно у кріслі ВР буде вести себе якось по-іншому? У Колі-каклєти було важке дитинство, важка юність, та жирна зрілість.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:58 Ответить
Ауе, этот крот Лероса прям просто взял и все. От же рыло не битое, Кличку бы он так сделал ага. Потом бы кулаком подавился.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:04 Ответить
Тищенке надо учиться у ПЕСика Барны, тот профессионально кроля вынес, с захватом за яйцы.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:08 Ответить
Перешкоджання роботі депутата. При мільонах свідків. Стаття.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:37 Ответить
Бити будуть регулярно й болісно, але Зеленського: про що свідчить напад Тищенка на Лероса у Раді*
Відомий бандитський бригадир з 90-их Коля "Оболонский" у Раді напав на Гео Лероса, коли той виступав із трибуни, звинувачуючи Зеленського та Єрмака у злочині "Вагнерґейту".
Воно й не дивно. Звичайний кримінальник із нульовим рівнем інтелекту може лише кулаками махати. Хоча, саме такі тупі кримінальні елементи і складають основу найбільш довіреного й наближеного до Зеленського середовища слуг. Зараз їх аж рве від почуття безкарності, тому треш буде лише наростати в геометричній прогресії. І якраз силові бандитські методи будуть усе більше в них домінувати.
Але тут показове інше. Лізти в Раді битися, щоб не дати опоненту виступати - це вже занадто навіть для слуг. Зазвичай те зелене болото просто починає вити й ревіти. А тут ситуація була особлива. Слуг, кураторів медіа, "пазітівних блохерів" дуже жорстко попередили - усіма силами замовчувати інформацію про розслідування CNN та закривати рота тим, хто про це згадує.Уже повернулися медведчуківські темники для олігархічних телеканалів. І наші "гонорові" журнашлюхи вірнопіддано виконують накази. Як бачите, ніхто з медіахвойд праведного гніву не демонструє, з роботи в знак протесту не звільняється. Бо де ще стільки зароблять за відверту проституцію?
І зрив Тищенка - теж знаковий маркерний хід. Бригадир знав, що його витівка буде належно оцінена хазяями. А для нас ще один доказ, що історія з "вагнерґейтом" дуже серйозна. Пропетляти не вдалося. Бити будуть регулярно й болісно. І у Вашингтоні, мабуть, доволі чітко Бубочці це пояснили. Звісно, що доки в нас війна з Росією, крайніх заходів не буде.
Але після відставки увесь арсенал міжнародних засобів впливу впаде на голови стовпів кримінального режиму. Тому вони й чіпаються за дві речі: як нескінченно чіпатися за владу; як ще зараз наперед пробувати стишити, нівелювати дразливі теми, щоб не зафіксувалися в історичній пам'яті.
* Тарас Чорновіл
показать весь комментарий
09.09.2021 17:52 Ответить
Бандит "Коля Оболонский" рамсы попутал - он не на "стрелке" а в парламенте. Лучше бы на "стрелке" - получил бы пару пуль в живот и здох... Туда ему дорога...
показать весь комментарий
09.09.2021 17:56 Ответить
ты же его и выбрал))))
показать весь комментарий
09.09.2021 20:01 Ответить
Ні не я. У мене IQ надвисокий.
показать весь комментарий
10.09.2021 02:52 Ответить
себя хвалят только путиноиды)))
показать весь комментарий
10.09.2021 07:26 Ответить
Классику нужно знать! "Скромность украшает юношу но порочит старца". Сенека что то такое знал... не?
показать весь комментарий
10.09.2021 22:15 Ответить
Грьобані зе-дебіли,яку ж тільки мразоту ви понавибирали. Тьху,пля...
показать весь комментарий
09.09.2021 18:02 Ответить
Да хватит причитать уже. Пустые слова.
показать весь комментарий
09.09.2021 18:18 Ответить
Значит, Леросу надо выделять охрану от ВР на время его выступлений.
Если он так возбуждающе действует на некоторые организмы с корочками депутатов.
Разумков должен обеспечивать свободу выступлений народных избранников.
показать весь комментарий
09.09.2021 18:16 Ответить
Разумков, в этой ситуации явно подыграл Тищенко.

Слуги теперь отстранять Лероса на 5 заседаний - это просто способ закрыть ему рот.

Арахамия вообще гнида - "оба виноваты". Видео четко показывает, что виновный один и это Тищенко.
показать весь комментарий
09.09.2021 20:11 Ответить
Значит, Лерос будет выступать с вопровождении помощника депутата с плечами как у Кличка. И кулаками.
показать весь комментарий
09.09.2021 23:25 Ответить
в сопровождении ( марк фрадкин.... промежность)
показать весь комментарий
09.09.2021 23:26 Ответить
Помощнику нельзя, тем более что если не нардеп ударит нардепа, то там статья о нападении на государственного служащего и очень большой срок. Беркут на Майданах боялся не их недоторканости, а именно того, что "нападение на государственного деятеля".

По факту то, что сделал Тищенко, унижает власть гораздо сильнее, чем битва охранников.

А если следовать вашей логике, то каждая партия должна ставить в проходной список по парочке орлов из спецназа )))
показать весь комментарий
09.09.2021 23:43 Ответить
Пусть так, это лучше чем бандитов
показать весь комментарий
10.09.2021 10:02 Ответить
ЗЕгніда, наркоман ссикливий
показать весь комментарий
09.09.2021 19:24 Ответить
Скоро этих слуг начнут отстреливать на улице как бешеных собак. Колю-котлету первым.
показать весь комментарий
09.09.2021 19:31 Ответить
Видать в этом стаде он активный, внезапно возбудился и напал сзади, недаром фанат попы как в Ким.
показать весь комментарий
09.09.2021 19:49 Ответить
Это не самодеятельность, а спланированная в команде Зе акция, как заткнуть рот оппоненту, причем который ранее был своим.
показать весь комментарий
09.09.2021 20:13 Ответить
Тищенко ніколи не забував , що воно "Коля Оболоньський" , хоч п"ять костюмів на його натягни , але ж "лихі 90ті" пруть с типа повара з усіх щелин !
показать весь комментарий
09.09.2021 19:51 Ответить
По Інтеру лише сказали що Лерос критикував президента, що говорив Лерос навіть не показали...
показать весь комментарий
09.09.2021 20:17 Ответить
"Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців - Цензор.НЕТ 8934
показать весь комментарий
09.09.2021 20:49 Ответить
Так это гомофобия или наоборот, креативный каминг-аут? Сорос в недоумении.
показать весь комментарий
09.09.2021 23:14 Ответить
Пускай американское посольство разъяснит, кто выиграл конкурс наиболее креативного каминг-аута. Дзундза или пара Тищенко-Лерос. Или конкурс продолжается?
показать весь комментарий
09.09.2021 23:21 Ответить
Почему же этой стране не везет то так. Как ни Депутат так дебил. Как этот Тищенко попал в Раду? Кроме того чтоб На балкон кричать на Мастер Шефе он ничего не умеет же.
показать весь комментарий
09.09.2021 21:07 Ответить
З вірша шотландського поета Роберта Бернса, яким понад 250 років: «Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
І народна мудрість: «Від дурака немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером».
показать весь комментарий
09.09.2021 21:16 Ответить
Зеленский как Ив Гандон.
впрочем почему как
показать весь комментарий
09.09.2021 22:12 Ответить
"СН" - позорище как на подбор. А Лероса скоро грохнут в виде очередного самоубийства
показать весь комментарий
09.09.2021 22:29 Ответить
парламентаризм от коли котлеты
показать весь комментарий
09.09.2021 22:35 Ответить
Это дно. Сборище шарлатанов и бандитов. Жаль порядочных людей, которые вынуждены это терпеть. Как не посмотрю новости с родины, так думаю хорошо что уехала.
показать весь комментарий
09.09.2021 23:53 Ответить
какая мерзость эти ваши зеленые "слуги", которых вы, большая половина писак, и выбрала ...
показать весь комментарий
09.09.2021 23:58 Ответить
Зато без "барыги", радуйтесь...
показать весь комментарий
10.09.2021 00:33 Ответить
Барыга там же, никуда не делся, протирает штаны в ВР, если вы не заметили. Но Барыге не видать 2-го срока, как бы не старались порохоботы.
показать весь комментарий
10.09.2021 07:04 Ответить
Посмотрим-посмотртим. Не кажiть "гоп", поки не перестрибните, дядьку
показать весь комментарий
10.09.2021 23:30 Ответить
Посмотрел видео как советовал Лерос - и точно, Лерос полностью прав - его та обезьяна тянула именно трахаться.
показать весь комментарий
10.09.2021 00:37 Ответить
Идут года, меняется власть, люди рождаются и умирают, но не меняется в Украине одно - бессмысленный махач в парламенте. Даже война не положила конец ему долбо*бизму.
показать весь комментарий
10.09.2021 01:17 Ответить
БыдлоСпикер, бывший рыг Разумков, ухмыляется во время нападения Тищенко на Лероса.
Это цирк надо остановить, гнать к чертям собачьим этих "слуг"
показать весь комментарий
10.09.2021 07:01 Ответить
Это демонстрация политики, и работы зеленых быдло-недоумков
показать весь комментарий
11.09.2021 08:07 Ответить
Колякатлєта,політика це не твоє. Твоє - це перевіряти обідки унітазів.
показать весь комментарий
12.09.2021 21:00 Ответить
Страница 3 из 3
 
 