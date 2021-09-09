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В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой, - Кулеба

В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые изъявили желание вернуться домой, идет работа над очередными эвакуационными рейсами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства некоторых дружественных нам стран, которые также имеют связь с талибами, тут в Украине, для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

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Топ комментарии
+10
Розмножуються там по ходу чи шо. Нащо афганців тоді до нас везти, якшо наші громадяни ше не всі вивезені?
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09.09.2021 11:40
+9
Интересно,а в Афганистане вообще были граждане Украины?То,что какие то люди там постоянно появляются и наши чиновники рвут попец чтобы их оттуда вытянуть,очень похоже на подработку чиновников на вывозе левых граждан за счет бюджета Украины
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09.09.2021 12:11
+5
Отих "крутих" бородатих "українців" нам не потрібно. Нехай свою батьківщину захищають,а не втікають при першому же пострілі світ за очі. Храбреці,мдя.
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09.09.2021 12:04
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Розмножуються там по ходу чи шо. Нащо афганців тоді до нас везти, якшо наші громадяни ше не всі вивезені?
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09.09.2021 11:40 Ответить
Чисто бізнес, ну і піар для Вавочки.
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09.09.2021 11:44 Ответить
Єрмак брав гроші і під виглядом українців вивозив афганських багатіїв. За це Єрмака потрібно арештувати і посадити!
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09.09.2021 14:35 Ответить
Так это и есть афганцы, у которых вдруг откуда-то взялось еще 159 паспортов Украины.
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09.09.2021 11:55 Ответить
За взятку, вестимо.
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09.09.2021 12:34 Ответить
Не обязательно, есть разные механизмы, в том числе и международные, но естественно под грифом "секретно". Но тогда непонятно зачем они об этом трубят в прессе.
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09.09.2021 13:18 Ответить
Отих "крутих" бородатих "українців" нам не потрібно. Нехай свою батьківщину захищають,а не втікають при першому же пострілі світ за очі. Храбреці,мдя.
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09.09.2021 12:04 Ответить
В Украине находится 40 млн.человек,которые хотели бы уехать нафиг куда угодно.
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09.09.2021 12:09 Ответить
Кажіть за себе, більшість бажає жити в Україні.
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09.09.2021 12:32 Ответить
В Магадане тебя ждут, причем даже жилье бесплатно выдадут!
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09.09.2021 13:21 Ответить
Патриот и дурень - это не обязательно один и тот же человек.
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09.09.2021 14:55 Ответить
Интересно,а в Афганистане вообще были граждане Украины?То,что какие то люди там постоянно появляются и наши чиновники рвут попец чтобы их оттуда вытянуть,очень похоже на подработку чиновников на вывозе левых граждан за счет бюджета Украины
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09.09.2021 12:11 Ответить
Ну ви ж бачили які в аеропорту Борисполя біля мікроХВона стояли... В Афганістані перебувають 159 громадян України, які хочуть повернутися додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 223 Ото такі гражданьЄ... Чиновники з посольства бабла собі заробили, а вони тепер махають паспортом громадянини України, а позаду куча дітей та жінок
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09.09.2021 14:14 Ответить
Чем дальше война, тем больше ветеранов, так и тут. Сгоняют самолёт, а потом окажется, что их ещё 300. И все украинцы.
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09.09.2021 12:11 Ответить
,,Украинцы" бородатые с полотенцами на головах. При посадке на борт, предлагаю простой тест. Вопросы: чей Крым? путин кто? А также произнести без запинки и акцента слова ,,хортиця", ,,паляниця".
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09.09.2021 12:20 Ответить
так они ж рассказывали что весь мир завидует как они всех вывезли
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09.09.2021 12:21 Ответить
В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой, - Кулеба

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Пусть остаются в Афганистане. Это их родина.
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09.09.2021 12:33 Ответить
Скільки паспорт України там коштує, і скільки ми платимо за рейс туди та назад ??? Де НАБУ
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09.09.2021 12:38 Ответить
Как ехали так пусть и возвращаются. Я плачу налоги не для этого!!!
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09.09.2021 12:42 Ответить
нехай іслам приймають
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09.09.2021 13:17 Ответить
Мабуть кулеба там бізнес з нелегалами мутить за держ кошти.
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09.09.2021 13:19 Ответить
КАК !!! их же было всего ( по словам Ермака) 185-190.. А мы их вывозили.. вывозили.. вывозили.. вывозили.. Доложили что всех вывезли. А оказалось что там еще 159 не вывезенных. Вы что там, издеваетесь. Тогда 1) кого вы вывозили все это время. 2) виновных в том что граждане Украину не эвакуированы под суд. 3) Ермака за заведомо ложное сообщение в отставку .
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09.09.2021 18:10 Ответить
 
 