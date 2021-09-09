В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой, - Кулеба
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В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые изъявили желание вернуться домой, идет работа над очередными эвакуационными рейсами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства некоторых дружественных нам стран, которые также имеют связь с талибами, тут в Украине, для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.
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+10 S. Kurakh
показать весь комментарий09.09.2021 11:40
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+5 Іван Любко 4f83832f
показать весь комментарий09.09.2021 12:04
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Пусть остаются в Афганистане. Это их родина.