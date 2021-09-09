Для граждан Украины открыты 133 страны мира: с сегодняшнего дня открылась Польша, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев сейчас открыты границы 133 стран мира. Эта цифра будет расти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины при разных условиях открыты границы 133 стран мира. Где-то необходимо предъявить подтверждающие документы о полный курс вакцинации от коронавируса, где достаточно отрицательного результата ПЦР, экспресс или антиген теста на COVID...Так, вы можете ехать в 133 страны мира и эта цифра будет продолжать расти", - рассказал Кулеба.

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Также он рассказал, что с 9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия.

По его словам, срок 10-дневного карантина в Польше будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.

От карантина освобождаются: