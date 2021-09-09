Для граждан Украины открыты 133 страны мира: с сегодняшнего дня открылась Польша, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев сейчас открыты границы 133 стран мира. Эта цифра будет расти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"По состоянию на сегодня для граждан Украины при разных условиях открыты границы 133 стран мира. Где-то необходимо предъявить подтверждающие документы о полный курс вакцинации от коронавируса, где достаточно отрицательного результата ПЦР, экспресс или антиген теста на COVID...Так, вы можете ехать в 133 страны мира и эта цифра будет продолжать расти", - рассказал Кулеба.
Также он рассказал, что с 9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия.
По его словам, срок 10-дневного карантина в Польше будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.
От карантина освобождаются:
- вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);
- переболевшие COVID-19 (при наличии документального подтверждения);
- водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.
Пожалуйста, подождите...
Бєзвіз нам дал, родной наш!