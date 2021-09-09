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Для граждан Украины открыты 133 страны мира: с сегодняшнего дня открылась Польша, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для граждан Украины открыты 133 страны мира: с сегодняшнего дня открылась Польша, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев сейчас открыты границы 133 стран мира. Эта цифра будет расти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины при разных условиях открыты границы 133 стран мира. Где-то необходимо предъявить подтверждающие документы о полный курс вакцинации от коронавируса, где достаточно отрицательного результата ПЦР, экспресс или антиген теста на COVID...Так, вы можете ехать в 133 страны мира и эта цифра будет продолжать расти", - рассказал Кулеба.

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Также он рассказал, что с 9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия.

По его словам, срок 10-дневного карантина в Польше будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.

От карантина освобождаются:

  • вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);
  • переболевшие COVID-19 (при наличии документального подтверждения);
  • водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.
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Топ комментарии
+6
І ета всьо благадаря Владіміру Зєлєнскаму!
Бєзвіз нам дал, родной наш!
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09.09.2021 11:44
+2
Разве при Порошенко Польша была закрыта, Ватсон?
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09.09.2021 11:50
+2
Її відкрив тільки Бубачка. Як Колумб Гамерику.
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09.09.2021 11:59
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І ета всьо благадаря Владіміру Зєлєнскаму!
Бєзвіз нам дал, родной наш!
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09.09.2021 11:44 Ответить
Яке щастя!
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09.09.2021 12:00 Ответить
значит скоро за томосом поедет!
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09.09.2021 12:10 Ответить
Разве при Порошенко Польша была закрыта, Ватсон?
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09.09.2021 11:50 Ответить
Її відкрив тільки Бубачка. Як Колумб Гамерику.
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09.09.2021 11:59 Ответить
Опаньки! Для граждан Украины открыты 133 страны мира: с сегодняшнего дня открылась Польша, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3683 Валим за пенсиями!..
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09.09.2021 12:02 Ответить
Такое впечатления, что границы открывают специально, чтобы люди разъехались и освободили территорию, интересно для кого, кем заселят?
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09.09.2021 12:07 Ответить
образованными афганцами)))))) Для громадян України відкриті 133 країни світу: від сьогодні відкрилася Польща, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9843
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09.09.2021 15:00 Ответить
Два года назад все страны были открыты, то почему же люди не разъехались?
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09.09.2021 16:12 Ответить
Да вобщем-то потихоньку сваливают... Для громадян України відкриті 133 країни світу: від сьогодні відкрилася Польща, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3672
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09.09.2021 18:40 Ответить
 
 