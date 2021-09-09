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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кулеба - России: Не надо срываться на невинных. Если вы такие крутые - ответьте нам на уровне межгосударственных отношений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба - России: Не надо срываться на невинных. Если вы такие крутые - ответьте нам на уровне межгосударственных отношений

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к Российской Федерации из-за задержания людей в оккупированном Крыму. Он призвал прекратить "срываться на невинных людях".

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"К русским у меня один призыв - прекратите демонстрировать свою мелочность. Если вы не можете остановить государство Украину от борьбы за Крым и освобождения полуострова, то не надо срываться на невинных людях. Если вы такие крутые, то ответьте нам на уровне межгосударственных отношений, а не низко преследуя невиновных людей", - сказал Кулеба.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте: Украина в ООН призвала мир реагировать на задержание Джеляла в оккупированном Крыму

Автор: Ірина Дашківська
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страна-гопник понимает только в рыло.
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09.09.2021 11:45 Ответить
А нашому "зриваються" українські слідчий органи? На патріотах?
Кого на кого натравлюють, на тих і зриваються
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09.09.2021 11:54 Ответить
В Кулеби що загострення словесного проноса ???))
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09.09.2021 11:55 Ответить
адиннарот
Кулеба - России: Не надо срываться на невинных. Если вы такие крутые - ответьте нам на уровне межгосударственных отношений - Цензор.НЕТ 1343
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09.09.2021 11:58 Ответить
просто викапані!
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09.09.2021 12:03 Ответить
У меня два альбома дома, фото Киева конец 19 века, и фото с регионов тот же период. Поверьте в Украине тоже было полно оборванцев с бородами в репортажных фото, правда надо отметить, что в этот период царские власти искусствено кацапщину насаждали. И украинские бородачи плохо, но все таки лучше одеты и выглядят получше. В Украине надо завязывать с брадолюбием это кацапская традиция,иу нас вуса носили
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09.09.2021 12:13 Ответить
Ого. Начинают повышать голос.Это приятно. Щас кацапня завоет ))
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09.09.2021 12:16 Ответить
 
 