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врачи (1451) больничный (54) электронные услуги (54)

Для оформления электронного больничного пациенту нужно лично прийти на прием к врачу, - НСЗУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Для оформления электронного больничного пациенту нужно лично прийти на прием к врачу, - НСЗУ

Для того, чтобы врач оформил электронный листок нетрудоспособности, пациенту нужно лично прийти на прием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НСЗУ в Telegram.

"Врач осмотрит пациента, определит, нужно ли направлять его на дополнительные обследования или на консультации к другим специалистам, или же сам назначит лечение.

Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности", - говорится в сообщении.

Таже сообщается, что переход на электронные больничные означает, что отныне пациенту не нужно собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав отложит переход на электронные больничные

"Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем занимается своим лечением. Однако посещать врача для этого обязательно", - добавили в ведомстве.
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Топ комментарии
+8
для оформлення електронного больничного треба особосто прийти на прийом до електронного лікаря
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09.09.2021 12:02
+7
зачем он тогда нужен?
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09.09.2021 11:59
+3
При формировании бюджета 2022 выяснилось,что 5,458 млрд. гривен изъятых решением Кабинета министров из программы медгарантий для закупки вакцин так и не возвращены в бюджет программы, что ставит под угрозу выплаты по временной нетрудоспособности.
Зеленский ищет кандидатуру на нового премьер-министра
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09.09.2021 11:59
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зачем он тогда нужен?
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09.09.2021 11:59 Ответить
и правда . нет что бы по телефону поставили диагноз и выписали .или ещё лучше через дию смской врачу написал свой диагноз и он тебе выписал на этом основании
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09.09.2021 14:55 Ответить
При формировании бюджета 2022 выяснилось,что 5,458 млрд. гривен изъятых решением Кабинета министров из программы медгарантий для закупки вакцин так и не возвращены в бюджет программы, что ставит под угрозу выплаты по временной нетрудоспособности.
Зеленский ищет кандидатуру на нового премьер-министра
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09.09.2021 11:59 Ответить
До сімейного лікаря записатись архіскладно! Всі ці лікарняні муйня!
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09.09.2021 12:01 Ответить
для оформлення електронного больничного треба особосто прийти на прийом до електронного лікаря
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09.09.2021 12:02 Ответить
Раніше теж так було. В чому новина? Для оформления электронного больничного пациенту нужно лично прийти на прием в врачу, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 1792
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09.09.2021 12:04 Ответить
Діджиталізація
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09.09.2021 12:09 Ответить
Власне ні в чому окрім того, що папірець замінять електронним аналогом.
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09.09.2021 12:21 Ответить
Врач сказал в морге, значит в морге.
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09.09.2021 12:06 Ответить
хочешь к примеру сходить на приём к кардиологу,идёшь к семейному,тот выписывает электронное направление,которое тебе распечатает асистент семейного врача,если прога не зависнет то быстро,если зависла,то х/з когда...
потом с направлением топаешь на рецепшн и там записываешься на ближайший месяц,потому как очередь ***...
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09.09.2021 12:32 Ответить
"Для того, щоб лікар оформив електронний листок непрацездатності, пацієнту потрібно особисто прийти на прийом.
Лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, чи на консультація до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.
Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність." Правильно ли я понимаю, что теперь коронавирусному больному разной степени протекания заболевания нужно лично посетить врача, чтобы получить больничный?
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09.09.2021 13:12 Ответить
а раньше бумажный можно было по телефону заказывать?)))
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09.09.2021 13:16 Ответить
Фото термометра по вайберу недостаточно? Для оформлення електронного лікарняного пацієнту потрібно особисто прийти на прийом до лікаря, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 9770
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09.09.2021 15:11 Ответить
 
 