Для оформления электронного больничного пациенту нужно лично прийти на прием к врачу, - НСЗУ
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Для того, чтобы врач оформил электронный листок нетрудоспособности, пациенту нужно лично прийти на прием.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НСЗУ в Telegram.
"Врач осмотрит пациента, определит, нужно ли направлять его на дополнительные обследования или на консультации к другим специалистам, или же сам назначит лечение.
Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности", - говорится в сообщении.
Таже сообщается, что переход на электронные больничные означает, что отныне пациенту не нужно собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам.
"Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем занимается своим лечением. Однако посещать врача для этого обязательно", - добавили в ведомстве.
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Лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, чи на консультація до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.
Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність." Правильно ли я понимаю, что теперь коронавирусному больному разной степени протекания заболевания нужно лично посетить врача, чтобы получить больничный?