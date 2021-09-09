Рада одобрила отчет ВСК по "Укрзалиныци": Состояние предприятия не позволяет ему выполнять свои основные функции

Верховная Рада поддержала отчёт Временной следственной комиссия по проверке и оценке состояния "Укрзализныци".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 296 народных депутатов.

Перед голосованием, народный депутат фракции "Слуга народа" и глава комиссии Юлия Гришина, выступая с трибуны, коротко представила отчет комиссии. Она заявила, что состояние, в котором оказалось предприятие, не позволяет ему в полном объёме выполнять свои основные функции - перевозку грузов и пассажиров.

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"Наша ВСК в промежуточном отчёте назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого состояния "Укрзализныци". В первую очередь, это топ-менеджмент этой компании, которые не являются профессиональными и квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносят непоправимые убытки государственному перевозчику", - отметила глава комиссии.

По словам Гришиной, проверка установила, что предприятие потеряло около одной трети стоимости основных фондов.

Нардеп обратилась к премьеру и министру инфраструктуры с просьбой ускорить процесс замены топ-менеджмента "Укрзализныци".