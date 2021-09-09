Рада одобрила отчет ВСК по "Укрзалиныци": Состояние предприятия не позволяет ему выполнять свои основные функции
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Верховная Рада поддержала отчёт Временной следственной комиссия по проверке и оценке состояния "Укрзализныци".
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 296 народных депутатов.
Перед голосованием, народный депутат фракции "Слуга народа" и глава комиссии Юлия Гришина, выступая с трибуны, коротко представила отчет комиссии. Она заявила, что состояние, в котором оказалось предприятие, не позволяет ему в полном объёме выполнять свои основные функции - перевозку грузов и пассажиров.
"Наша ВСК в промежуточном отчёте назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого состояния "Укрзализныци". В первую очередь, это топ-менеджмент этой компании, которые не являются профессиональными и квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносят непоправимые убытки государственному перевозчику", - отметила глава комиссии.
По словам Гришиной, проверка установила, что предприятие потеряло около одной трети стоимости основных фондов.
Нардеп обратилась к премьеру и министру инфраструктуры с просьбой ускорить процесс замены топ-менеджмента "Укрзализныци".
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Ти написав про помилку за 2019 рік та образив людину, що навела цей графік. Я тобі відповів, що помиляєшся саме ти.
Розумна людина вибачилася б і написала, що помилилась і мала на увазі інші показники. Але ж ні. Ви, як будь-який "слуга народу", впевнені в своїй правоті будь-коли, навіть тоді, коли не праві. А щоб підкріпити свою "правоту" та ображаєте опонента. То ж і відповідь отримуєте таку саму. Чи як там на "язьікє": "Как аукнєтся, так і отклікнєтся".
То ж може, нарешті, визнаєте, що помилилися стосовно 2019-го року та не вірно сформулювали свої думки стосовно того графіку?
ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ 2020, 14:10
По словам экс-нардепа, собеседования на должность как такого не было.
"МОИ ВЗГЛЯДЫ И ЦЕННОСТИ для нынешнего руководства государства не являются секретом.
Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов", - заявил Лещенко.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/14/657072/
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО:
- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
Зараз добавлять!
І нічого не зміниться.Поясніть, навіщо держава займається бізнесом?Я відповім -для корупції!Не повинна держава займатися бізнесом,будь яким взагалі, бо це і є першоджерело корупції!!