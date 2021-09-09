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ВР (28728) ВСК (440) Укрзализныця (2637) Гришина Юлия (33)

Рада одобрила отчет ВСК по "Укрзалиныци": Состояние предприятия не позволяет ему выполнять свои основные функции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Рада одобрила отчет ВСК по

Верховная Рада поддержала отчёт Временной следственной комиссия по проверке и оценке состояния "Укрзализныци".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 296 народных депутатов.

Перед голосованием, народный депутат фракции "Слуга народа" и глава комиссии Юлия Гришина, выступая с трибуны, коротко представила отчет комиссии. Она заявила, что состояние, в котором оказалось предприятие, не позволяет ему в полном объёме выполнять свои основные функции - перевозку грузов и пассажиров.

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"Наша ВСК в промежуточном отчёте назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого состояния "Укрзализныци". В первую очередь, это топ-менеджмент этой компании, которые не являются профессиональными и квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносят непоправимые убытки государственному перевозчику", - отметила глава комиссии.

По словам Гришиной, проверка установила, что предприятие потеряло около одной трети стоимости основных фондов.

Нардеп обратилась к премьеру и министру инфраструктуры с просьбой ускорить процесс замены топ-менеджмента "Укрзализныци".
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Топ комментарии
+10
Як там правдоруб Лещенко? Спить міцно?
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09.09.2021 12:03
+7
Он всасывает цифру с пятью нулями ежемесячно. Ему и так хорошо.
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09.09.2021 12:05
+6
Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 2399
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09.09.2021 12:13
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Правила форума Совет форумчан
Як там правдоруб Лещенко? Спить міцно?
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09.09.2021 12:03 Ответить
Он всасывает цифру с пятью нулями ежемесячно. Ему и так хорошо.
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09.09.2021 12:05 Ответить
Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 2399
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09.09.2021 12:13 Ответить
Ну, не заробив, а заплатили. "Мудрий" нарід заплатив, зі своїх кишень.
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09.09.2021 12:34 Ответить
Не так, правильнее сказать "мудрому нарiду" отсосали, "нарiд" теперь в экстазе.
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09.09.2021 12:40 Ответить
нуу..а всякие наб.советы с миллионными прибылями??..где они?..где выплаченное им бабло???
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09.09.2021 12:05 Ответить
Их мамы недвижимость покупают.
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09.09.2021 12:06 Ответить
пока там сидели профи начало что-то получаться. А когда зеленский начал пристраивать членососов типа лещенка опять пришла жопа.
Укрзалізниця у 2018-ому збільшила чистий прибуток майже на 80% порівняно з 2017-им роком
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09.09.2021 12:17 Ответить
мудрому нариду пофик. они поверят всему, что скажут по г+г
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09.09.2021 12:24 Ответить
То, коли вже на продаж?
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09.09.2021 12:06 Ответить
сєрлєща расстрілять нафіг!
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09.09.2021 12:06 Ответить
Напомню, если кто забыл.

Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 885
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09.09.2021 12:12 Ответить
статистика с ошибками. 2019 - прибыль 3 млрд грн, а не 3 млн. Плохо отрабатываете зарплату
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09.09.2021 12:32 Ответить
В очах зелена роса? То промийте та подивіться, що одиниця виміру по вертикалі - "млрд грн". Ну а якщо і після цього ніц не зрозуміеш - то біжком до школи і вчитися, вчитися, вчитися!
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09.09.2021 12:40 Ответить
хрен редьки не слаще. 2018г - прибыль 203 млн, а не млрд. Аналогично 2017г
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09.09.2021 13:16 Ответить
плохо отрабатываете зарплату, боты
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09.09.2021 13:17 Ответить
Чуєш, малохольний, тебе завидки беруть від чужої зарплатні? Що тобі не подобається, працівник темників і методичок?
Ти написав про помилку за 2019 рік та образив людину, що навела цей графік. Я тобі відповів, що помиляєшся саме ти.
Розумна людина вибачилася б і написала, що помилилась і мала на увазі інші показники. Але ж ні. Ви, як будь-який "слуга народу", впевнені в своїй правоті будь-коли, навіть тоді, коли не праві. А щоб підкріпити свою "правоту" та ображаєте опонента. То ж і відповідь отримуєте таку саму. Чи як там на "язьікє": "Как аукнєтся, так і отклікнєтся".
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09.09.2021 14:43 Ответить
Вы слепой? Не видите манипуляций? Если шкала в мдрд, то и цифры должны соответствовать. Расчитано на лохов.
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09.09.2021 16:07 Ответить
А ви? Я лише показав вам вашу помилку про 2019 рік. Стосовно решти показників я ані словом не обмовився. Та й у першому вашому дописі про маніпуляції теж ані слова - лише про помилки статистики, зате є натяк на проплаченість посту.
То ж може, нарешті, визнаєте, що помилилися стосовно 2019-го року та не вірно сформулювали свої думки стосовно того графіку?
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09.09.2021 16:22 Ответить
да, я ошибся по поводу размерности. Но, пардон, тот, кто делал этот график и тот кто выкладывал расчитывал на визуальный эффект и что никто не будет обращать внимание на несоответствие цифр. Какая разница 203 млн или 203 млрд? Главное ведь что 203>3? А то ведь как-то не красиво будет показывать "достижения Пети" за 2018 - 0.203, а "достижения Вовы" за 2019 - 3
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09.09.2021 16:47 Ответить
От якби ви це відразу написали, то ніяких питань не було б. А так звернули увагу тільки на 2019 і більш нічого не додали. Адже мало хто знає які прибутки були у залізниці і в які роки. Тим більш тримає це в пам'яті.
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09.09.2021 17:39 Ответить
Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 3877
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09.09.2021 12:43 Ответить
Прибуток в 2017 і 2018 в 20 раз менший еіж в 2019 і в 40 раз менший ніж в 2020.. Тупі порохоботи)))
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09.09.2021 15:05 Ответить
Ну так сірожєнька баригу ж переміг. Можна тепер і трошки розкуркулити пролітаріат. Єпоха бідності то все.
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09.09.2021 12:13 Ответить
и чего, серлеща теперь посадят?
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09.09.2021 12:17 Ответить
Лещенко рассказал, как попал в набсовет "Укрзализныци"

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ 2020, 14:10

По словам экс-нардепа, собеседования на должность как такого не было.

"МОИ ВЗГЛЯДЫ И ЦЕННОСТИ для нынешнего руководства государства не являются секретом.
Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов", - заявил Лещенко.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/14/657072/
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09.09.2021 12:26 Ответить
Насчет взглядов и ценностей Сирожы

СИРОЖА ЛЕЩЕНКО:


- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
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09.09.2021 12:33 Ответить
Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 3057 Про цінності серожи

Рада схвалила звіт ТСК щодо "Укрзалізниці": Стан підприємства не дозволяє йому виконувати свої основні функції - Цензор.НЕТ 5931
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09.09.2021 12:39 Ответить
А що використав Непогрішимий Гетьман як трамплін? Засновником якої партії він був? В чиїх урядах працював?
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09.09.2021 13:41 Ответить
И это - бинго😁😁😁 отрицательный, но рост . Главное , что не" барыга" и все новые лица с социальным зе-лифтом .
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09.09.2021 12:21 Ответить
Профессиональные железнодорожники тоже отлично воровали. Просто они знали как поддержать на плаву всю структуру. А нынешние руководители тупо сокращают персонал, и налаживают схемы хищения, поэтому в путевом хозяйстве, локомотивном и вагонном люди вынуждены выкручиваться без материалов, работников, с нарушением требований безопасности и пр. А ревизоры заняты не проверками, а строчат отчеты высокому руководству.
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09.09.2021 12:34 Ответить
Странно правда, что до ЗЕ и Серлеща Укрзализныця могла работать.
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09.09.2021 12:44 Ответить
Ничего странного, фашизм и величие арийской рассы крутили колеса адских тепловозов. Но добро, в очередной раз, победило зло.
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09.09.2021 12:55 Ответить
Здається зарплатня сєрлєща тягне Укрзалізницю на дно
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09.09.2021 14:24 Ответить
Не сама ЗП, а то, что там происходит при тех, кто сейчас получает там ЗП.
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09.09.2021 14:28 Ответить
Головне що керівництво та наглядова рада в шоколаді!
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09.09.2021 12:57 Ответить
Укрзалиныци .. Цензор опять с ошибками пишете ,а еще сайт номер 1 в Украине ..Исправляйте
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09.09.2021 13:09 Ответить
Ж2 мало в Укрзалізницє та мордвинської агентури
Зараз добавлять!
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09.09.2021 14:23 Ответить
Нардеп обратилась к премьеру и министру инфраструктуры с просьбой ускорить процесс замены топ-менеджмента "Укрзализныци".Источник: https://censor.net/ru/n3287264

І нічого не зміниться.Поясніть, навіщо держава займається бізнесом?Я відповім -для корупції!Не повинна держава займатися бізнесом,будь яким взагалі, бо це і є першоджерело корупції!!
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09.09.2021 14:39 Ответить
 
 