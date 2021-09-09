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обстрел (20144) Марьинка (708)

Войска РФ били по окрестностям Марьинки из 120-мм минометов: последствия обстрелов. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

8 сентября войска РФ обстреляли окрестности Марьинки с применением миномета калибра 120 мм и повредили гражданскую инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны вооруженных формирований РФ мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения с применением запрещенных п. 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 видов вооружения, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения.

"8 сентября 2021 г., с 23:00 до 23:16, российско-оккупационные войска осуществили обстрел с применением миномета калибра 120 мм окраине н. п. Марьинка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наблюдательной группой украинской стороны СЦКК была проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которого были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (повреждение стены здания, прилегающей территории).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате российского обстрела Кряковки на Луганщине шестеро воинов ВСУ получили травмы, - пресс-центр ООС

Указанные действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности.

"Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - добавили в штабе.

Войска РФ били по окрестностям Марьинки из 120-мм минометов: последствия обстрелов 01
Войска РФ били по окрестностям Марьинки из 120-мм минометов: последствия обстрелов 02
Войска РФ били по окрестностям Марьинки из 120-мм минометов: последствия обстрелов 03
Войска РФ били по окрестностям Марьинки из 120-мм минометов: последствия обстрелов 04
Фото: пресс-центр ОС
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Это- мертвая зона . Лет на 15-20 минимум. Там нельзя жить . Хотя, разве что вата, в любом говне любит существовать...
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09.09.2021 12:19 Ответить
фашисти дедалі нахабнішають
нада проста пєрєстать стрілять
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09.09.2021 12:19 Ответить
Ну і яка була адекватна відповідь??? З калашей хоч потріскотіли ???))))
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09.09.2021 12:38 Ответить
Значіт отвєтка 152-м де новий главком?
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09.09.2021 12:41 Ответить
Коли ж воно вже загляне в очко попі вутіну!Стріляти ж перестало!!!
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09.09.2021 12:45 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 мин

Г-н Верховный Главнокомандующий, докладываем Вам, что со стороны противника ведется массированный обстрел позиций украинских войск. Позвоните в ГШ и спросите Главнокомандующего КАКОГО ХРЕНА ОНО СПИТ !!!!
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09.09.2021 13:44 Ответить
Мож на шашлыки уехал? Или в баню?
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09.09.2021 16:17 Ответить
Зе-шмаркля повинна не про перемовини з ****** просити, а вимагати насамперед повного припинення вогню з боку свинособак та колаборантiв.
це орки повиннi просити про зустрiч.
зустрiч тiльки пiсля повного припинення вогню та тишi протягом декiлькох мiсяцiв, а поки що вiдповiдь повинна бути по повнiй!
вiслюк, ти ж обiцяло повернутись на залишенi позицii в разi обстрiлiв?!
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09.09.2021 17:08 Ответить
Хто-небудь - покажіть ці фото нашій спортсменці Магучіх, яка дуже любить фоткатись з представниками країни-окупанта.
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09.09.2021 18:18 Ответить
Може пора вже відсторонювати це пусте місце за держ зраду?
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09.09.2021 19:00 Ответить
Він же не те що не скликає ООН через цей випадок а навіть не може вийти і назвати хйла хйлом
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09.09.2021 19:01 Ответить
порошенко...1000% порох так гавноподоляк каже))))))))
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09.09.2021 21:30 Ответить
Ну, последствия нам показали. А дальше? Великий ЗЕ! озабоченность хотя бы продемонстрировал?
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09.09.2021 22:19 Ответить
 
 