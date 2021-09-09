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Новости Политика Украины
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ВР (28728) драка (1995) Зеленский (16534) Ермак Андрей (1186) Лерос Гео (377) Тищенко Николай (288)

Лерос о стычке в ВР: Поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лерос о стычке в ВР: Поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране

Внефракционный депутат Гео Лерос называет символичным то, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в сессионном зале прервал его выступление на фразе, что президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Ермак превращают всю страну в "филиал мафии".

Об этом он заявил в кулуарах Рады, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Лерос отметил, что Тищенко, прервав выступление с критикой в адрес президента, показал, как на сегодняшний день действуют Зеленский с Ярмаком по отношению к гражданам Украины.

"Я завершил свое выступление словами о том, что господин Зеленский вместе с Ермаком стали той самой "опухолью", которую, к сожалению, уже нужно оперировать, так как ее уже невозможно изменить", - подчеркнул политик.

Комментируя заявление главы фракции "СН" Давида Арахамии о том, что Лероса и Тищенко нужно на несколько дней отстранить от посещения заседаний ВР, нардеп заявил: "один момент по поводу интеллекта Давида Арахамии - он выступил абсолютно точно также негативно, поэтому предавать ценность его словам не считаю нужным". Говоря о том, что его могут отстранить от посещения заседаний ВР, он заверил, что готов к любым действиям власти.

По словам Лероса, поведение Тищенко показывает, как на местах и в целом по стране действует власть Зеленского. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+32
Лерос о стычке в ВР: Поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране - Цензор.НЕТ 4102
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09.09.2021 12:33
+31
зебилы, будучи идиотами, привели к власти откровенных бандитов.
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09.09.2021 12:31
+22
Зато Коля Сракотряс - кум первого лица в государстве. Поэтому ни одна зеленая сопля против этого орангутана слова не скажет.
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09.09.2021 12:39
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зебилы, будучи идиотами, привели к власти откровенных бандитов.
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09.09.2021 12:31 Ответить
Зато Коля Сракотряс - кум первого лица в государстве. Поэтому ни одна зеленая сопля против этого орангутана слова не скажет.
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09.09.2021 12:39 Ответить
Есть такое. Но сути это не меняет: "слуги" - это организованная преступная группировка с формальным лидером зеленским. Кто-то оттуда вышел, кого-то "ушли", но я именно про суть.
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09.09.2021 12:44 Ответить
Правда, пройшов, та не прижився.
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09.09.2021 12:53 Ответить
Тищенко считает ВР своим рестораном и выступает в роли вышибалы. На другое это ЧМО не способно. Несчастная Украина.
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09.09.2021 12:54 Ответить
Банди бени и ахмета захватили власть в Украине. Зебильониш кукла для лохов.
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09.09.2021 12:32 Ответить
Захоплення відбулося в 90-х, з тих пір Україну нашу успадковують чергові ставленики системи.
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09.09.2021 13:07 Ответить
Лерос о стычке в ВР: Поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране - Цензор.НЕТ 4102
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09.09.2021 12:33 Ответить
Лерос про сутичку у ВР: Поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє загалом у країні - Цензор.НЕТ 6743 Лерос про сутичку у ВР: Поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє загалом у країні - Цензор.НЕТ 6743 Лерос про сутичку у ВР: Поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє загалом у країні - Цензор.НЕТ 6743
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09.09.2021 21:30 Ответить
а действия барыло-стефанчука? сидит боров хрюкае
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09.09.2021 12:33 Ответить
ще минулого року була ситуація "кожен тиждень по зашквару зеленого бидлоуродів"
Зараз вже - "ні дня без зашквару".
А коли наступить період "зашквар щогодини"???
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09.09.2021 12:37 Ответить
що за скликання ради - нема кому котлєту на місце поставити )
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09.09.2021 12:40 Ответить
і не дивно: це на котлетах вигодована монобільшість:
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09.09.2021 12:41 Ответить
Береза вроде норм. поддал Бойку, или Кличко бы был - расшвырял бы дерущихся как собака блох)
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09.09.2021 12:47 Ответить
а Бойко Ляшку піддавав... Були ж ще ті веселі часи...
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09.09.2021 13:14 Ответить
Заговорив про «вагнерівців»: Тищенко намагався відтягнути Лероса від трибуни Ради, - відео

Не ну не дурак Котлета, у них же принцип не реагувати на Лєроса - ПАЛЯТЬСЯ ВЖЕ СУКИ!!!ЗДАЮТЬ НЄРВІШКИ!
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09.09.2021 12:43 Ответить
характерна ознака кожного такого упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня з маніпуляцією.
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09.09.2021 13:09 Ответить
"как на сегодняшний день действуют Зеленский с Ярмаком по отношению к гражданам Украины" Источник: https://censor.net/ru/n3287273

"Ярмак" то від слова "ярмо"? Тоді обмовка (чи помилка редактора) просто супер! В будь-якому контексті (чи то ярмо для ЗЕ!, чи то для України та її громадян)
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09.09.2021 12:45 Ответить
Не можу не погодитися з Леросом.
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09.09.2021 12:46 Ответить
Смотришь на Колю-котлету и сразу вспоминаешь:
"Сила есть - ума не надо!"
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09.09.2021 12:50 Ответить
Направление движения:

Нафтогаза больше нет

Вчера 3 независимых члена Наблюдательного Совета Нафтогаза подали в отставку. Я хочу детально объяснить почему это произошло, ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС, и чем нам всем это грозит. Это очень важно. Поверьте мне, ЭТО КОСНЕТСЯ КАЖДОГО ИЗ ВАС. Поехали.

Я думаю вы все помните, что после избрания Зеленского, после того как новая вертикаль власти разрушила все реформы, я сказал что "осталось только три крепости":

(1) Нафтогаз
(2) НБУ
(3) НАБУ

* Мы все знаем что произошло с НБУ. Кирилл Евгеньевич нам показал как рулить нац.банком.

* У НАБУ уже год нет главы Специальной Антикоррупционной Прокуратуры. Венедиктова завалила ВСЕ большие дела НАБУ, о чем я детально расскажу позже.

* И сегодня был окончательно развален Нафтогаз. Все, с сегодняшнего дня, Нафтогаз фактически начнет мутацию в Нафтогаз 2012 года, при Януковиче. Этот процесс уже активно ведется (об этом будет пост отдельно).

Итак, "почему именно сейчас?"

Это отличный вопрос. Вы ведь читали мои предыдущие посты, где я объяснял как зависимые члены Наб.совета (Наталья Бойко, Юлия Свириденко, Юлия Ковалив), ПРЯМО В ГЛАЗА говорили независимым членам, что им ОПУ ЗАПРЕЩАЕТ голосовать по вопросу Витренко (пост 8 июля 2021).

Так вот, независимых членов очень уговаривал премьер остаться и НЕ ШУМЕТЬ до встречи Зеленского с Байденом. Независимые члены согласились (большая ошибка).

Зеленский после встречи с Байденом выходит и говорит что все порешали, что будет крутая реформа корпоративного управления.

Глава набсовета Нафтогаза Клер, слышит это все и решает "а, ну так будет реформа у нас да? Ану давайте созывать собрание набсовета. Собирает и ТУТ ЖЕ выносит вопрос по Витренко.

И ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ВНОВЬ, "зависимые женщины от Ермака" говорят прямо что "мы подаем в отставку".

Независимые члены понимают что их тупо развели ЕЩЕ РАЗ (вот это и была ошибка - верить Шмыгалю или Ермаку второй раз.

УХОДИТЬ НУЖНО БЫЛО В ТО ВРЕМЯ КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ БЫЛ В США) и тоже подают в отставку.

В результате, 5 из 6-ти членов набсовета (кроме независимых подали в отставку еще и Ковалив и Бойко (которые мне объясняли что все хорошо, никто заседания набсовета не байкотирует, а я просто тут панику развожу -- ЧТО Ж ВЫ В ОТСТАВКУ ПОДАЕТЕ ТО, А?).

Не подала в отставку только зам Ермака - Свириденко (А ЕЙ ТО ЧТО?))) Ей норм, ее для этого в НАК и ставили). Все - независимые члены ушли, задача выполнена, Свириденко теперь ждет денежный бонус.

Теперь, когда в Нафтогазе БОЛЬШЕ НЕТ действующего наблюдательного совета, Ермак с Витренко начнут зачищать правление.
В ближайщее время вы увидите или увольнения или отставки членов правления Нафтогаза.

Российский шпион Ермак сделал самый большой подарок Газпрому - перед началом отопительного сезона ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШИЛ оплот сопротивления газовому гиганту РФ. Нафтогаза больше нет.

Совсем скоро я напишу детальный лонгрид о рисках отопительного сезона 2021-2022. Их 3 и они очень серьезные.

В Кремле пьют шампанское. Я думаю мы все еще даже не до конца понимаем к чему приведут сегодняшние события. Единственное что я могу вам гарантировать, что не будет ничего хорошего.

Команда Зеленського и Слуга Народу несут ответственность за весь этот бардак.
Mark Savchuk
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09.09.2021 12:51 Ответить
Лерос про сутичку у ВР: Поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє загалом у країні - Цензор.НЕТ 2841Продажний кремлівський слуга - ...резидент капітулянт Зеленковіч .... КЛОУНОЗЭК !
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09.09.2021 13:00 Ответить
Будується мафіозна держава...
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09.09.2021 13:02 Ответить
30 років.
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09.09.2021 13:08 Ответить
30-5, но зеленые бараны могут только считать годы до момента забоя на шерсть и мясо
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09.09.2021 13:41 Ответить
Всі наші президенти з їх офісами та адміністраціями були і є філіалами з обслуговування олігархічної системи. Результати "розвитку" за 30 років ми бачимо - наш конкурент Марокко. Хоча насправді бачимо далеко не всі, бо криві окуляри олігархічних ЗМІ з незліченими ботофермами заважають.
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09.09.2021 13:04 Ответить
це заявив представник тюльчиної ботоферми Михайло Козочкін
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09.09.2021 13:11 Ответить
Порахуй свої "перли" тут і порівняй з моїми коментами виключно по суті. Напевно буде 1000:1.
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09.09.2021 13:23 Ответить
Я не понимаю. Зажали маленького. Яйца есть. Колени есть. тищенко нос свой подставляет под курчавую головенку..
Того толстого чмошника прямо возле трибуны можно было завалить в полсекунды.
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09.09.2021 13:10 Ответить
Бити будуть регулярно й болісно, але Зеленського: про що свідчить напад Тищенка на Лероса у Раді*

Відомий бандитський бригадир з 90-их Коля "Оболонский" у Раді напав на Гео Лероса, коли той виступав із трибуни, звинувачуючи Зеленського та Єрмака у злочині "Вагнерґейту".

Воно й не дивно. Звичайний кримінальник із нульовим рівнем інтелекту може лише кулаками махати. Хоча, саме такі тупі кримінальні елементи і складають основу найбільш довіреного й наближеного до Зеленського середовища слуг. Зараз їх аж рве від почуття безкарності, тому треш буде лише наростати в геометричній прогресії. І якраз силові бандитські методи будуть усе більше в них домінувати.
Але тут показове інше. Лізти в Раді битися, щоб не дати опоненту виступати - це вже занадто навіть для слуг. Зазвичай те зелене болото просто починає вити й ревіти. А тут ситуація була особлива. Слуг, кураторів медіа, "пазітівних блохерів" дуже жорстко попередили - усіма силами замовчувати інформацію про розслідування CNN та закривати рота тим, хто про це згадує.Уже повернулися медведчуківські темники для олігархічних телеканалів. І наші "гонорові" журнашлюхи вірнопіддано виконують накази. Як бачите, ніхто з медіахвойд праведного гніву не демонструє, з роботи в знак протесту не звільняється. Бо де ще стільки зароблять за відверту проституцію?
І зрив Тищенка - теж знаковий маркерний хід. Бригадир знав, що його витівка буде належно оцінена хазяями. А для нас ще один доказ, що історія з "вагнерґейтом" дуже серйозна. Пропетляти не вдалося. Бити будуть регулярно й болісно. І у Вашингтоні, мабуть, доволі чітко Бубочці це пояснили. Звісно, що доки в нас війна з Росією, крайніх заходів не буде.
Але після відставки увесь арсенал міжнародних засобів впливу впаде на голови стовпів кримінального режиму. Тому вони й чіпаються за дві речі: як нескінченно чіпатися за владу; як ще зараз наперед пробувати стишити, нівелювати дразливі теми, щоб не зафіксувалися в історичній пам'яті.* Тарас Чорновіл
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09.09.2021 17:51 Ответить
Партія регіонів/Слуга народу; Янукович/Зеленський. Легка порівняльна характеристика двох команд, яку зробив журналіст Сергій Руденко.
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.
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10.09.2021 14:08 Ответить
 
 