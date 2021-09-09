Лерос о стычке в ВР: Поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Внефракционный депутат Гео Лерос называет символичным то, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в сессионном зале прервал его выступление на фразе, что президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Ермак превращают всю страну в "филиал мафии".
Об этом он заявил в кулуарах Рады, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Лерос отметил, что Тищенко, прервав выступление с критикой в адрес президента, показал, как на сегодняшний день действуют Зеленский с Ярмаком по отношению к гражданам Украины.
"Я завершил свое выступление словами о том, что господин Зеленский вместе с Ермаком стали той самой "опухолью", которую, к сожалению, уже нужно оперировать, так как ее уже невозможно изменить", - подчеркнул политик.
Комментируя заявление главы фракции "СН" Давида Арахамии о том, что Лероса и Тищенко нужно на несколько дней отстранить от посещения заседаний ВР, нардеп заявил: "один момент по поводу интеллекта Давида Арахамии - он выступил абсолютно точно также негативно, поэтому предавать ценность его словам не считаю нужным". Говоря о том, что его могут отстранить от посещения заседаний ВР, он заверил, что готов к любым действиям власти.
По словам Лероса, поведение Тищенко показывает, как на местах и в целом по стране действует власть Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Зараз вже - "ні дня без зашквару".
А коли наступить період "зашквар щогодини"???
Не ну не дурак Котлета, у них же принцип не реагувати на Лєроса - ПАЛЯТЬСЯ ВЖЕ СУКИ!!!ЗДАЮТЬ НЄРВІШКИ!
"Ярмак" то від слова "ярмо"? Тоді обмовка (чи помилка редактора) просто супер! В будь-якому контексті (чи то ярмо для ЗЕ!, чи то для України та її громадян)
"Сила есть - ума не надо!"
Нафтогаза больше нет
Вчера 3 независимых члена Наблюдательного Совета Нафтогаза подали в отставку. Я хочу детально объяснить почему это произошло, ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС, и чем нам всем это грозит. Это очень важно. Поверьте мне, ЭТО КОСНЕТСЯ КАЖДОГО ИЗ ВАС. Поехали.
Я думаю вы все помните, что после избрания Зеленского, после того как новая вертикаль власти разрушила все реформы, я сказал что "осталось только три крепости":
(1) Нафтогаз
(2) НБУ
(3) НАБУ
* Мы все знаем что произошло с НБУ. Кирилл Евгеньевич нам показал как рулить нац.банком.
* У НАБУ уже год нет главы Специальной Антикоррупционной Прокуратуры. Венедиктова завалила ВСЕ большие дела НАБУ, о чем я детально расскажу позже.
* И сегодня был окончательно развален Нафтогаз. Все, с сегодняшнего дня, Нафтогаз фактически начнет мутацию в Нафтогаз 2012 года, при Януковиче. Этот процесс уже активно ведется (об этом будет пост отдельно).
Итак, "почему именно сейчас?"
Это отличный вопрос. Вы ведь читали мои предыдущие посты, где я объяснял как зависимые члены Наб.совета (Наталья Бойко, Юлия Свириденко, Юлия Ковалив), ПРЯМО В ГЛАЗА говорили независимым членам, что им ОПУ ЗАПРЕЩАЕТ голосовать по вопросу Витренко (пост 8 июля 2021).
Так вот, независимых членов очень уговаривал премьер остаться и НЕ ШУМЕТЬ до встречи Зеленского с Байденом. Независимые члены согласились (большая ошибка).
Зеленский после встречи с Байденом выходит и говорит что все порешали, что будет крутая реформа корпоративного управления.
Глава набсовета Нафтогаза Клер, слышит это все и решает "а, ну так будет реформа у нас да? Ану давайте созывать собрание набсовета. Собирает и ТУТ ЖЕ выносит вопрос по Витренко.
И ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ВНОВЬ, "зависимые женщины от Ермака" говорят прямо что "мы подаем в отставку".
Независимые члены понимают что их тупо развели ЕЩЕ РАЗ (вот это и была ошибка - верить Шмыгалю или Ермаку второй раз.
УХОДИТЬ НУЖНО БЫЛО В ТО ВРЕМЯ КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ БЫЛ В США) и тоже подают в отставку.
В результате, 5 из 6-ти членов набсовета (кроме независимых подали в отставку еще и Ковалив и Бойко (которые мне объясняли что все хорошо, никто заседания набсовета не байкотирует, а я просто тут панику развожу -- ЧТО Ж ВЫ В ОТСТАВКУ ПОДАЕТЕ ТО, А?).
Не подала в отставку только зам Ермака - Свириденко (А ЕЙ ТО ЧТО?))) Ей норм, ее для этого в НАК и ставили). Все - независимые члены ушли, задача выполнена, Свириденко теперь ждет денежный бонус.
Теперь, когда в Нафтогазе БОЛЬШЕ НЕТ действующего наблюдательного совета, Ермак с Витренко начнут зачищать правление.
В ближайщее время вы увидите или увольнения или отставки членов правления Нафтогаза.
Российский шпион Ермак сделал самый большой подарок Газпрому - перед началом отопительного сезона ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШИЛ оплот сопротивления газовому гиганту РФ. Нафтогаза больше нет.
Совсем скоро я напишу детальный лонгрид о рисках отопительного сезона 2021-2022. Их 3 и они очень серьезные.
В Кремле пьют шампанское. Я думаю мы все еще даже не до конца понимаем к чему приведут сегодняшние события. Единственное что я могу вам гарантировать, что не будет ничего хорошего.
Команда Зеленського и Слуга Народу несут ответственность за весь этот бардак.
Mark Savchuk
Того толстого чмошника прямо возле трибуны можно было завалить в полсекунды.
Відомий бандитський бригадир з 90-их Коля "Оболонский" у Раді напав на Гео Лероса, коли той виступав із трибуни, звинувачуючи Зеленського та Єрмака у злочині "Вагнерґейту".
Воно й не дивно. Звичайний кримінальник із нульовим рівнем інтелекту може лише кулаками махати. Хоча, саме такі тупі кримінальні елементи і складають основу найбільш довіреного й наближеного до Зеленського середовища слуг. Зараз їх аж рве від почуття безкарності, тому треш буде лише наростати в геометричній прогресії. І якраз силові бандитські методи будуть усе більше в них домінувати.
Але тут показове інше. Лізти в Раді битися, щоб не дати опоненту виступати - це вже занадто навіть для слуг. Зазвичай те зелене болото просто починає вити й ревіти. А тут ситуація була особлива. Слуг, кураторів медіа, "пазітівних блохерів" дуже жорстко попередили - усіма силами замовчувати інформацію про розслідування CNN та закривати рота тим, хто про це згадує.Уже повернулися медведчуківські темники для олігархічних телеканалів. І наші "гонорові" журнашлюхи вірнопіддано виконують накази. Як бачите, ніхто з медіахвойд праведного гніву не демонструє, з роботи в знак протесту не звільняється. Бо де ще стільки зароблять за відверту проституцію?
І зрив Тищенка - теж знаковий маркерний хід. Бригадир знав, що його витівка буде належно оцінена хазяями. А для нас ще один доказ, що історія з "вагнерґейтом" дуже серйозна. Пропетляти не вдалося. Бити будуть регулярно й болісно. І у Вашингтоні, мабуть, доволі чітко Бубочці це пояснили. Звісно, що доки в нас війна з Росією, крайніх заходів не буде.
Але після відставки увесь арсенал міжнародних засобів впливу впаде на голови стовпів кримінального режиму. Тому вони й чіпаються за дві речі: як нескінченно чіпатися за владу; як ще зараз наперед пробувати стишити, нівелювати дразливі теми, щоб не зафіксувалися в історичній пам'яті.* Тарас Чорновіл
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.