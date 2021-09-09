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НАПК выявило признаки уголовных нарушений в декларациях судьи КС Касминина и "слуги народа" Куницкого

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК выявило признаки уголовных нарушений в декларациях судьи КС Касминина и

НАПК выявило признаки уголовного преступления (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - Умышленное предоставление субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации) в четырех декларациях чиновников, в частности судьи Конституционного Суда Украины Александра Касминина и народного депутата Александра Куницкого ("Слуга народа").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"НАПК заинтересовано выявлять конкретные значительные нарушения в декларациях, а не искать мелкие опечатки, как это происходило раньше. Как результат - с начала года уже обнаружили 19 деклараций с признаками уголовного преступления. Всего обнаружили недостоверные сведения в декларациях чиновников на 343 млн грн", - заявил заместитель председателя НАПК Роман Сухоставец.

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Признаки уголовного преступления обнаружены в декларациях судьи Конституционного Суда Украины Александра Касминина, недостоверные сведения - 2,4 млн грн (Декларант не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.); народного депутата Александра Куницкого, недостоверные сведения - 2,3 млн грн (Декларант не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. шекелей).; депутата Тернопольского областного совета Аллы Стечишин, недостоверные сведения - 9,4 млн грн; директора ГП "Переяслав-Хмельницкий Агролесхоз" - депутата Бориспольского городского совета Александра Цуканова, недостоверные сведения - 7,2 млн грн.

Отмечается, что информация о выявленных признаках уголовных правонарушений передана в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Всего с начала года НАПК выявило признаки административного правонарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях) в 72 декларациях чиновников.
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Ну і які наслідки діяльності цієї нікчемної контори ???))))
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09.09.2021 12:32 Ответить
Глибоке занепокоєння
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09.09.2021 12:44 Ответить
признаки уголовного преступления (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины ) в декларациях народного депутата Куницкого .-Куницкий живет не по законам Украины. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия».01 июл. 2019, 12:31. Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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09.09.2021 12:46 Ответить
Шекель и Куницкий. Хоть басню пиши...
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09.09.2021 12:52 Ответить
Это тот Сашка-куни, который битки с США возит и на евробляхи мастурбирует?
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09.09.2021 13:18 Ответить
Куницкий не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. шекелей.... серебряных шекелей???
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09.09.2021 13:28 Ответить
НАЗК виявило ознаки кримінальних порушень у деклараціях судді КС Касмініна і "слуги народу" Куницького - Цензор.НЕТ 9462
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09.09.2021 13:49 Ответить
Куницкий-это не только шекели. Чувак-во время прохождения службы в Армии Обороны Израиля принял присягу:-" Присягая на верность Государству Израиль..." Слава Богу, чувак полноценный гражданин Израиля, но при чем тут мандат Народного Депутата Украины?
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10.09.2021 00:15 Ответить
 
 