НАПК выявило признаки уголовных нарушений в декларациях судьи КС Касминина и "слуги народа" Куницкого

НАПК выявило признаки уголовного преступления (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - Умышленное предоставление субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации) в четырех декларациях чиновников, в частности судьи Конституционного Суда Украины Александра Касминина и народного депутата Александра Куницкого ("Слуга народа").

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"НАПК заинтересовано выявлять конкретные значительные нарушения в декларациях, а не искать мелкие опечатки, как это происходило раньше. Как результат - с начала года уже обнаружили 19 деклараций с признаками уголовного преступления. Всего обнаружили недостоверные сведения в декларациях чиновников на 343 млн грн", - заявил заместитель председателя НАПК Роман Сухоставец.

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Признаки уголовного преступления обнаружены в декларациях судьи Конституционного Суда Украины Александра Касминина, недостоверные сведения - 2,4 млн грн (Декларант не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.); народного депутата Александра Куницкого, недостоверные сведения - 2,3 млн грн (Декларант не указал информацию о финансовом обязательства в размере более 303 тыс. шекелей).; депутата Тернопольского областного совета Аллы Стечишин, недостоверные сведения - 9,4 млн грн; директора ГП "Переяслав-Хмельницкий Агролесхоз" - депутата Бориспольского городского совета Александра Цуканова, недостоверные сведения - 7,2 млн грн.

Отмечается, что информация о выявленных признаках уголовных правонарушений передана в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Всего с начала года НАПК выявило признаки административного правонарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях) в 72 декларациях чиновников.