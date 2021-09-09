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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кулеба об организации РФ выборов в ОРДЛО и оккупированном Крыму: Незаконная и ничтожная "российская" забава

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба об организации РФ выборов в ОРДЛО и оккупированном Крыму: Незаконная и ничтожная

Организация Россией выборов на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и Крыму является незаконной и ничтожной с точки зрения международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"До тех пор, пока территория остается оккупированной, государство-оккупант несет ответственность за все свои поступки на этой территории. Организация выборов и в ОРДЛО, и в Автономной Республике Крым является незаконной, ничтожной с точки зрения международного права, потому это такие российские "забавы", которые на самом деле на процесс урегулирования и на будущее этих регионов никакого серьезного влияния не имеют", - сказал Кулеба.

По совам министра, "Россия играет "политическими мускулами" и пытается продемонстрировать, как она там контролирует ситуацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба - России: Не надо срываться на невинных. Если вы такие крутые - ответьте нам на уровне межгосударственных отношений
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когда мы разорвем дипотношения с этой "рузгай забавой"???
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09.09.2021 12:45 Ответить
Кулеба працює вже люсєй і Арахамієй - два тижні мовчали ублюдки про репресії в Криму , а ут треба статтю в СНН заболтать...
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09.09.2021 12:45 Ответить
Попредь Кулебо секретута вовиного , щоб у НЙ на атакучого бика не залазив для фотки
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09.09.2021 12:48 Ответить
Зачем этот цирк было устраивать, когда итак ясно, что это у них за так называемые выборы и кого там выберут
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09.09.2021 12:53 Ответить
Кулеба об организации РФ выборов в ОРДЛО и оккупированном Крыму: Незаконная и ничтожная "российская" забава - Цензор.НЕТ 2628
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09.09.2021 12:54 Ответить
и все.... прокомментировало оно))))) нах ты нужен такой "министер"! нам хватит теленовостей.
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09.09.2021 13:13 Ответить
Зловив себе на думці що де мешкають башкіри я знаю точно. Де мешкають татари, нанайці, евенки, удмурти, буряти, хакаси я знаю точно. А ось московити... ??? Навіть окупувавши "ісконнорузьке" АРК з лугандою вони не показали світу компактне розташування своєї отари. Але те що ними смердить просто скрізь, як і сараною - це також без сумніву.
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09.09.2021 14:06 Ответить
 
 