Кулеба об организации РФ выборов в ОРДЛО и оккупированном Крыму: Незаконная и ничтожная "российская" забава

Организация Россией выборов на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и Крыму является незаконной и ничтожной с точки зрения международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"До тех пор, пока территория остается оккупированной, государство-оккупант несет ответственность за все свои поступки на этой территории. Организация выборов и в ОРДЛО, и в Автономной Республике Крым является незаконной, ничтожной с точки зрения международного права, потому это такие российские "забавы", которые на самом деле на процесс урегулирования и на будущее этих регионов никакого серьезного влияния не имеют", - сказал Кулеба.

По совам министра, "Россия играет "политическими мускулами" и пытается продемонстрировать, как она там контролирует ситуацию".

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