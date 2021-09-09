Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет

Министерство энергетики работает над тем, чтобы энергосистема Украины зимой функционировала стабильно.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах ВР сказал нардеп "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус.

По его словам, НАК "Нафтогаз" производит закупку и закачку газа.

"На сегодняшний день есть больше 18 миллиардов кубов в подземных газохранилищах. Идет работа для того, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму, и у нас не было каких-то неожиданностей и тарифных изменений", - подчеркнул нардеп.

Герус отметил, что нынешняя зима будет отличаться от предыдущей тем, что тарифы теперь абсолютно прогнозируемые.

Глава комитета обратил внимание на то, что если прошлой зимой были определенные скачки цены на газ, то в этом году такого не прогнозируется, так как она будет стабильной.

Народный депутат заявил, что правительство приняло решение о том, что с 1 октября будет снижен тариф на электроэнергию для тех граждан, кто потребляет до 250 киловатт часов в месяц. Герус также напомнил, что тарифы на тепло формируют органы местного самоуправления.

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