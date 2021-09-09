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Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет

Министерство энергетики работает над тем, чтобы энергосистема Украины зимой функционировала стабильно.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах ВР сказал нардеп "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус.

По его словам, НАК "Нафтогаз" производит закупку и закачку газа.

"На сегодняшний день есть больше 18 миллиардов кубов в подземных газохранилищах. Идет работа для того, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму, и у нас не было каких-то неожиданностей и тарифных изменений", - подчеркнул нардеп.

Герус отметил, что нынешняя зима будет отличаться от предыдущей тем, что тарифы теперь абсолютно прогнозируемые.

Глава комитета обратил внимание на то, что если прошлой зимой были определенные скачки цены на газ, то в этом году такого не прогнозируется, так как она будет стабильной.

Народный депутат заявил, что правительство приняло решение о том, что с 1 октября будет снижен тариф на электроэнергию для тех граждан, кто потребляет до 250 киловатт часов в месяц. Герус также напомнил, что тарифы на тепло формируют органы местного самоуправления.

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Автор: Ірина Дашківська
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Брехня.Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет - Цензор.НЕТ 8912
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09.09.2021 13:01 Ответить
герус пообещал что "не будет"..
значит тарифы выростут...
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09.09.2021 13:01 Ответить
А як же...? Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет - Цензор.НЕТ 8635

Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет - Цензор.НЕТ 8403
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09.09.2021 13:02 Ответить
Звіздьож!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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09.09.2021 13:05 Ответить
<https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ>Юрий Швец -- официальный канал <https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ>Вчорашній повний правдивий аналіз Швеця про вчорашні події в Україні й поза нею повязано з нею - нехай вас не засмучує, що він дав цього в назву свого стріму, але там головне-Україна.
НАЗВА СТРІМУ

Смерть Министра Зиничева - несчастный ли это случай? / Куда идет команда Зе? / Видео № 45
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09.09.2021 13:18 Ответить
Предлагаю, чтобы Лерос топил Герусом. Больше толку будет. Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет - Цензор.НЕТ 4485
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09.09.2021 13:18 Ответить
Герус-торпеда Коломойского в энергетику Украины. Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс / Открыв импорт электроэнергии из РФ, Герус отдал последний козырь Украины в переговорах с "Газпромом" / Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії /Герус купил облигаций на 18 млн грн/ Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти Геруса за можливу державну зраду.
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09.09.2021 13:30 Ответить
Херосу вже давно місце в уранових копальнях ,з обушком ,за миску баланди !!!)))
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09.09.2021 13:32 Ответить
Мета Росіі,це енергозалежність України і Херус послідовно впроваджує руйнацію енергогалузі України !!!)))
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09.09.2021 13:34 Ответить
 
 