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Новости Экономика
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Тарифы на электроэнергию (1904) отопительный сезон (475) электроэнергия (762)

Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка

Цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" РСВ на 10 сентября обвалились на 21% до 1,77 грн/кВт.ч на фоне незначительного потепления.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передает Цензор.НЕТ.

Цены упали до минимума с июля 2021 года.

На 10 сентября цена на 16% будет ниже себестоимости производства электроэнергии, которая по данным госкомпании "Центрэнерго" составляет 2,1 грн / кВт.ч.

Ранее член дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак сообщил, что импорт угля для прохождения отопительного сезона возможен только при цене на электроэнергию не ниже 2,1 грн/кВт.час.

Напомним, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

Читайте: Герус о подготовке к отопительному сезону: Минэнерго работает, чтобы Украина стабильно прошла эту зиму. Тарифных скачков не будет

Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 6723
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09.09.2021 13:15
+5
Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 8645
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09.09.2021 13:21
+4
про субсидии при Порохе и отмене их клованом - думаю даже напоминать излишне.. для зебилов это очень раздражающая тема))
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09.09.2021 13:34
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Правила форума Совет форумчан
Не понял, так тарифный Майдан нам светит или нет?
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09.09.2021 13:15 Ответить
Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 6723
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09.09.2021 13:15 Ответить
Тарифный Майдан нам не светит в любом случае. Майданы по экономическим негараздам не собираются. По крайней мере покуда подобного не было.
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09.09.2021 13:16 Ответить
Согласен. Украинцы умнее, чем некоторые думают.
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09.09.2021 13:20 Ответить
рынок а по итогу базар а все верно наглость и жадность олигархов и чинуш вешать нам лапшу на уши и сразу рвать много и не глотая...а нет -не вышло удавились малость вот рынок спрос и предложение играет на руку я не понял с 1 октября нашли же вроде как Постановой КМУ до 250 квт час нуля по 1-44 грн- а свыше 250 квт час по 1-68 грн 1 квт час.... а Бубочка наказал сделать тарифы справедливыми для населения на электроэнергию.. если еще больше можно снизить- то давайте, а если..вот тогда будет Майдан экономический.... Майдан был- если забыли налоговый Кодекс как Янык с Азаровым 2010 год походили- а потом на следующий день нагнали батальон спецназа и ногами и бульдозерами снесли все палатки..нет не говорите Майдан 2013-2014 года также был изначально Экономическим не подписание Яныком ассоциации с ЕС- а уж потом менты поганые избили студентов и экономика плавно перешла в политику... ну а расстрелы и БТР на Майдане Стадион Дом Профсоюзов перегнула все в радикальную политику...
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09.09.2021 13:29 Ответить
ну тут как считать)
при Порохе 250 кВт стоили 100*0.9 + 150*1.68 = 342 грн
клоуну и ахметке нужны деньги - подняли до 250*1.68 = 420 грн...

А теперь, следим на зомбоящиками и видосиками клована о "заботе о населении" - имеем: 1.44*250 = 360 грн))
И визг зебилов о корване, который отвечил на чаяния населения и нашел "интересное решение снизить тарифы в 2 раза"))
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09.09.2021 13:33 Ответить
про субсидии при Порохе и отмене их клованом - думаю даже напоминать излишне.. для зебилов это очень раздражающая тема))
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09.09.2021 13:34 Ответить
А скільки коштували при Овочі?
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09.09.2021 13:45 Ответить
На Майдан - за бабло!
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09.09.2021 13:34 Ответить
Посчитайте сколько Вам бабла нужно будет чтобы только один день содержать Майдан. Никому еще не под силу было собрать Майдан и обеспечить его потребности.
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09.09.2021 16:05 Ответить
Украинцы обычно подобные негаразды другими путями решают.
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09.09.2021 16:06 Ответить
А для предприятий Ахметка с зебильной братвой подняли с 1 сентября на 60%. Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 2602
Теперь кто из них не разорится, тот цены на всё поднимет- ЗЕлохам на радость. Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 875
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09.09.2021 13:16 Ответить
А в платежках это как-то отразилось?
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09.09.2021 13:18 Ответить
Було 1.68, а обвалились до 1.77? Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 6657
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09.09.2021 13:19 Ответить
раз у нас обвалилось- значит платить будем больше!)))
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09.09.2021 13:20 Ответить
Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка - Цензор.НЕТ 8645
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09.09.2021 13:21 Ответить
На стільки ж, на скільки дорожчав в умовах пекономіки.
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09.09.2021 13:46 Ответить
Срочно нужно повышать тариф.
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09.09.2021 13:33 Ответить
Бред какой-то.
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09.09.2021 14:26 Ответить
 
 