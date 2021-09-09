Цены на электроэнергию обвалились на 21% на фоне потепления, - Оператор рынка
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Цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" РСВ на 10 сентября обвалились на 21% до 1,77 грн/кВт.ч на фоне незначительного потепления.
Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передает Цензор.НЕТ.
Цены упали до минимума с июля 2021 года.
На 10 сентября цена на 16% будет ниже себестоимости производства электроэнергии, которая по данным госкомпании "Центрэнерго" составляет 2,1 грн / кВт.ч.
Ранее член дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак сообщил, что импорт угля для прохождения отопительного сезона возможен только при цене на электроэнергию не ниже 2,1 грн/кВт.час.
Напомним, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.
Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.
В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.
Пожалуйста, подождите...
при Порохе 250 кВт стоили 100*0.9 + 150*1.68 = 342 грн
клоуну и ахметке нужны деньги - подняли до 250*1.68 = 420 грн...
А теперь, следим на зомбоящиками и видосиками клована о "заботе о населении" - имеем: 1.44*250 = 360 грн))
И визг зебилов о корване, который отвечил на чаяния населения и нашел "интересное решение снизить тарифы в 2 раза"))
Теперь кто из них не разорится, тот цены на всё поднимет- ЗЕлохам на радость.