Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракция "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.
Об этом он заявил сегодня в кулуарах ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Арахамия напомнил, то согласно регламенту, это самое жесткое наказание, какое может быть. Он заверил, если подобное поведение повторится в сессионном зале, то виновников опять накажут.
"Если бы я дрался, я бы такое же правило использовал и против себя. Когда все будут понимать, что это норма, которую нельзя нарушать, дважды подумают, перед тем, как что-то делать", - заявил глава фракции "СН".
Арахамия также опроверг информацию о том, что Тищенко якобы вызвали в Офис Президента для разговора, а также напомнил, что в отношении Тищенко уже выносили выговор на заседании фракции за подобное поведение в сессионном зале.
Отвечая на вопрос, правда ли то, что он предложил запретить критику президента с парламентской трибуны, нардеп подчеркнул: "Нет конечно, я что похож на больного человека? Свобода слова - это наша самая большая ценность".
Как сообщалось, 9 сентября "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса в ВР.
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Таки дуже схожий
ТАК ВСЕ СКРЄПНЄНЬКО!!!
Сначала хотели отстранить просто Лероса.. но заподозрили что это "несколько зашкварно"))
мальчікі нервнічают
- Так пусть Коля драку спровоцирует, а отстраним обоих
- С смысле "обоих"? А Лероса на каком основании?
- Да кто там разбираться будет ... Пипл схавает.
....... вспоминается Гадя, шо там что то говорила по поводу ВР. нувыпоняли
54 депутата не допускають в парламент,на період потрібного голосування.
Або виділити чергового слугу,щоб затикати "сильно вумного" доповідача.
Если судить по его высказываниям, то как минимум - на здорового он не похож.