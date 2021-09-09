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Новости Политика Украины
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ВР (28728) драка (1995) Арахамия (956) Лерос Гео (377) Тищенко Николай (288)

Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать

Глава фракция "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.

Об этом он заявил сегодня в кулуарах ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Арахамия напомнил, то согласно регламенту, это самое жесткое наказание, какое может быть. Он заверил, если подобное поведение повторится в сессионном зале, то виновников опять накажут.

"Если бы я дрался, я бы такое же правило использовал и против себя. Когда все будут понимать, что это норма, которую нельзя нарушать, дважды подумают, перед тем, как что-то делать", - заявил глава фракции "СН".

Арахамия также опроверг информацию о том, что Тищенко якобы вызвали в Офис Президента для разговора, а также напомнил, что в отношении Тищенко уже выносили выговор на заседании фракции за подобное поведение в сессионном зале.

Отвечая на вопрос, правда ли то, что он предложил запретить критику президента с парламентской трибуны, нардеп подчеркнул: "Нет конечно, я что похож на больного человека? Свобода слова - это наша самая большая ценность". 

Читайте также: Лерос о стычке в ВР: Поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране

Как сообщалось, 9 сентября "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса в ВР. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+30
Зелені потвори спровокували напад на Лероса, що потім "заткнути" його.
ТАК ВСЕ СКРЄПНЄНЬКО!!!
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09.09.2021 13:25
+30
- Пацаны, как Леросу рот заткнуть?
- Так пусть Коля драку спровоцирует, а отстраним обоих
- С смысле "обоих"? А Лероса на каком основании?
- Да кто там разбираться будет ... Пипл схавает.
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09.09.2021 13:26
+26
А Лероса за що?
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09.09.2021 13:25
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Мавпа парелякалась ще більше. Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать - Цензор.НЕТ 7756
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09.09.2021 13:24 Ответить
"Нет конечно, я что похож на больного человека?" Источник: https://censor.net/ru/n3287287

Таки дуже схожий
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09.09.2021 13:24 Ответить
страшно
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09.09.2021 13:24 Ответить
Тищенко думаю не расстроится. Это наказание именно для Лероса и гарантия, что их самих не будут дерьмом поливать
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09.09.2021 13:29 Ответить
Зелені потвори спровокували напад на Лероса, що потім "заткнути" його.
ТАК ВСЕ СКРЄПНЄНЬКО!!!
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09.09.2021 13:25 Ответить
А Лероса за що?
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09.09.2021 13:25 Ответить
а он совершил страшное (с точки зрения арахамии) - сказал о вовке-шмаркле и его секретутке-ермаке правду))
Сначала хотели отстранить просто Лероса.. но заподозрили что это "несколько зашкварно"))
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09.09.2021 13:28 Ответить
ЗАШКВАР ЗЕІДІОТА-2
мальчікі нервнічают
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09.09.2021 13:25 Ответить
зараз почнуть обсиратись прилюдно найтупіші найзалежніші від пахана мафії Єрмака.
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09.09.2021 13:27 Ответить
- Пацаны, как Леросу рот заткнуть?
- Так пусть Коля драку спровоцирует, а отстраним обоих
- С смысле "обоих"? А Лероса на каком основании?
- Да кто там разбираться будет ... Пипл схавает.
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09.09.2021 13:26 Ответить
Гірка правда.
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09.09.2021 13:28 Ответить
Она не просто "горькая". Она очевидная всем думающим людям. "Слуги" вообще берега потеряли!
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09.09.2021 14:07 Ответить
А Порошенка? Це ж він ва фсьом вінаватый!
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09.09.2021 13:57 Ответить
Ты имеешь в виду, что Порошенко в 2014 г. пригрел Арахамию на волонтерских должностях? Так кто ж знал, что с, вроде как, искреннего волонтера вырастет такое приспособленческое чмо?
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09.09.2021 14:05 Ответить
У тебе проблеми з почуттям гумору?
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11.09.2021 06:02 Ответить
Новость про Арахамию, а ты, не к селу, не к городу, втюхиваешь Порошенко. Это у меня "проблемы с чувством юмора"? Не путай флуд и юмор.
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11.09.2021 16:54 Ответить
бык напал на человека = быку 15 суток и человеку то же так же.
....... вспоминается Гадя, шо там что то говорила по поводу ВР. нувыпоняли Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать - Цензор.НЕТ 6575
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09.09.2021 13:26 Ответить
Арахамия всех идиотами считает?Причем тут Лерос,если зеленый миньон Коля котлета пытался вытолкнуть его с трибуны?
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09.09.2021 13:27 Ответить
вони довго Лероса типу не помічали , мабуть була відносно вірна техніка, а зараз й прибрати його не зможуть й вже заткнути так як котлета це зробив - ВСЕ РІВНО ПРОВАЛ! ВСЕ РІВНО ОБОСРЬОЖ!
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09.09.2021 13:30 Ответить
Який нікчемний і простенький розвід для лохів-Тищенко і так пусте місце в Раді.
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09.09.2021 13:28 Ответить
А Лерос тут при чем? Своё быдло воспитывай, чебуречник.
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09.09.2021 13:29 Ответить
Тобто битись поліз коля оболонський, а позбавлятимуть прав обох??? Для того котлету й натравили, щоби не надавати далі Леросу слова???
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09.09.2021 13:29 Ответить
Агрохимия думает что никто не видел. Видимо, опять под химей.
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09.09.2021 13:30 Ответить
Причем здесь Лерос, если напал Тищенко
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09.09.2021 13:32 Ответить
Цікавий метод.Група биків-слуг в кількості 27 членів б'є колег з Європейської солідарності.
54 депутата не допускають в парламент,на період потрібного голосування.
Або виділити чергового слугу,щоб затикати "сильно вумного" доповідача.
Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать - Цензор.НЕТ 2506
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09.09.2021 13:32 Ответить
У этих мудил теперь будет несколько выходных дней - нормальное такое наказание! Арахамия агитирует коллег отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний из-за стычки в Раде: Дважды подумают, как что-то делать - Цензор.НЕТ 5277
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09.09.2021 13:35 Ответить
Лерос при чем? он парламентарий и использовал свое право - говорить правду. а дибил, коля-котлета припрыгал не по-делу, только его и нужно отстранять.
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09.09.2021 13:35 Ответить
Пожертвовать выступлениями Тищенко с трибуны ВР(всё равно не выступает), чтобы нейтрализовать Лероса. Можно ждать, что следующее выступление Гео Лероса будет сорвано кем либо из микробов Зеленского. А там глядишь и штрафы, и отлучение от выступлений на большие сроки, и рассмотрение на комитете по этике. Злостный дебошир.
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09.09.2021 13:35 Ответить
Зешобло чем дальше тем больше палиться.Скудное умишко не позволяет прикрыть истерику и страх.А отвечать придеться и обвинения с каждым днем как снежный ком нарастают.
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09.09.2021 13:36 Ответить
ЧЕРТ АРАХАМИЯ, А ЛЕРОС ПРИ ЧЁМ !!!???
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09.09.2021 13:45 Ответить
Ну надо же Леросу как-то закрыть рот
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09.09.2021 13:54 Ответить
..То есть--Лероса за то,что говорит правду--как она есть,а Тищенко..бодливое животное,на время в стойло--"мавр сделал своё дело.."--"компьютерная программа"--Арахамия,--она знает, что говорит...и на кого работает..
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09.09.2021 13:49 Ответить
Ну понятно криминал коля-котлета, а причем Лерос, арахамия прикидывается идиотом, а может и не прикидывается.
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09.09.2021 13:52 Ответить
Тищенко зрозуміло, що за бакланку в Раді, ну а Лероса за що? За те щоб не говорив правду на Термоса Косоворотковича?
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09.09.2021 14:04 Ответить
І цей дебильный абхазький П"єро тут як тут ...
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09.09.2021 14:04 Ответить
Это прямо какое-то жестокое наказание, дать пять дней прогулов, вот бы так все работодатели наказывали!
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09.09.2021 14:08 Ответить
При чем здесь Лерос? Арахамия - мошенник, как составная мошеннической зеленой плесени.
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09.09.2021 14:11 Ответить
Кто уже наконец воспитает этого Тищенка ?
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09.09.2021 14:12 Ответить
9 грамм
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09.09.2021 14:26 Ответить
Обоих не удастся отстранить, так как будет большой резонанс по причине того, что Лерос ни при чем. А одного Тищенко отстранять не будут.
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09.09.2021 14:15 Ответить
А при чому тут Лерос Халамудія??)).. Арахамія агітує колег усунути Тищенка та Лероса на кілька засідань через сутичку в Раді: Двічі подумають, як щось робити - Цензор.НЕТ 5617
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09.09.2021 14:18 Ответить
не понял, а что нарушил Лерос? Быдлоте зеленой может это и прокатит, но думающих людей не убеждают такие закидоны "власти"
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09.09.2021 14:26 Ответить
вопрос придурку арахамии - а причем тут Лерос??????
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09.09.2021 14:30 Ответить
Пропоную арахаму й тищенка покарати за ідіотизм і нахабство.
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09.09.2021 15:27 Ответить
"... я что похож на больного человека?"

Если судить по его высказываниям, то как минимум - на здорового он не похож.
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09.09.2021 15:40 Ответить
Агрохімія схожа на придурошну мавпу
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09.09.2021 16:02 Ответить
А при чем тут Лерос у этой обезьянки журналисты спросить постеснялмюись?
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10.09.2021 06:50 Ответить
 
 