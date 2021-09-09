Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп фракции "Слуга народа" Николай Тищенко готов понести ответственность за драку с внефракционным депутатом Гео Леросом.
Об этом Тищенко заявил журналистам в кулуарах парламента в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Дело в том, что в парламенте очень много эмоций и разных энергий, скажем так. Поэтому когда ему (Леросу. - Ред.) было с места сказано: "Пожалуйста, по теме", он вообще не чувствовал ответственности перед обществом. Он продолжал оскорблять, материться, ругаться, говорить грязные вещи и именно в адрес гаранта нашей Конституции", - сказал Тищенко.
Он также отметил, что фракция "Слуга народа" выразила свою точку зрения относительно этой ситуации и считает, что Лерос должен сложить мандат за свои действия.
В то же время, комментируя заявление главы фракции Давида Арахамии о необходимости временно отстранить их с Леросом от участия в заседаниях, Тищенко подчеркнул, что готов понести ответственность за свое поведение в парламенте, но "определенные действия должны применяться ко всем, кто был в то время у трибуны". Также он отметил, что представители монобольшинства обратилась к регламентному комитету и с целью получения разъяснений в отношении действий и высказываний Лероса, который "оскорблял институцию президентства в государстве Украина".
Как сообщалось, 9 сентября "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса в ВР.
В свою очередь глава фракция "СН" Давид Арахамия отметил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за данного конфликта.
Пожалуйста, подождите...
Уявіть ставлення Байдена до нього.
угу, только маленькое уточнение- не гаранта Конституции, а херанта
Ты смотри, какой Коля-котлета нежный и ранимый!
Наверное, обиделся, что "парочка" не Зеля и Коля...
Переклад такий - називав речі своїми іменами і казав правду щоб люди і навіть нарід почули, що відбувається насправді...
ИНТРИГА.
Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь? (с)
В.С. Вьісоцкий "Канатчикова дача"
Відомий бандитський бригадир з 90-их Коля "Оболонский" у Раді напав на Гео Лероса, коли той виступав із трибуни, звинувачуючи Зеленського та Єрмака у злочині "Вагнерґейту".
Воно й не дивно. Звичайний кримінальник із нульовим рівнем інтелекту може лише кулаками махати. Хоча, саме такі тупі кримінальні елементи і складають основу найбільш довіреного й наближеного до Зеленського середовища слуг. Зараз їх аж рве від почуття безкарності, тому треш буде лише наростати в геометричній прогресії. І якраз силові бандитські методи будуть усе більше в них домінувати.
Але тут показове інше. Лізти в Раді битися, щоб не дати опоненту виступати - це вже занадто навіть для слуг. Зазвичай те зелене болото просто починає вити й ревіти. А тут ситуація була особлива. Слуг, кураторів медіа, "пазітівних блохерів" дуже жорстко попередили - усіма силами замовчувати інформацію про розслідування CNN та закривати рота тим, хто про це згадує.Уже повернулися медведчуківські темники для олігархічних телеканалів. І наші "гонорові" журнашлюхи вірнопіддано виконують накази. Як бачите, ніхто з медіахвойд праведного гніву не демонструє, з роботи в знак протесту не звільняється. Бо де ще стільки зароблять за відверту проституцію?
І зрив Тищенка - теж знаковий маркерний хід. Бригадир знав, що його витівка буде належно оцінена хазяями. А для нас ще один доказ, що історія з "вагнерґейтом" дуже серйозна. Пропетляти не вдалося. Бити будуть регулярно й болісно. І у Вашингтоні, мабуть, доволі чітко Бубочці це пояснили. Звісно, що доки в нас війна з Росією, крайніх заходів не буде.
Але після відставки увесь арсенал міжнародних засобів впливу впаде на голови стовпів кримінального режиму. Тому вони й чіпаються за дві речі: як нескінченно чіпатися за владу; як ще зараз наперед пробувати стишити, нівелювати дразливі теми, щоб не зафіксувалися в історичній пам'яті.
* Тарас Чорновіл