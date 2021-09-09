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видеофиксация (139) КС (2131) МВД (9221) ПДД (531) Геращенко Антон (1438)

Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах

Автофиксация нарушений ПДД не противоречит нормам Конституции, а цель ее – не сбор штрафов, а сохранение жизни и здоровья людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Выступая в четверг на заседании Большой палаты Конституционного Суда Украины по рассмотрению жалоб о конституционности автофиксации нарушений ПДД, Геращенко подчеркнул: "Сегодня мы говорим о самом важном конституционном праве гражданина Украины – праве быть живым и здоровым".

По его словам, за годы независимости Украины погибло на дорогах почти 189 тысяч человек, еще более 1,5 млн человек стали инвалидами вследствие ДТП.

"Уменьшение смертности на дорогах невозможно без применения современных… электронных систем контроля нарушений ПДД... перед принятием изменений в законодательство мы внимательно изучили европейский и мировой опыт, в том числе по рассмотрению жалоб в этой сфере права в ЕСПЧ", - рассказал Геращенко.

Он отметил, что авторы конституционных жалоб, в частности указывают на нарушение права презумпции невиновности и индивидуальную ответственность за совершение правонарушения.

"Мы считаем, что жалобы являются необоснованными… Деятельность, связанная с использованием транспортного средства, является источником повышенной опасности. Собственник транспортного средства обязан создать условия, при которых не остаются безнаказанными нарушения правил дорожного движения…", - сказал советник министра.

"Принятые парламентом положения законов, которые позволяют в автоматическом режиме фиксировать нарушения ПДД, не нарушают базовые конституционные права заявителей на получение квалифицированной правовой помощи, право обжаловать в суде решение о привлечение к ответственности… и принцип презумпции невиновности", - обратил внимание Геращенко.

Он пояснил, что для собственника транспортного средства, который предоставляет возможность другим лицам постоянно пользоваться транспортным средством, законодательством предусмотрена возможность в электронном кабинете водителя указать то лицо, которому органы внутренних дел будут направлять сообщения о нарушениях ПДД. По его словам, руководители юрлиц также могут указывать, кто именно управляет транспортным средством.

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"Наша цель – не сбор штрафов от нарушений ПДД, а лишь уменьшение смертности и травм на дорогах", - подытожил Геращенко.

При этом он добавил, что система автофиксации уже показала свою эффективность.

Как сообщалось ранее, Большая палата Конституционного суда Украины в четверг начала рассмотрение конституционных жалоб о соответствии Основному закону положений Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нарушения ПДД, зафиксированные камерами автофиксации.

На пленарном заседании в форме устного слушания суд заслушал суть конституционных жалоб, поданных гражданами Аленой Забарой, Артуром Мартиросяном о соответствии Конституции положений части первой статьи 142 Кодекса Украины об административных правонарушения и Надежды Копыловой о соответствии Основному закону положений части первой стать 142, части пятой статьи 2791 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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В жалобах, в частности, отмечается, что взыскание штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме или за нарушение правил остановки или стоянки может выноситься без участия лица, которое привлекается к административной ответственности. "Субъекты права на конституционную жалобу считают, что привлечение собственников транспортных средств к ответственности в случае, когда не они совершили административное правонарушение, нивелирует сущность конституционных прав и свобод", - говорится в жалобе.
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Топ комментарии
+5
ага.. иди тому идиоту на ауди расскажи.....
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09.09.2021 13:57
+5
Да ну, он же на диете, вон как исхудал бедолага. А при Барыге - еле в двери пролазил Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах - Цензор.НЕТ 9110
Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах - Цензор.НЕТ 7054
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09.09.2021 14:03
+5
шо ви таке пишете?
Воно ж Конституцію не читало..
Просто треба терміново поповнювати казну, бо вона порожніє..
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09.09.2021 14:11
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ага.. иди тому идиоту на ауди расскажи.....
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09.09.2021 13:57 Ответить
Если это не сбор денег, тогда почему не ввели обещанные баллы?
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09.09.2021 15:11 Ответить
Що мажори менше вбивати будуть - ти блюдолиз хоч сам собі віриш???
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09.09.2021 13:58 Ответить
У Антоніни нова кормушка.))
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09.09.2021 13:59 Ответить
ні, то ти все ще без мозгів, знач будеш платити.
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09.09.2021 14:01 Ответить
Да ну, он же на диете, вон как исхудал бедолага. А при Барыге - еле в двери пролазил Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах - Цензор.НЕТ 9110
Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах - Цензор.НЕТ 7054
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09.09.2021 14:03 Ответить
Схуд хряк ,мобуть через недоїдання !!!)))
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09.09.2021 14:05 Ответить
а поки цього бидло не розуміє, доїть його як сидорову козу!
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09.09.2021 14:00 Ответить
Тоша, кто тебя уполномочил трактовать Конституцию? Аваков, что ли?
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09.09.2021 14:00 Ответить
Для зеленої плісняви це не аргумент !!!)))
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09.09.2021 14:01 Ответить
а шо для них аргумент? розмазаться по стіні, чи бутим зажатим у кучі металобрухту?
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09.09.2021 14:02 Ответить
Слуги приймают закони для наріда ,на слуг закони не розповсюджуються !!!)))
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09.09.2021 14:04 Ответить
тосік, а пам'ятаєш, чому відмінили фотофіксацію минулого разу?
От і зараз відбудеться таке саме, бо найбільше порушень ПДР здійснюють можновладці, дитинки та самиці богатіїв..
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09.09.2021 14:01 Ответить
Ну але від автофіксації страждають не можновладці і їх діти, а прості українці, які продали машину по довіреності, а тепер їм штрафи приходять і вони мусять доказувати, що то не вони порушили...
Чому б не зробити камери з функцією розпізнавання обличчя?
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09.09.2021 14:05 Ответить
Дорого стоит такое удовольствие.
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09.09.2021 14:07 Ответить
Африкан_Свиридович машину продали или нет? по доверенности недопродали что-ли? Если у машины новый владелец то почему претензии... и вообще вы то за кого тут впряглись?
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09.09.2021 14:31 Ответить
Якщо по довіреності, то в машини фактично новий власник, а за техпаспортом старий... І штрафи йдуть тому, хто вписаний в техпаспорті! А Геращенко каже, що це нормально і так має бути і надалі!
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09.09.2021 14:37 Ответить
По доверености авто нельзя продать. Продать авто можна только по договору купли-продажи, заполатив при этом налог. Но не все хотят честно платить налоги, они считают что они хитрее других. Вот такие "хитрые" потом и оплачивают чужие штрафы, либо тратят чвое врем чтобы доказать что это не они нарушили.
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09.09.2021 15:16 Ответить
Але якщо Конституція гарантує презумпцію невинності, то люди не повинні це доводити - це задача копів довести, що вони за кермом були!

Ок, інший випадок: не секрет, що у нас існують машини-двійники з однаковими номерами. Навіть поліція це визнає! От такий двійник порушить правила у Харкові тоді, як справжня машина з цим номером - у Києві. Кому прийде штраф???
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09.09.2021 15:19 Ответить
Якщо ви є власником засобу підвищеної небезпеки, і доручаєте право на керування даним засобом іншій особі, то маєте розуміти що до вас можуть виникнути питання у разі чого. Але ніхто не відбирає у вас можливості оскаржити постанову, та вказати особу яка перебувала за кермом під час порушення.

Для прикладу ви власник квартири. Ви здали квартиру квартирантам які затопили сусідів. Квартиранти різко з'їхали. то сусіди до кого мати будуть претензії, до власника майна чи до тих хто тимчасово ним користувався? А це потім ваш клопіт як ви будете розбиратися з квартирантами. Не хочете проблем через когось, не здавайте майно квартирантам. Або так само не давайте керувати своїм стороннім особам.
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09.09.2021 17:38 Ответить
Мажоры на крутых тачках как чхали на правила так и продолжают.Одни ездят по правилам а другие по понятиям. Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах - Цензор.НЕТ 2875
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09.09.2021 14:02 Ответить
Тоша, а как же это?
63 Конституции Украины лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.
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09.09.2021 14:05 Ответить
статья 63 Конституции Украины
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09.09.2021 14:09 Ответить
Ще в податковій таке заявити...))
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09.09.2021 14:15 Ответить
шо ви таке пишете?
Воно ж Конституцію не читало..
Просто треба терміново поповнювати казну, бо вона порожніє..
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09.09.2021 14:11 Ответить
дык не нарушай и казну пополнять не будешь)))
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09.09.2021 14:48 Ответить
тьфу-тьфу..
поки все норм, дякую за пораду..
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10.09.2021 11:10 Ответить
наглая ложь, как и все, что рожает этот аваковский свиногеббельс
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09.09.2021 14:17 Ответить
между 2005, когда Ющ недорахзогнал гаи и 2015, когда аваков с этим хрякогеббельсом намутили свою частную шарашку , т.н. "патрульную полицию" , смертность на дорогах упала почти в 3 раза, с 9700 до 3400 трупов в год. Как только намутили "новых" полицаев, тренд на резкое уменьшение смертносии сразу резко прекратился. Вывод - самое лучшее для безопасности на дорогах полное отсутствие что мусорополицаев, что каких-либо ограничений и штрафов, другими словами только и только самоконтроль самих участников дорожного движения
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09.09.2021 14:25 Ответить
Свого часу в Грузії, як робили реформи не було дорожньої поліції зовсім , просто не існувало! на протязі місяця. І...ДТП не побільшало!!! Лишень зникли дорожні рекетири.
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09.09.2021 14:32 Ответить
у нас реально с 2005 по 2014 количество шакалов на дорогах уменьшилось, и они были посылаемы нах в абсолютном большинстве случаев. Что такое радар, я, ездящий по полсотни тысяч, а то и больше км в год за рулем я не видел чаще раза в полгода-год, начиная с начала 10-х. В 14-15 вообще прекрасно было, никаких ублюдков на трассах не наблюдалось. Так что грузинский мксяц - это ниочем на самом деле. Но в тенденцию вкладывается
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10.09.2021 07:35 Ответить
Жалобы пишут в КС. Кто из простых людей кого оштрафовали из-за ошибки пошел в КС? Нет туда так просто никого не пустят. Это пишут те кого все устраивает и без законов. Им законы только мешают.
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09.09.2021 14:26 Ответить
Завжди є винуватцями ДТП ! НЕймовірна швидкість, підрізають позашляховиків, таранять ззаду лексуси!!
Випадок із життя. Зупиняє служака отаку машину, що пхалась на своїх крейсерських 60 км.г. Шось шукає, випитує у водія то аптечку то вогнегасник то трос... Тут, проноситься якесь чудо японського автопрому, що ледь кепка з служаки не злетіла. Водій запора - чому його не зупиняєш? Служивий - як будеш на такому їздити і тебе ніхто не зупинятиме!
Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах - Цензор.НЕТ 3288
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09.09.2021 14:28 Ответить
він правий, але якби це правило розповсюджувалось на всіх....а так тільки на простий люд
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09.09.2021 14:31 Ответить
Вы, для начала, поинтересуйтесь во сколько раз за 30 лет взлетели штрафы и уменьшилась ли смертность на дорогах, а потом рассуждайте кто прав.
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09.09.2021 14:38 Ответить
Смертність насправді зменшилася - в 2007 загинуло 9574 людини в ДТП, в 2020 - 3541...
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09.09.2021 17:45 Ответить
машины разные
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09.09.2021 19:17 Ответить
Звичайно, з подушками і тд...
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09.09.2021 19:20 Ответить
А в 2005 было меньше чем в 2007 - 7229 человек. С 2010г количество смертей практически не меняется, 4500-5000 человек.
Почему даным МВД нельзя верить.
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09.09.2021 19:32 Ответить
еще один идиот.....
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09.09.2021 14:34 Ответить
он один из первых.
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09.09.2021 14:48 Ответить
еду сегодня велосипедом,я вообще люблю передвигаться по Борисполю велосипедом-быстро,удобно,так вот,смотрю на одной из улиц,прямо возле люка яма. и всем по хер...яма в диаметре около 30 см,и в глубину около метра. опасно?-100%-но всем по х-й. мне не по х-й. позвонил,еду назад,уже воткнули палку с тряпкой. посмотрю как быстро исправят.
а ведь пока нет дорог нормальных,какие к маме штрафы?
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09.09.2021 14:52 Ответить
Да-да, лапшу с ушей снимаем. Станишовка около Житомира. Новый участок с трукамами. Стоят в обе стороны в засадах за поворотом вне зоны действия предупреждающего знака. Это не сбор штрафов/взяток?! Обращение к Белошицкому ничего не дало. Тьфу!
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09.09.2021 15:45 Ответить
Не бреши курва мусорська. Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах - Цензор.НЕТ 9280 Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах - Цензор.НЕТ 9280
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09.09.2021 16:04 Ответить
все равно все летают.. ведь все знают где камеры, перед ней приостановился и полетел дальше
проблема не в скорости, а проблема в неопытных водителях, которые и на 20 км ч могут кого то не заметить и наехать..
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09.09.2021 16:35 Ответить
Почему-то 0 лайков под статьей! А ведь речь идет о жизни и здоровье украинцев...
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09.09.2021 17:14 Ответить
 
 