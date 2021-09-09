Геращенко на заседании КС: Цель автофиксации нарушений ПДД - не сбор штрафов, а уменьшение смертности и травм на дорогах
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Автофиксация нарушений ПДД не противоречит нормам Конституции, а цель ее – не сбор штрафов, а сохранение жизни и здоровья людей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Выступая в четверг на заседании Большой палаты Конституционного Суда Украины по рассмотрению жалоб о конституционности автофиксации нарушений ПДД, Геращенко подчеркнул: "Сегодня мы говорим о самом важном конституционном праве гражданина Украины – праве быть живым и здоровым".
По его словам, за годы независимости Украины погибло на дорогах почти 189 тысяч человек, еще более 1,5 млн человек стали инвалидами вследствие ДТП.
"Уменьшение смертности на дорогах невозможно без применения современных… электронных систем контроля нарушений ПДД... перед принятием изменений в законодательство мы внимательно изучили европейский и мировой опыт, в том числе по рассмотрению жалоб в этой сфере права в ЕСПЧ", - рассказал Геращенко.
Он отметил, что авторы конституционных жалоб, в частности указывают на нарушение права презумпции невиновности и индивидуальную ответственность за совершение правонарушения.
"Мы считаем, что жалобы являются необоснованными… Деятельность, связанная с использованием транспортного средства, является источником повышенной опасности. Собственник транспортного средства обязан создать условия, при которых не остаются безнаказанными нарушения правил дорожного движения…", - сказал советник министра.
"Принятые парламентом положения законов, которые позволяют в автоматическом режиме фиксировать нарушения ПДД, не нарушают базовые конституционные права заявителей на получение квалифицированной правовой помощи, право обжаловать в суде решение о привлечение к ответственности… и принцип презумпции невиновности", - обратил внимание Геращенко.
Он пояснил, что для собственника транспортного средства, который предоставляет возможность другим лицам постоянно пользоваться транспортным средством, законодательством предусмотрена возможность в электронном кабинете водителя указать то лицо, которому органы внутренних дел будут направлять сообщения о нарушениях ПДД. По его словам, руководители юрлиц также могут указывать, кто именно управляет транспортным средством.
"Наша цель – не сбор штрафов от нарушений ПДД, а лишь уменьшение смертности и травм на дорогах", - подытожил Геращенко.
При этом он добавил, что система автофиксации уже показала свою эффективность.
Как сообщалось ранее, Большая палата Конституционного суда Украины в четверг начала рассмотрение конституционных жалоб о соответствии Основному закону положений Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нарушения ПДД, зафиксированные камерами автофиксации.
На пленарном заседании в форме устного слушания суд заслушал суть конституционных жалоб, поданных гражданами Аленой Забарой, Артуром Мартиросяном о соответствии Конституции положений части первой статьи 142 Кодекса Украины об административных правонарушения и Надежды Копыловой о соответствии Основному закону положений части первой стать 142, части пятой статьи 2791 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В жалобах, в частности, отмечается, что взыскание штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме или за нарушение правил остановки или стоянки может выноситься без участия лица, которое привлекается к административной ответственности. "Субъекты права на конституционную жалобу считают, что привлечение собственников транспортных средств к ответственности в случае, когда не они совершили административное правонарушение, нивелирует сущность конституционных прав и свобод", - говорится в жалобе.
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От і зараз відбудеться таке саме, бо найбільше порушень ПДР здійснюють можновладці, дитинки та самиці богатіїв..
Чому б не зробити камери з функцією розпізнавання обличчя?
Ок, інший випадок: не секрет, що у нас існують машини-двійники з однаковими номерами. Навіть поліція це визнає! От такий двійник порушить правила у Харкові тоді, як справжня машина з цим номером - у Києві. Кому прийде штраф???
Для прикладу ви власник квартири. Ви здали квартиру квартирантам які затопили сусідів. Квартиранти різко з'їхали. то сусіди до кого мати будуть претензії, до власника майна чи до тих хто тимчасово ним користувався? А це потім ваш клопіт як ви будете розбиратися з квартирантами. Не хочете проблем через когось, не здавайте майно квартирантам. Або так само не давайте керувати своїм стороннім особам.
63 Конституции Украины лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.
Воно ж Конституцію не читало..
Просто треба терміново поповнювати казну, бо вона порожніє..
поки все норм, дякую за пораду..
Випадок із життя. Зупиняє служака отаку машину, що пхалась на своїх крейсерських 60 км.г. Шось шукає, випитує у водія то аптечку то вогнегасник то трос... Тут, проноситься якесь чудо японського автопрому, що ледь кепка з служаки не злетіла. Водій запора - чому його не зупиняєш? Служивий - як будеш на такому їздити і тебе ніхто не зупинятиме!
Почему даным МВД нельзя верить.
а ведь пока нет дорог нормальных,какие к маме штрафы?
проблема не в скорости, а проблема в неопытных водителях, которые и на 20 км ч могут кого то не заметить и наехать..
А еще во имя мира на Земле