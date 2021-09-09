Главный санврач Кузин о введении бустерной дозы вакцины от COVID-19: Ждем результатов клинических исследований, массово использовать пока не планируем

Министерство здравоохранения рассмотрит вопрос введения в Украине бустерной дозы вакцины от COVID-19 после обнародования соответствующих клинических исследований.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в онлайн-интервью медицинскому эксперту Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерине Булавиновой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы будем рассматривать вопрос третей бустерной дозы только при условии появления адекватных, верифицированных, доказательных данных об ее эффективности. Но этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться не раньше ноября, ведь научные исследования будут обнародованы не ранее конца сентября", - сказал он.

Кузин добавил, что, скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться по отношению не ко всему населению, а только для представителей групп риска.

"Мы не видели ни одного результата научных исследований, где бы говорилось, что введение третей бустерной дозы является существенным преимуществом для населения. Есть точечные сообщения, что введение бустерных доз может быть полезным для людей, у которых есть проблемы с иммунитетом или сопутствующие заболевания. Это рекомендация, которую мы будем рассматривать, но использование третей дозы массово мы пока не планируем", - сказал замминистра.

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