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Главный санврач Кузин о введении бустерной дозы вакцины от COVID-19: Ждем результатов клинических исследований, массово использовать пока не планируем

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Главный санврач Кузин о введении бустерной дозы вакцины от COVID-19: Ждем результатов клинических исследований, массово использовать пока не планируем

Министерство здравоохранения рассмотрит вопрос введения в Украине бустерной дозы вакцины от COVID-19 после обнародования соответствующих клинических исследований.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в онлайн-интервью медицинскому эксперту Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерине Булавиновой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы будем рассматривать вопрос третей бустерной дозы только при условии появления адекватных, верифицированных, доказательных данных об ее эффективности. Но этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться не раньше ноября, ведь научные исследования будут обнародованы не ранее конца сентября", - сказал он.

Кузин добавил, что, скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться по отношению не ко всему населению, а только для представителей групп риска.

"Мы не видели ни одного результата научных исследований, где бы говорилось, что введение третей бустерной дозы является существенным преимуществом для населения. Есть точечные сообщения, что введение бустерных доз может быть полезным для людей, у которых есть проблемы с иммунитетом или сопутствующие заболевания. Это рекомендация, которую мы будем рассматривать, но использование третей дозы массово мы пока не планируем", - сказал замминистра.

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Автор: Ірина Дашківська
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А если вколоть себе все виды существующих вакцин, ну кроме супутныка разумеется, то что будет? Проводили такие исследования?
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09.09.2021 14:16 Ответить
бустерной дозы вакцины.-Кто бы растолковал что это такое бустерной./ Воду в котёл ТЭС подаёт питательный насос .А перед ним стоит бустерный насос. Это предвключенный «подталкивающий» насос с небольшим числом оборотов, который создает подпор на всасе питательного насоса для улучшения условий его работы. Т.е. он стоит до, а не после.
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09.09.2021 14:53 Ответить
иван петрович. вы спец по железы. я тоже. не надо учить медиков лечить и говорить. у нас есть свой профессиональный жаргон и у медиков тоже. отдыхай и жди, когда тебе скажут профи-медики что тебе рекомендуют вколоть еще раз ... бустер. и ради своего благополучия согласись с человеком. который понимает и знает что говорит и что делает.
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09.09.2021 21:22 Ответить
Т.е. вы тоже не знаете чем бустерная доза вакцины отличается от третьего укола той же вакциной.
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09.09.2021 22:28 Ответить
Круче темы,чтобы пилить бюджетные бабки,еще не было
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16.09.2021 09:09 Ответить
 
 