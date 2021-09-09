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До начала следующей недели Кабмин примет решение о работе бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников, - главный санитарный врач Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество

До начала следующей недели Кабмин примет решение о работе бизнеса в

Кабинет Министров Украины к концу текущей - началу следующей недели утвердит постановление, которым разрешит работу бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас разрабатывается проект постановления Кабмина, который должен быть утвержден на этой или в начале следующей недели. Мы хотим разрешить более облегченные нормы работы бизнеса и заведений для тех, кто получил полный курс вакцинации", - отметил он.

По словам Кузина, все привыкли, что общепиты в "красной" зоне закрываются, в "желтой" – ограничивается количество посетителей.

"По нормам, которые предложит Минздрав, мы разрешим заведениям работать даже в "красной" зоне, если 100% персонала будет вакцинировано, и мы будем снимать норму на ограничение количества посадочных мест, если посетители также будут вакцинированы", - объяснил главный санврач.

Кузин добавил, что посетителей будут пускать по внутреннему COVID-сертификату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав анонсировал введение зеленого и желтого COVID-сертификатов

Автор: Богдан Гуньковський
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Предлагаю также в ветеринарный паспорт украинца т.н. COVID-сертификат вписать все прививки и также включить Вич статус, гепатит,
мало ли что ведь от Вич статуса, гепатита, человечество за 20 лет вакцины не придумало, а они также смертельны как и Ковид.
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09.09.2021 14:44 Ответить
если 100% персонала будет вакцинировано, и мы будем снимать норму на ограничение количества посадочных мест, если посетители также будут вакцинированы", - объяснил главный санврач.Источник: https://censor.net/ru/n3287309

Одне питання до санлікаря.Чому такої вимоги немає до працівників закладів ох.здоров'я та інших державних та бюджетних установ про обов'язкове 100% вакцинування?
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09.09.2021 14:50 Ответить
Какова цель?
Вакцинированные могут быть разносчиками, не зная этого!
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09.09.2021 14:51 Ответить
Вопрос даже не в том, насколько все то, что предлагает этот моральный урод Кузин, антиконституционно. Главное, что за всей этой ссученостью нынешней власти мы уже перестали замечать всю абсурдность того, что эта власть с подачи заокеанских кукловодов творит, а тем более не в состоянии адекватно реагировать на этот беспредел.
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09.09.2021 18:43 Ответить
 
 