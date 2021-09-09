"Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У президента Владимира Зеленского 57% поддержки составляет молодежь. Также большинство симпатизирующих у "Слуги народа" также составляют молодые люди.
Об этом замглавы фракции "Слуга народа" заявила в интервью Цензор.НЕТ.
По ее словам, больше всего президентскую партию поддерживает молодежь.
"Недавно вышло исследование "Поколение независимости". Если открыть его в разрезе поддержки кандидатов, то в нише "до 30 лет" в целом у Зеленского поддержка 57%. Для сравнения: у следующего кандидата этот показатель - более, чем втрое (ниже. - Ред.), а показатели других кандидатов - вообще статистическая погрешность", - подчеркнула Кравчук.
Нардеп отметила, что чем младше этот избиратель, тем больше поддержка.
Полный текст интервью с Евгенией Кравчук читайте здесь.
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КЛОУН !!!!!
(с) народное
Проте, перші виходять на майдан під кийки одягнених в броню "собак" відстоювати свої права, другі йдуть з красивим додатком, який дає інструкції як і що робити на виборах ЗЄ...
другі збирають кошти на допомогу бійцям і пораненим ЗСУ...
Перші збирають кошти на допомогу бійцям і пораненим ЗСУ...другі йдуть за ********* "мітингувати" під будинок Пороха...
На жаль, перших переважна меншість і вони не фанатіють від усскої попси та привокзально-банно-кабацьких шуточок Зє...
Якраз з отих, перших, бо вони дійсно перші, виходять конструктори нового, будівники новітніх технологій, еліта нації (де хто вважає елітою таких як пшонка, що мали золото і коштовності та історичні цінності , але це тільки в мізках отих других)...другі, за строк навчання можуть осилити лише комбінації клавіш: Ctrl+C; Ctrl+V; Ctrl+P...і потім розносити каву в офісі чи бути посильними...
Якраз про перших і сказано - історію робить меншість, все інше просто маси!
может это им новости по домашнему тв показали?
ну чтоб не огорчать типа
https://www.youtube.com/watch?v=d5MctTLWEho&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=24
Звісно, вони за 🤡🤡🤡, хто б сумнівався.
ххх
Кравчук, моя младшая дочь(21 год) полгода назад заявила: "Зеленский - спетая пестня. За этого придурка молодежь больше не проголосует"
Этой статистике я верю больше, чем твоей
Сегодня пошел за сахарком...Это Копейка
А это таврия
само собой...
Рисковое это поколение. И очень умное. То селфи на крыше электрички пытаются сделать, то на опору линии электропередач вылезут, то за Зеленского проголосуют