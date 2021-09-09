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Новости Политика Украины
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молодежь (228) Слуга народа (2547) Кравчук Евгения (361)

"Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У президента Владимира Зеленского 57% поддержки составляет молодежь. Также большинство симпатизирующих у "Слуги народа" также составляют молодые люди.

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" заявила в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, больше всего президентскую партию поддерживает молодежь.

"Недавно вышло исследование "Поколение независимости". Если открыть его в разрезе поддержки кандидатов, то в нише "до 30 лет" в целом у Зеленского поддержка 57%. Для сравнения: у следующего кандидата этот показатель - более, чем втрое (ниже. - Ред.), а показатели других кандидатов - вообще статистическая погрешность", - подчеркнула Кравчук.

Нардеп отметила, что чем младше этот избиратель, тем больше поддержка.

Полный текст интервью с Евгенией Кравчук читайте здесь.

Также читайте: "Слуга народа" создает молодежное крыло партии - "Зе!Молодежку", - Корниенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+81
перведя на нормальный язык-"чем меньше мозгов,тем лучше избиратель"!
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09.09.2021 14:54
+49
"Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 1553
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09.09.2021 15:07
+48
...дети клоунов любят "Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 4654
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09.09.2021 14:54
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Правила форума Совет форумчан
перведя на нормальный язык-"чем меньше мозгов,тем лучше избиратель"!
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09.09.2021 14:54 Ответить
Так оно и есть.
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09.09.2021 14:58 Ответить
Раньше паспорта перед выборами забирали у бабушек теперь у девочек)))))
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09.09.2021 15:02 Ответить
"Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 1553
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09.09.2021 15:07 Ответить
наркошам и вечным придуркам которые не умеют читать и писать и выразить явно простое предложение или мысль дебельность еврейского шабаша канечно самое оно... скоро "придурковатая фрикция Слуг Синагоги" будет гордиться тем- что за них голосуют обитатели зоопарка..
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09.09.2021 15:18 Ответить
+100500! "Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 7800
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09.09.2021 16:41 Ответить
в "нише грудничков" ЗЕля вообще вне конкуренции бо -

КЛОУН !!!!! "Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 3722
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09.09.2021 16:42 Ответить
...дети клоунов любят "Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 4654
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09.09.2021 14:54 Ответить
Ідеальний виборець Зє!
"Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 9425
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09.09.2021 15:35 Ответить
Приколистая у нас молодёжь , пока жареный петух в дупу не клюнет 😀
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09.09.2021 14:56 Ответить
Только тот кто слушает моргенчлена и инстамку может проголосовать за зеленских "Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 97
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09.09.2021 14:58 Ответить
Та не інстамка, а якась йо.....та самка!
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09.09.2021 15:25 Ответить
Новый год.Поздравление зеленского.
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09.09.2021 14:56 Ответить
Підтримують ті, в кого не буде пенсії!)))
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09.09.2021 14:56 Ответить
так то будет потом, а сейчас то весело и по приколу
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09.09.2021 14:58 Ответить
та када там та пенсия!!! тут казино легалайз, конопля легалайз!
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09.09.2021 14:59 Ответить
Кормить вы их тоже будете????Деньги на пиво даваь??
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09.09.2021 14:57 Ответить
Ну то есть чем дурное тем больший процент поддержки.
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09.09.2021 14:57 Ответить
перевожу, "Чем младше избиратель, тем он тупее" Поколение тик-ток на подходе
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09.09.2021 14:57 Ответить
Одна надія - на Премію Дарвіна.
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09.09.2021 21:51 Ответить
среди этой категории вообще 100% поддержки "Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 7705
"Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 9626
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09.09.2021 14:58 Ответить
Та не може бути, їм би за цицьку подержаться!
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09.09.2021 15:27 Ответить
Нє, ця категорія таку дурню не вчинить. Бо вона зайнята зовсім іншим: їсть, спить і радіє життю всіма доступними способами.
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09.09.2021 21:50 Ответить
ага..
"Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 4988
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09.09.2021 14:58 Ответить
Зезомбі Голобородька!
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09.09.2021 15:28 Ответить
ви ще додайте туди глядачів плюсів, фанатів сватів та кварталу, ура патріотів яким не барига і куча абкрадєних баригою фоп, пєнсіанєри, євробляхери та айті. Зе лох ето діагноз
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09.09.2021 15:00 Ответить
Молодые охотно слушают дурные советы 🤣
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09.09.2021 15:01 Ответить
Чем меньше мозгов - тем больше поддержка СН.
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09.09.2021 15:02 Ответить
Чем младше избиратель, - тим менше в його голові мізків, а тому голову можна промивати гундосіками і Сватами.
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09.09.2021 15:03 Ответить
так, це справедливо - на превеликий жаль, молодь - майже суцільні дегенерати; тільки такі й можуть підтримувати зе-лупу...
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09.09.2021 15:05 Ответить
так вона откуда рейтинги! это те самые, которые на выборы не ходят. "Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 362
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09.09.2021 15:06 Ответить
Среди моих знакомых,проголосовавших за зеленые сопли,достаточно и людей имеющих весьма немало годком,но не накопивших мозги. За них телевизор с бениными каналами думает. Что стар,что млад без мозгов
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09.09.2021 15:07 Ответить
Щоби зробити секс жортскіше, Галя під час сексу сказала Василю, що вона за Зеленського. "Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 4187
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09.09.2021 15:08 Ответить
"Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 2931
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09.09.2021 16:03 Ответить
Це якщо Василь розумний... А як ні? То буде, як було.
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09.09.2021 16:43 Ответить
Судячи з анекдоту,Василь таки розумний,але прийдеться Галі відповісти за все ,бо в країні їз зеленою владою чим далі тим гірше,дай Боже щоб вижила. "Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 4909
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09.09.2021 16:48 Ответить
"Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 9047
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09.09.2021 16:56 Ответить
Хм-м-м... Певно, у Галі гарне почуття гумору, сталеві нерви і невичерпний запас оптимізму.
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09.09.2021 20:15 Ответить
Де б таку Галю знайти?..
"Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 3919
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09.09.2021 20:31 Ответить
Та є одна така в Раді, матрасом радується, але не впевнений чи вистачить у Вас майонезу на її горошок.
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09.09.2021 20:54 Ответить
Нє, та Галя вже "зайнята" "Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 1418 .
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09.09.2021 21:09 Ответить
(І слава Богу, що так, бо там йдеться не про майонез з горошком, там тре' говорити про численні літри самогону, а дохторі, холєра, заборонили мені вживати від слова взагалі).
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09.09.2021 21:17 Ответить
Ви стільки не вип*єте і попри відсутності заборони лікарів.
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09.09.2021 21:23 Ответить
Замалоду міг подужати немало, особливо, коли була добра компанія і гарна закуска. Але Ваша правда - навіть в ті часи аж стільки горівки спожити було непросто.
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09.09.2021 21:46 Ответить
Невже Коля Катлєта напав "іззаду"?
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09.09.2021 21:20 Ответить
Наскільки пригадую, то лише Ляшко так розважався. Хтось навіть знимку виклав - коли він атакував риго-лук'янова.
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09.09.2021 21:47 Ответить
Вибачайте, але Галя ляпнула дурницю. Після таких її слів Василь може стати імпотентом.
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09.09.2021 20:42 Ответить
они же дети
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09.09.2021 15:08 Ответить
"Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка - Цензор.НЕТ 4532
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09.09.2021 15:09 Ответить
Справедливості ради слово "зробив" потрібно поміняти на "робив", бо до "цукерочки", насправді, ой як далеко. Але шлях був правильний...
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09.09.2021 16:01 Ответить
"Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 7809
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09.09.2021 16:46 Ответить
Я тоже обосравшихся знакомых в их какахи мордой тыкаю,уже не поноешь,как хреново жить стало.
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09.09.2021 19:51 Ответить
Самое смешное,но я видела только старых тёток -они зекретину ещё стихи пишут))))
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09.09.2021 15:12 Ответить
взагалі-то старі тітки за пекретіна, молодь за Зе, і їх все більше, і ті, кому виповнюється 18 в більшості підтримують Зе
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09.09.2021 16:00 Ответить
Угу, это ж те самые "уставшие от войны", которые ходят на концерты инстасамок.
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09.09.2021 16:04 Ответить
це шарійовци мабуть туди пішли, вони взагалі без рашки не можуть
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09.09.2021 16:05 Ответить
А в какой стране продается продукция 95 квартала, не подскажешь?
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09.09.2021 16:41 Ответить
Що старе, що мале.
(с) народное
"Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 8406
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09.09.2021 16:47 Ответить
Не знаю,почему накинулись на молодежь. Я не на йоту не верю украинской социологии.Хочется им показать шнобельфюреру,что молодежь за него- флаг вам в ... Предыдущий тоже верил в оплаченную им же социологию(что какбэ намекает) и результат налицо.А до него юсченко верил-результат мы тоже помним.
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09.09.2021 15:15 Ответить
молодь дійсно в більшості за Зе, були такі дослідження неодноразові
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09.09.2021 16:01 Ответить
Понятное дело--"Страна в смартфоне"..вера --великая сила,вот и верят,эти самые 57% молодёжи,--когда же, начнут раздавать, эти вожделенные смартфоны(разумеется на "халяву") ...))))
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09.09.2021 15:15 Ответить
смартфони у них і так є, вони вірять в більш ********* президента, а не застарілого ще совкового
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09.09.2021 16:04 Ответить
Студенти часто були підтримкою різних рухів, так вже повелось з моменту появи самих спудеїв.
Проте, перші виходять на майдан під кийки одягнених в броню "собак" відстоювати свої права, другі йдуть з красивим додатком, який дає інструкції як і що робити на виборах ЗЄ...
другі збирають кошти на допомогу бійцям і пораненим ЗСУ...
Перші збирають кошти на допомогу бійцям і пораненим ЗСУ...другі йдуть за ********* "мітингувати" під будинок Пороха...
На жаль, перших переважна меншість і вони не фанатіють від усскої попси та привокзально-банно-кабацьких шуточок Зє...
Якраз з отих, перших, бо вони дійсно перші, виходять конструктори нового, будівники новітніх технологій, еліта нації (де хто вважає елітою таких як пшонка, що мали золото і коштовності та історичні цінності , але це тільки в мізках отих других)...другі, за строк навчання можуть осилити лише комбінації клавіш: Ctrl+C; Ctrl+V; Ctrl+P...і потім розносити каву в офісі чи бути посильними...
Якраз про перших і сказано - історію робить меншість, все інше просто маси!
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09.09.2021 15:17 Ответить
Так, звичайно. Це не новина. Малолітні дебіли з дебільною мотівацією: "Хоть поржем", "Вова красава" " Вовчик их парвьот"
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09.09.2021 15:57 Ответить
как часто желаемое и действительное власть имущие путают местами...
может это им новости по домашнему тв показали?
ну чтоб не огорчать типа
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09.09.2021 15:58 Ответить
"Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 2286 " Зеленський - молодець, за оцінками школярів і дошкільнят?"

https://www.youtube.com/watch?v=d5MctTLWEho&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=24
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09.09.2021 16:00 Ответить
Чем тупее избиратель - тем сильнее поддерживает клоунов.
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09.09.2021 16:03 Ответить
не обижайте клоунов. зе не клоун, а писюнист.
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09.09.2021 18:38 Ответить
вашу партию поддерживают идиоты и кретины......
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09.09.2021 16:16 Ответить
Что заморачиваться, следующим президентом выберут телевизор.
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09.09.2021 16:23 Ответить
Детский сад, младшая группа - 100%?
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09.09.2021 16:44 Ответить
Ну да. Вас "любят" только инстаграмные самки с тупыми тиктокерами.. Тоже мне открытие
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09.09.2021 17:03 Ответить
потому что такие же клоуны и наркоманы как
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09.09.2021 17:15 Ответить
Батьки платять за навчання, за комуналку, працюють щоб підняти на ноги довбурів у цей нелегкий час,а воно ще життя не знає, не знає як тримати родину при зеленій владі,про преЗедента судять по "Сватах" ,прикольно,а че?Зелене ,котре ще ні за що відповідає голосує за зелене...що зупинилося у розвитку дуже давно теж неконтрольоване і безвідповідальне.
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09.09.2021 17:23 Ответить
чим тупіше - тим більше...
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09.09.2021 18:13 Ответить
Тобто оті зумери зі щурячими мордами під капюшонами, що видригують ніжками у підстрелених штанцях та кедах на босу ногу і не можуть двох слів зв'язати без "ахаха пхахаха"?
Звісно, вони за 🤡🤡🤡, хто б сумнівався.
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09.09.2021 18:22 Ответить
а мне кажется что зе любят менты за то что он свернул реформы судьи и врачи за то что теперь тихо можно косить бабло.Ну и далее по списку бюрократы всех размеров и мастей.Сейчас я пытаюсь переоформить пенсию.эти муки начались в феврале и конца -края не видно.Я уже не могу смотреть на эти рыла.С ужасом думаю о том что еще предстоит оформлять кадастровый номер на дачу
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09.09.2021 18:45 Ответить
"Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка

ххх
Кравчук, моя младшая дочь(21 год) полгода назад заявила: "Зеленский - спетая пестня. За этого придурка молодежь больше не проголосует"
Этой статистике я верю больше, чем твоей
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09.09.2021 18:48 Ответить
Капец сколько гнили высыпали. Как раз современная молодежь во многом умнее стариков, многие уже успели побывать за границей и увидели как там живут, молодежь понимает, что их ничего не ждет в такой стране и какие перспективы, если короче - никаких. Молодые поверили новому человеку не системому (не было опыта 30 лет более опытных постарше, которые могли выбрать, да не выбрали), и слушали вой родителей и бабушек как плохо, хотя старшее поколение и привело эту всю банду ко власти. Люди в итоге выбрали другого не системного, но в итоге оказалось, что таки системный. Но что поменялось то в итоге? как была армия, вира и мова, так и осталось, санкции, разругали людей еще больше, не поменялось ничего, такое впечатление, что президент и не менялся вообще, всё как было, так и осталось. Выбора по факту нет, вам дат кандидатов подобранных и выбирайте, и кандидаты такие, что выбор там заранее продуман. Пока старая гвардия 50+, которая держит всю страну, окончательно не вымрет, то ничего не будет никаких изменений. А что за зе именно молодежь - это враньё, молодежь не дураки и за пачку гречки и обещания повторные не поведутся (как более старшие поколения), очень многие поменяли своё мнение после обмана и переобувания зе. И что рисуют себе они рейтинги, это не значит, что по факту так.
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09.09.2021 18:55 Ответить
разумно , дошло полагаете ? а часики тикают !!!!
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09.09.2021 20:26 Ответить
Мудрость приходит с годами.
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09.09.2021 18:56 Ответить
Напрасно считать, что мудрость приходит с годами. Мудак с годами не становится мудрецом, он становится старым мудаком.
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09.09.2021 19:35 Ответить
а где ты видел умного молодого?)))
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09.09.2021 20:30 Ответить
Народжений дурнем, дурнем і помре.
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09.09.2021 23:55 Ответить
На жаль не приходить. Замість неї приходить деменція, телевізор, сосиски в яких 2% мяса а решта крохмаль і соя...
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10.09.2021 03:17 Ответить
ну взрослый человек не будет же смотреть сериал слуга народа)))) да и мозгов побольше чем у 20 летних балбесов
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09.09.2021 20:29 Ответить
Поддерживайте дальше..
Сегодня пошел за сахарком...Это Копейка
"Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 6787
А это таврия
"Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка - Цензор.НЕТ 9378
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09.09.2021 20:30 Ответить
АТБ - 27,50 і можливо ще "не вечір".
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09.09.2021 20:49 Ответить
качество посмотри ..они что его с душа поливали
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09.09.2021 20:53 Ответить
Вибачаюся, але бачу тільки один цінник.
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09.09.2021 20:57 Ответить
Эй слуги, открывайте избирательные участки в детских садах.
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09.09.2021 20:39 Ответить
Молодо - зелено
само собой...
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09.09.2021 23:05 Ответить
Нардеп отметила, что чем младше этот избиратель, тем больше поддержка ЗеленскогоИсточник: https://censor.net/ru/n3287314
Рисковое это поколение. И очень умное. То селфи на крыше электрички пытаются сделать, то на опору линии электропередач вылезут, то за Зеленского проголосуют
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10.09.2021 00:09 Ответить
Не знаю звідки такі цифри. Усі друзі моїх дочок (18-27 років) про Зеленського і "слуг" говорять негативно - зебіли є обєктами постійного глузування. Може Київ таке веселе місто чи мої дівчатка з ідіотами справ не мають? Ці зелені ******** настільки вже зганьбились що сьогодні я підтримаю лише того хто їх пересадить по 111 статті УК (державна зрада)...
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10.09.2021 03:14 Ответить
 
 