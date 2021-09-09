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Новости За рубежом
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коррупция (8388) Чехия (1464) Бабиш (36)

Сын премьера Чехии Бабиша дает полиции показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым из-за громкого коррупционного скандала

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сын премьера Чехии Бабиша дает полиции показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым из-за громкого коррупционного скандала

Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший в четверг утром прибыл в полицейский участок в центре Праги, чтобы дать показания о том, что его якобы отправили в оккупированный Крым, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных действий его отца.

Об этом сообщает местное издание Novinky, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он сказал журналистам, что ему нечего бояться, потому что именно он пострадал. Полиция по-прежнему не смогла допросить Бабиша-младшего, поскольку он длительное время проживал в Швейцарии. Однако с июля он находится в Чехии и публично выступает против своего отца.

"Я сейчас концентрируюсь, у меня нет комментариев. Я в другом настроении, я ничего не скажу", - сказал 38-летний Бабиш-младший журналистам.

Сын премьер-министра обратился в полицию из-за поездки в Крым в январе 2018 года. Полиция расследовала дело по подозрению в задержании и ограничении личной свободы. На основании сегодняшнего допроса они решат, продолжать ли расследование.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС. В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решила переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр Чехии отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям.

Сын чешского премьера в 2018 году рассказал журналистам, его отец хотел скрыть его после громкого скандала. По его словам, он против своей воли оказался в оккупированном Крыму.

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Ключевую роль в перемещении Бабиша-младшего в Крым сыграли супруги Протопоповы, которые работали на премьер-министра Чехии. Жена Дита Протопопова была советником Министерства здравоохранения и психиатром, которая лечила Бабиша-младшего. Ее муж, россиянин Петр Протопопов, по словам сына чешского премьера, отвез его в Крым.

Андрей Бабиш подтвердил, что его сын был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.

Позже стало известно, что сын Бабиша во время пребывания в оккупированном Крыму познакомился с украинкой, за которой затем отправился в Кривой Рог.

Премьер-министр утверждает, что его сын страдает шизофренией, и отрицает его версию. Судебное преследование членов семьи Бабиша по делу о "Гнезде аиста" уже прекращено. Теперь только премьер-министру и его бывшей советнице выдвинуты обвинения, оба отрицают свою вину.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
После того как ЕС обвинил Бабиша в разворовывании европейских субсидий на сельское хозяйство (он раздал их своим родственникам), вдруг оказалось что Петров и Баширов взорвали пол-Чехии. И Бабишу понадобилась срочная защита о агрессора. Сын премьера Чехии Бабиша дает полиции показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым из-за громкого коррупционного скандала - Цензор.НЕТ 5646
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09.09.2021 15:29
+2
не мешает коррупция быть в ес и нато?
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09.09.2021 14:56
+2
Дело не в коррупции, а в ОТНОШЕНИИ к ней... Полиция спокойно допрашивает ДЕЙСТВУЮЩЕГО премьера... А тут от госизмены год прячутся и делают вид, что ничего не произошло... Про "тут можно хорошо прибарахлится" даже речь не идет...
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09.09.2021 15:26
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не мешает коррупция быть в ес и нато?
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09.09.2021 14:56 Ответить
Дело не в коррупции, а в ОТНОШЕНИИ к ней... Полиция спокойно допрашивает ДЕЙСТВУЮЩЕГО премьера... А тут от госизмены год прячутся и делают вид, что ничего не произошло... Про "тут можно хорошо прибарахлится" даже речь не идет...
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09.09.2021 15:26 Ответить
А как Вы прокомментируете случай с бурисмой и последующими событиями, когда отстранили целого генпрокурора, когда он туда копнул?
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09.09.2021 15:46 Ответить
А что там с Бурисмой было? К чему ваши передергивания?) У того Генпрокурора тогда уже было накопилось столько косяков, что об его увольнении не говорил только ленивый))) И про Бурисму этот прокурор "вспомнил" только после интервью с Байденом))) У вас зебиров во всех с памятью туго?))) Только верите Г+Г?)))Так что там ваше "новое лицо"?))) Он же не такой как все, чего ссылаетесь на попередников?)))
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09.09.2021 19:03 Ответить
Неужели вывезли как Николу Чавуса с мешком на голове и в багажнике? Сын премьера Чехии Бабиша дает полиции показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым из-за громкого коррупционного скандала - Цензор.НЕТ 1045
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09.09.2021 14:57 Ответить
ну прямо янукович№2
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09.09.2021 14:59 Ответить
После того как ЕС обвинил Бабиша в разворовывании европейских субсидий на сельское хозяйство (он раздал их своим родственникам), вдруг оказалось что Петров и Баширов взорвали пол-Чехии. И Бабишу понадобилась срочная защита о агрессора. Сын премьера Чехии Бабиша дает полиции показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым из-за громкого коррупционного скандала - Цензор.НЕТ 5646
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09.09.2021 15:29 Ответить
но коррупция в Украине)
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09.09.2021 15:50 Ответить
Все просто, как 2 копейки. Или ЕС НАТО США играют с рашкой в одну игру, либо они до усрачки боятся рашку, либо куплены с потрохами (что вероятнее всего), либо у пуйла на каждого есть компромат.
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09.09.2021 16:00 Ответить
Сподіваюсь, наші прикордонники взяли цього типа на замітку раз він незаконно пробував у Криму
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09.09.2021 18:28 Ответить
Заразились от кацапов корупцыоновирусом. Нужно перестать даватт неналогоплательщикам право выборов. Схерали я иду голосовать а 7 пенсов на моих налогах выбирают дегенератов. Я готов отказаться от голоса на пенсии если не буду платить в бюджет.
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09.09.2021 18:29 Ответить
Це якісь три мішка гречаної вовни.
...Крони,конференц-центр Гніздо Лелеки,побут в Швейцарії, схрон на Кримі (від кого!?), подружжя кацапів, наречена з Кривбасу, шизофренія, татусь прем'єр...
Все змішалося 🤯🙀
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09.09.2021 18:50 Ответить
 
 