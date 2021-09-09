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Новости Политика Украины
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ВР (28728) ВСК (440) Укрзализныця (2637) Гришина Юлия (33)

"Укрзализныця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и невежества топ-менеджмента УЗ, - отчет ВСК ВР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Критическое состояние УЗ не позволяет ей в полной мере выполнять перевозки пассажиров и грузов - вывод ВСК.

Временная следственная комиссия признала, что "Укрзализныця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства. Об этом заявила народный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние, в котором оказалось государственное предприятие "Укрзализныця", уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. Это перевозки грузов и это перевозки пассажиров. Наша ВСК в промежуточном отчете назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого положения "Укрзализныци". Прежде всего это топ-менеджмент этой компании, который не является профессиональными, квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносят непоправимые потери государственном перевозчику", - отметила Гришина.

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Депутат подчеркнула, что временная следственная комиссия пришла к выводу, что руководство не сохраняет и не развивает государственное предприятие. В частности, проверкой была установлена потеря трети стоимости основных фондов и хроническое невыполнение инвестиционных планов.

"За 5 лет, которые мы исследовали, "Укрзализныцей" план капиталовложений выполнен лишь на 65%. И представьте себе, что не освоены в этом направлении почти 30 млрд гривен. В результате инфраструктура нашей железной дороги находится в критическом состоянии. В результате вопрос безопасности движения в Украине стал уже просто скорее чудом, чем правилом", - сказала Гришина.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзализныця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.

Вместе с тем, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти должны решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзализныце", провести реформу и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки
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Топ комментарии
+26
"Укрзализныця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и невежества топ-менеджмента УЗ, - отчет ВСК ВР - Цензор.НЕТ 1114
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09.09.2021 14:59
+15
"Укрзалізниця" перебуває у критичному стані через корупцію та невігластво топменеджменту УЗ, - звіт ТСК ВР - Цензор.НЕТ 4198
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09.09.2021 15:14
+13
Надо серОже зарплату поднять в два раза...и дать ему еще два года...и все в уз наладится...😀
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09.09.2021 15:01
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"Укрзализныця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и невежества топ-менеджмента УЗ, - отчет ВСК ВР - Цензор.НЕТ 1114
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09.09.2021 14:59 Ответить
"Укрзалізниця" перебуває у критичному стані через корупцію та невігластво топменеджменту УЗ, - звіт ТСК ВР - Цензор.НЕТ 4198
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09.09.2021 15:14 Ответить
Укрзалізниця втратила в 2014-2015 роках більшість доходів, бо гривня послабла по відношенню до долара, а ціни на вантажні перевезення, які були прив'язані до долара, не були індексовані в 3,5 рази! олігархи не давали індексувати ціни на вантажні перевезення і Укрзалізниця пішла в мінус. Поляк Бальчун, який став керівником Укрзалізниці, в першу чергу почав піднімати тарифи на вантажні перевезення на 15% і це дозволило вийти на прибуткову роботу Укразлізниці, після 20 млрд. грн збитків в 2014 році. Тому висновки парламентської слідчої комісії це брехня - намагання перекласти відповідальність за збитки Укрзалізниці з олігархів на менеджмент компанії! Потрібно індексувати вантажні тарифи до рівня 2013 року, а це означає підняти їх в 3,5 рази і це дозволить вийти на рівень доходності Укрзалізниці 2013 року, а далі потрібно піднімати вантажні тарифи до рівня міжнародних та европейських, тобто піднімати від сьогодняшнього рівня в 5-10 разів!
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09.09.2021 15:24 Ответить
Надо серОже зарплату поднять в два раза...и дать ему еще два года...и все в уз наладится...😀
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09.09.2021 15:01 Ответить
зато сєрлєщ отримує свої 300тис регулярно, дєлає Зе владі ануслінгус та баригу лає
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09.09.2021 15:02 Ответить
там всё в жопе...где это видано,чтоб в 21 веке,700 км на поезде,ехалось 13 часов?
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09.09.2021 15:04 Ответить
зато можно побухать в купе, а в плацкарте так вообще и друзей новых найти "Укрзалізниця" перебуває у критичному стані через корупцію та невігластво топменеджменту УЗ, - звіт ТСК ВР - Цензор.НЕТ 3764
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09.09.2021 15:17 Ответить
"Мужчина, снимите свои носки или будем что-то решать! "(С)
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09.09.2021 15:52 Ответить
сірамно ні павєрю, шта сєрлєщ купіл елітную квартіру на коррупционниє дєньгі!
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09.09.2021 15:06 Ответить
Это случилось после того, как серлещу в помощь, бенин слуга клоун, назначил *****.
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09.09.2021 15:06 Ответить
Лещ в набсовете, топменеджмент это другие люди, если что.
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09.09.2021 15:12 Ответить
СерЛєщ мав би контролювати роботу топ-менеджерів.
Замість цього він вилизує Зєлю та дєрьмака.
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09.09.2021 15:28 Ответить
Нові "менеджери" прийдуть і скажуть виділіть нам з держбюджету 50 млрдна "реформи",компанія державна тому можна красти там без кінця.
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09.09.2021 15:06 Ответить
В этой конторе явно назревает нечто Глобальное. Уж очень её усиленно банкротят, в СМИ. Как и металлургию, в тех же СМИ. Эти два банкротства, усиленно рекламируемые, уступят только барановирусу, по проценту контента. Вывод: точно- Задница!
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09.09.2021 15:08 Ответить
Та не тільки в цій конторі, смердить із всіх "щілин", куди не кинь всюди клин. Пліснява,особливо зелена, пошкодшує все.
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09.09.2021 15:17 Ответить
ее 30 лет назад нужно было продать
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09.09.2021 15:48 Ответить
Дважды выстреливший в себя Г.Н.Кирпа доказал обратное.
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09.09.2021 16:40 Ответить
А что, поляк рок-музыкант, не помог?
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09.09.2021 15:22 Ответить
"...невігластво топменеджменту" - цікаво, а хто призначає таких невігласів? Я думаю, що їх призначають, такі ж самі невігласи, ось тому в галузі і криза!
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09.09.2021 15:23 Ответить
Вывод ясен - виноват ПОРОШЕНКО
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09.09.2021 15:28 Ответить
Знаменне явище! Укрзалізницю роз'їла корупція як тільки наглядову раду очолив головний антикорупціонер!
Якось забули, що той головний анткорупціонер ввійшов, свого часу, у ВР маючи лише залисини, окуляри і портфель, а вийшов через дорогущій пентхаус.
Залізниця в дупу наглядач в цезарі!
"Укрзалізниця" перебуває у критичному стані через корупцію та невігластво топменеджменту УЗ, - звіт ТСК ВР - Цензор.НЕТ 2727
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09.09.2021 15:30 Ответить
весь этот балаган для того, чтобы не поднимать цены на перевозку продукции бени и ахметки. всё.
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09.09.2021 15:49 Ответить
А кто-кто там главный советник-антиКАРРупционер с полумиллионной зп/мес???
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09.09.2021 16:38 Ответить
 
 