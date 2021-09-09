В ДТП с Трухиным ГБР следовало бы показать видео, чтобы были доказательства его виновности или невиновности, - "слуга народа" Кравчук

В "Слуге народа" считают, что вряд ли фракция может делать какое-то свое альтернативное расследование из-за ДТП нардепа Александра Трухина.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью Цензор.НЕТ.

Парламентарий отметила, что если трезво посмотреть, вряд ли фракция может делать какое-то свое альтернативное расследование.

"То есть партия не говорила, что нет, этого не было, что Трухин не имеет никакого отношения к любым событиям. Понятно, что он был на месте аварии. Но сказать, что он виновен или не виновен, могут только те люди, которые могут получить видео с трассы, из полицейских видеокамер. В принципе, Национальная полиция сделала то, что должны были сделать. Если есть подозрение; если к совершению правонарушения причастен народный депутат, то это должно расследовать ГБР. Чем ГБР сейчас и занимается", - объяснила Кравчук.

Нардеп добавила, что ей сложно представить, что ее коллега по фракции сел за руль пьяным и гнал на высокой скорости.

"Но по ряду определенных ошибок, в том числе и коммуникационных, этот шлейф, к сожалению, может оставаться надолго. Даже после того, как будут, например, опубликованы видео, где видно, что не он за рулем. Такой привкус остается. Мне кажется, что в этой ситуации ГБР при передаче или объявлении какого-то решения следовало бы показать видео. Чтобы были доказательства того, виновен ли он, или не виновен", - добавила "слуга народа".

Подробнее читайте в интервью Евгении Кравчук для Цензор.НЕТ.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

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