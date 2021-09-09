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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП (7443) ГБР (2548) Кравчук Евгения (361) Трухин (145)

В ДТП с Трухиным ГБР следовало бы показать видео, чтобы были доказательства его виновности или невиновности, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ДТП с Трухиным ГБР следовало бы показать видео, чтобы были доказательства его виновности или невиновности, -

В "Слуге народа" считают, что вряд ли фракция может делать какое-то свое альтернативное расследование из-за ДТП нардепа Александра Трухина.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью Цензор.НЕТ.

Парламентарий отметила, что если трезво посмотреть, вряд ли фракция может делать какое-то свое альтернативное расследование.

"То есть партия не говорила, что нет, этого не было, что Трухин не имеет никакого отношения к любым событиям. Понятно, что он был на месте аварии. Но сказать, что он виновен или не виновен, могут только те люди, которые могут получить видео с трассы, из полицейских видеокамер. В принципе, Национальная полиция сделала то, что должны были сделать. Если есть подозрение; если к совершению правонарушения причастен народный депутат, то это должно расследовать ГБР. Чем ГБР сейчас и занимается", - объяснила Кравчук.

Нардеп добавила, что ей сложно представить, что ее коллега по фракции сел за руль пьяным и гнал на высокой скорости.

"Но по ряду определенных ошибок, в том числе и коммуникационных, этот шлейф, к сожалению, может оставаться надолго. Даже после того, как будут, например, опубликованы видео, где видно, что не он за рулем. Такой привкус остается. Мне кажется, что в этой ситуации ГБР при передаче или объявлении какого-то решения следовало бы показать видео. Чтобы были доказательства того, виновен ли он, или не виновен", - добавила "слуга народа".

Подробнее читайте в интервью Евгении Кравчук для Цензор.НЕТ.

Читайте: "Слуга народа" Кравчук: Нашу партию больше всего поддерживает молодежь. Чем младше избиратель, тем больше поддержка

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

Также читайте: Никифоров: Зеленский не вмешивается в расследование ДТП с Трухиным

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Нардеп добавила, что ей сложно представить, что ее коллега по фракции сел за руль пьяным и гнал на высокой скорости.Источник: https://censor.net/ru/n3287321

А-ха-хахахахах-хахахахах-ахахахаха....
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09.09.2021 15:28
+5
Тобто "слуга" прямо каже: немає відео злочину - значить немає і самого злочину, всі інші докази і очевидці нічого не вирішують. Шах і мат правоохоронній системі.
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09.09.2021 15:43
+3
Я не знаю женат ли Трухин, но если с ним в машине ехала корабельная сосна и он женат, то теперь понятно почему нету видео В ДТП с Трухиным ГБР следовало бы показать видео, чтобы были доказательства его виновности или невиновности, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6133
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09.09.2021 15:30
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Нардеп добавила, что ей сложно представить, что ее коллега по фракции сел за руль пьяным и гнал на высокой скорости.Источник: https://censor.net/ru/n3287321

А-ха-хахахахах-хахахахах-ахахахаха....
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09.09.2021 15:28 Ответить
он такой же Александр Трух-ИН,

как я Ваня Иванов

еще один из "совецкой еврейской семьи"

допанувались, православнії !!

.
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09.09.2021 16:05 Ответить
ПлАчу! В ДТП с Трухиным ГБР следовало бы показать видео, чтобы были доказательства его виновности или невиновности, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4626
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09.09.2021 15:28 Ответить
Я не знаю женат ли Трухин, но если с ним в машине ехала корабельная сосна и он женат, то теперь понятно почему нету видео В ДТП с Трухиным ГБР следовало бы показать видео, чтобы были доказательства его виновности или невиновности, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6133
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09.09.2021 15:30 Ответить
Тяжело представить "корабельную сосну",которая дала бы той морде что на фото.
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09.09.2021 15:36 Ответить
В ДТП с Трухиным ГБР следовало бы показать видео, чтобы были доказательства его виновности или невиновности, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 551
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09.09.2021 15:37 Ответить
Трухин за рулем не сидел,он с багажника вылез, Сам видел ,Зеленским клянусь!
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09.09.2021 15:34 Ответить
А в багажник посадили порохоботи?))
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09.09.2021 15:56 Ответить
Придивися пильніше, можливо з "вихлопної труби"? Вони майже всі до влади звідти повилазили.
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09.09.2021 18:41 Ответить
Тобто "слуга" прямо каже: немає відео злочину - значить немає і самого злочину, всі інші докази і очевидці нічого не вирішують. Шах і мат правоохоронній системі.
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09.09.2021 15:43 Ответить
- Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
- Усыпить.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- С чьего трупа?!
- Ну, я уверен, что до этого не дойдёт! В ДТП с Трухиным ГБР следовало бы показать видео, чтобы были доказательства его виновности или невиновности, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5645 В ДТП с Трухиным ГБР следовало бы показать видео, чтобы были доказательства его виновности или невиновности, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1655 В ДТП с Трухиным ГБР следовало бы показать видео, чтобы были доказательства его виновности или невиновности, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8990
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09.09.2021 16:21 Ответить
Зеленые, какое видео. Да вам хоть ссы в глаза , у вас святая жидкость от Зеленского.
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09.09.2021 16:01 Ответить
тільки хто з розслідувачів спробує офіційно заявити, що трухін не керував авто - одразу буде відео з бориспольської траси. Воно зберігається в загашниках антиуродів
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09.09.2021 16:04 Ответить
Ти диви! Навіть такій яскравій і ідеологічно підкованій зеленій Інессі Арманд відео не показали! 😊
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09.09.2021 16:10 Ответить
І не покажуть, це ж не відосики з "найвеличнішим" чи "найсвітлішим", тут вже з рахунку збиваєшся з його "титулів" і "звань".
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09.09.2021 18:38 Ответить
"...следовало бы показать видео..." Какими же тактичными, несмелыми и робкими становятся "слуги народа", когда речь идёт об их "соратниках" - наркоманах, ворах и пьяницах!
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09.09.2021 16:41 Ответить
Ну вот и всё! Отмазали Трухина. Не виноватый он вобще, как и никто из"СН". Походу в "СН" одни боги
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10.09.2021 00:45 Ответить
"СЛУГИ"- РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ УКРАИНЦЕВ.
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10.09.2021 07:51 Ответить
 
 