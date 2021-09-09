РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12325 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
600 6
Кабмин (13801) отставка (3094) увольнение (2508) Кравчук Евгения (361)

Смены всего Кабмина точно не будет, по крайней мере, в ближайшее время, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Смены всего Кабмина точно не будет, по крайней мере, в ближайшее время, -

В "Слуга народа" считают, что определенные кадровые изменения в Кабмине могут пойти на пользу.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила замглавы фракции монобольшинства Евгения Кравчук.

"Официально ни разговоров с фракцией, ни каких-то написанных заявлений, насколько я знаю, сейчас нет. Вообще, кадровые изменения - это нормально. Не надо этого пугаться, бояться. ... Точно не будет смены всего правительства. По крайней мере в ближайшее время. Я не вижу таких каких-то сигналов. А по поводу конкретных фамилий - я не хочу выбегать впереди каких-то официальных заявлений или обсуждений с фракцией", - подчеркнула парламентарий.

Как пример нардеп назвала смену главы Минздрава Степанова на Ляшко.

"Я считаю, что нормально работает ведомство и в плане вакцинации нормальные темпы", - добавила Кравчук.

Интервью с заместителем главы фракции "Слуга народа" Евгенией Кравчук для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: ВР одобрила создание дополнительных условий для профессионального развития работников театров

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да пора уже ваш зоопарк в полном составе гнать. Вы ж позорище всей страны. Слуги сраные, неизвестно кого.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:16 Ответить
Министров новых нет, да нормальные люди с этой властью не хотят иметь ничего общего.
показать весь комментарий
09.09.2021 16:24 Ответить
Заседание кабмина
Зміни всього Кабміну точно не буде, принаймні найближчим часом, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7494
показать весь комментарий
09.09.2021 16:27 Ответить
Так зрозуміло ж, що від перестановки місць доданків сума не міняється, та і Глібов в байці про "Квартет" (******** Квартал) висловив майже аналогічну думку.
показать весь комментарий
09.09.2021 18:47 Ответить
Назначить Ю. Тимошенко премьер-министром (она же просила об 'этом) и от членов действующего правительства никого не останется! Она умела эффективно работать даже в условиях противодействия со стороны президента Ющенко и ВР Украины! Может В, Путин ее любил? Это было бы хорошо в плане возможности прекращения войны с Россией! Или вы на кума Путина В. Медведчука надеетесь? ОПЗЖ и за них голосовавшие?
показать весь комментарий
09.09.2021 19:53 Ответить
 
 