Смены всего Кабмина точно не будет, по крайней мере, в ближайшее время, - "слуга народа" Кравчук

В "Слуга народа" считают, что определенные кадровые изменения в Кабмине могут пойти на пользу.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила замглавы фракции монобольшинства Евгения Кравчук.

"Официально ни разговоров с фракцией, ни каких-то написанных заявлений, насколько я знаю, сейчас нет. Вообще, кадровые изменения - это нормально. Не надо этого пугаться, бояться. ... Точно не будет смены всего правительства. По крайней мере в ближайшее время. Я не вижу таких каких-то сигналов. А по поводу конкретных фамилий - я не хочу выбегать впереди каких-то официальных заявлений или обсуждений с фракцией", - подчеркнула парламентарий.

Как пример нардеп назвала смену главы Минздрава Степанова на Ляшко.

"Я считаю, что нормально работает ведомство и в плане вакцинации нормальные темпы", - добавила Кравчук.

Интервью с заместителем главы фракции "Слуга народа" Евгенией Кравчук для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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