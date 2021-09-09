У украинцев большое нежелание вакцинироваться. Может, это какой-то травматический опыт времен Богатыревой, - "слуга народа" Кравчук

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине неплохие, однако у украинцев есть большое желание не вакцинироваться.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью Цензор.НЕТ рассказала о возможных причинах побаивания граждан вакцинироваться.

"Относительно вакцинации. Здесь есть неплохие темпы. За прошедшую неделю сделали 857 тысяч прививок. Если еженедельно делать такое количество прививок, то это неплохие темпы. Другой вопрос, что у украинцев, к сожалению, настолько большое нежелание вакцинироваться ... Я просто не могу это объяснить", - подчеркнула парламентарий.

"Может, это какой-то травматический опыт вакцин времен Богатыревой", - добавила Кравчук.

Не последнюю роль в этом, считает нардеп, сыграли социальные сети.

"Люди привыкли считать: то, что где-то написано, - это уже правда. А конспирология всегда лучше заходит, чем сухая правда. Поэтому это какая-то комплексная история", - добавила она.

Подробнее читайте в интервью с Евгенией Кравчук для Цензор.НЕТ.

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