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Богатырева (715) вакцина (3815) Кравчук Евгения (361) COVID-19 (18599)

У украинцев большое нежелание вакцинироваться. Может, это какой-то травматический опыт времен Богатыревой, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У украинцев большое нежелание вакцинироваться. Может, это какой-то травматический опыт времен Богатыревой, -

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине неплохие, однако у украинцев есть большое желание не вакцинироваться.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью Цензор.НЕТ рассказала о возможных причинах побаивания граждан вакцинироваться.

"Относительно вакцинации. Здесь есть неплохие темпы. За прошедшую неделю сделали 857 тысяч прививок. Если еженедельно делать такое количество прививок, то это неплохие темпы. Другой вопрос, что у украинцев, к сожалению, настолько большое нежелание вакцинироваться ... Я просто не могу это объяснить", - подчеркнула парламентарий.

"Может, это какой-то травматический опыт вакцин времен Богатыревой", - добавила Кравчук.

Не последнюю роль в этом, считает нардеп, сыграли социальные сети.

"Люди привыкли считать: то, что где-то написано, - это уже правда. А конспирология всегда лучше заходит, чем сухая правда. Поэтому это какая-то комплексная история", - добавила она.

Подробнее читайте в интервью с Евгенией Кравчук для Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Ну да, конспирология с..ка:
1. Необходим будет один укол новейшим экспериментальным препаратом , который вас надежно защитит (абсолютно безопасный)
2. Одного мало - но два точно помогут.
3. На всякий случай приняты законы, которые освобождают от ответственности производителей вакцин и медицинский персонал (от любых последствий). Ну оно и понятно - мало ли что будет через полгода-год.
4. Уже два - не гарантируют защиту (болеют пачками все равно), нужно 3. Идут разговоры 4й укол должен точно защитить.

Во всем виновата богатырева.
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09.09.2021 16:59
+7
большое нежелание вакцинироваться ...
В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3319
Еще не окончательно отупели!
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09.09.2021 16:43
+7
вообще не испытаны, еще не родился ни один ребенок, зачатый от вакцинированых родителей
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09.09.2021 16:55
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Богатирьова завидки беруть на вас дивлячись
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09.09.2021 16:33 Ответить
Хто такий Богатирьов?
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09.09.2021 16:36 Ответить
Умовне кодло на чолі з Богатирьовою
Описка. Зрозумів?
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09.09.2021 16:38 Ответить
Не заперечую)
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09.09.2021 16:40 Ответить
Болеть будут что колотые что нет одинаково
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09.09.2021 16:34 Ответить
Не одинаково.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,1. Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 277/100 тысяч, тяжелобольных и получивших одну прививку - 36/100 тысяч, тяжелобольных и привитых полностью - 17/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных - 213, полностью вакцинированных - 225 (тот факт, что в этой категории примерно равное число вакцинированных и невакцинированных связан с тем, что вакцинированных в стране гораздо больше).
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09.09.2021 16:54 Ответить
Можешь и мою вакцину себе вколоть
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09.09.2021 18:25 Ответить
Я у частных лиц вакцину не беру. Кстати, а откуда она у тебя?
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09.09.2021 18:37 Ответить
Да нет. Это последствия самого лучшего в мире ''советского образования''.
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09.09.2021 16:34 Ответить
Е ні, за совка з вакцинацією було строго!
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09.09.2021 16:40 Ответить
Да. Никто никого не спрашивал. Попробуй открыть рот против лучшей в мире советской медицины!
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09.09.2021 17:21 Ответить
Ну при совку кололи всіх підряд і ніхто навіть не піскнув!
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09.09.2021 16:41 Ответить
Тех кто пищал, отправляли в далекие края. И не всегда с правом переписки.
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09.09.2021 17:22 Ответить
А чим ви відрізняєтесь від багатирёвойУ украинцев большое нежелание вакцинироваться. Может это какой-то травматический опыт времен Богатыревой, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1556 Ті ж самі повадки як і з приказки - "Із грязі та в князі" (серед ІТішників була трохи змінена - "Із грязі та в SCSI"У украинцев большое нежелание вакцинироваться. Может это какой-то травматический опыт времен Богатыревой, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2936).
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09.09.2021 16:39 Ответить
А нічого ,що вакцина без сертифікатів?
А нічого ,що вона невопробувана?
А нічого , що коли після вакцини температура 37,1 -це нармально ,а от 40,5-ні.
А скільки вакцин до цього було на штучних білках ,як Пфайзер та Модена?
в РОЗРІЗІ 10 РОКІВ МОЖНА БУДЕ ЗРОБИТИ ВИСНОВОК,А ПОО КИ ЗАРАНО
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09.09.2021 16:41 Ответить
Відкрию секрет, температура 40,5 буває і від АКДС, і від БЦЖ... В мене в грудному віці від БЦЖ температура 39-40 була!

У мене від модерни 37,2 було півдня - і то тільки від другої дози, від першої взагалі ніякої побочки не було!
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09.09.2021 16:43 Ответить
в моїх знайомих в багатьох тяжко далась вакцинація
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09.09.2021 16:45 Ответить
сегодня ушпилили файзером - никакой реакции не было
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09.09.2021 16:51 Ответить
Хорошо, у нас в Мариуполе нет ни Модерны ни Пфайзер. Я не хочу ширяться коронсраком китайским, да и для Европы это не вакцина. Есть еще астразенека, но она вызывает тромбоз, а у меня у родни есть проблемы с тромбами и рисковать я не хочу. И что мне делать? Сказали, что в Мариуполь в ближайшие месяцы Модерну и Пфайзер везти не будут. Так что многие не против привиться, но нормальной вакцины нет на местах.
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09.09.2021 17:00 Ответить
понимаю - сам долго искал возможность получить файзером
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09.09.2021 17:11 Ответить
Лично я вообще не хочу ничем прививаться, но так как изучала для себя возможность вакцинироваться, то заступлюсь за Короновак. Да, его не признают в Европе, а вы поспрашивайте в Киеве -вся профессура предпочитает Короновак, потому что эта вакцина действительно имеет сам вирус, а не рнк-производные. К слову, это не реклама определенной вакцины, используйте что пожелаете.
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09.09.2021 19:49 Ответить
Так вроде говорили, что именно коронавак не признан в Европе. Вообщем уже ничего не понятно(
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09.09.2021 20:52 Ответить
это осл. вирус, д.б. неплохим по идее
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09.09.2021 23:21 Ответить
а модерна и пфайзер вызывают миокардиты...ось така х* малята....
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09.09.2021 23:20 Ответить
Вы же не знаете какие последствия у вас возникнут через 3-5 лет после этой вакцины. Могут обостриться хронические заболевания. И все, привет родне!
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09.09.2021 19:44 Ответить
большое нежелание вакцинироваться ...
В українців велике небажання вакцинуватися. Може, це якийсь травматичний досвід часів Богатирьової, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3319
Еще не окончательно отупели!
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09.09.2021 16:43 Ответить
Просто вакцины не ипытаны, как положено.
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09.09.2021 16:51 Ответить
вообще не испытаны, еще не родился ни один ребенок, зачатый от вакцинированых родителей
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09.09.2021 16:55 Ответить
Не.. это опыт последних , ну так скажем 40 лет по отношению к медицине, а заодно и к власти.
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09.09.2021 16:57 Ответить
Все набагато простіше. щонайменше 80% сидять на ресурсах де є усскіє букфы!
Загалом так, розповідала подруга у якої родичі на Донеччині і там відмовляються від вакцин БО ЇХ ЗБИРАЮТЬСЯ ЧІПУВАТИ РІДКИМИ АМЕРИКАНСЬКИМИ ЧІПАМИ!!
Подивіться на ресурси де ж бкфы там чого тільки немає! Подібного.
Взагалі, я після такого приходжу до думки що язік ******** для того щоб робити людей не здатними адекватно сприймати реальність та ізолювати інформаційно від цивілізованого світу.
Іншого пояснення таких маразмів поки що немає.
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09.09.2021 16:57 Ответить
Ну да, конспирология с..ка:
1. Необходим будет один укол новейшим экспериментальным препаратом , который вас надежно защитит (абсолютно безопасный)
2. Одного мало - но два точно помогут.
3. На всякий случай приняты законы, которые освобождают от ответственности производителей вакцин и медицинский персонал (от любых последствий). Ну оно и понятно - мало ли что будет через полгода-год.
4. Уже два - не гарантируют защиту (болеют пачками все равно), нужно 3. Идут разговоры 4й укол должен точно защитить.

Во всем виновата богатырева.
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09.09.2021 16:59 Ответить
Да на вас глянешь, блевать тянет. А она про вакцинацию.
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09.09.2021 17:49 Ответить
потому что большинство украинцев далеко не идиоты, как их пытаются представить слуги урода....
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09.09.2021 18:02 Ответить
это не травматический опыт, а элементарный дебилизм.
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09.09.2021 18:54 Ответить
Лишь бы брякнуть! Это у нее типа шутка такая, смешная?
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09.09.2021 19:11 Ответить
та ну ,в себя добровольно хрен всякую колоть
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09.09.2021 19:16 Ответить
"Может, это какой-то травматический опыт вакцин времен Богатыревой", - добавила Кравчук. Источник: https://censor.net/ru/n3287329

ххх
Не, Кравчук, это опыт вакцин времен зеленого ублюдка у власти вообще и Степанова на должности министра здравохранения в частности
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09.09.2021 20:02 Ответить
в украине быдло не боится кушать сосиски по 60 грн за кило непонятного производителя а прививку сертифицированную боятся))) дабы не навредить своему здоровью)))
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09.09.2021 20:17 Ответить
Прививки экспериментальные. И над людьми проводят глобальный лабораторный опыт
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10.09.2021 00:29 Ответить
то есть президентом ставить клоуна это не эксперимент над людьми а прививки, которые делают все цивилизованные страны это ужасный эксперимент?))))) где логика?
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10.09.2021 07:29 Ответить
После сосисок может быть или диарея, или блювота или капельница.
Ну ты же, "небыдло" не выблюешь и не высрешь из себя "неправильный" антиген. И капельницей не исправишь.
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10.09.2021 06:00 Ответить
а сколько ты съедаешь этого антигена вместе с сосисками? непривитые должны лечиться за свой счет, оплачивать услуги мед. работников и палату)))
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10.09.2021 07:25 Ответить
Что за дичь ты несешь, черниговский? Какого антигена? С какими сосисками? Тебе говорят, что от некачественных сосисок последствия исправляются. А вот от некачественной вакцины, увы, нет.
Кстати, антиген - это и есть та самая сыворотка(вакцина), слабый возбудитель инфекции, чтобы вызвать имунную реакцию организма.
Ты сначала Конституцию поменяй(где четко указано про бесплатную медицину), а потом пальцы веером распускай, "решала" кому платить, а кому нет
Людей, что не могут себе позволить дорогие сосиски, обозвал быдлом.
А ты кто, если в твоем представлении антиген содержится в сосисках?
Отвечать не обязательно. Твоя категория для меня ясна
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10.09.2021 09:05 Ответить
а зачем тебе вообще медицина если ты ее боишься?)) в конституции написано что все граждане должны платить налоги. много наплатил?)))
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10.09.2021 13:26 Ответить
Опять дичь несешь? )))
Я же тебе написал чтобы не отвечал.
Ну ладно, найди в Конституции статью про налоги )))
Ты разницу между "Основной закон" и "Закон о налогообложении" улавливаешь?
Я ЗП из твоих налогов получаю, недоразумение
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10.09.2021 13:58 Ответить
да я понял что ты из тех кто читает только свои права а обязанности тебе не интересны))) иди и требуй бесплатную медицину))) раз так написано
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10.09.2021 14:03 Ответить
Она у меня и так бесплатная ))
Еще раз по слогам может дойдет: Я ЗП из тво-их на-ло-гов по-лу-чаю, недоразумение
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10.09.2021 14:12 Ответить
Ну так боятся чипироваться от жадности - а вдруг их 5джи интернетом кроме них другие пользоваться станут
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10.09.2021 01:05 Ответить
 
 