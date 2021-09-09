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В Хусте улицу Терешковой переименовали в честь погибшего на Донбассе офицера 93-й бригады Мирослава Мыслы. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Хусте улицу Терешковой переименовали в честь погибшего на Донбассе офицера 93-й бригады Мирослава Мыслы. ДОКУМЕНТ

В Хусте (Закарпатская область) улицу Валентины Терешковой переименовали в честь офицера 93-й бригады Мирослава Мыслы, погибшего на Донбассе в 2016 году.

Об этом сообщил журналист Александр Рудоманов, передает Цензор.НЕТ.

"В Хусте улицу Терешковой переименовали в честь командира взвода отдельной сводной штурмовой роты "Карпатская Сечь" 93-й ОМБр Мирослава Мыслы, погибшего 2 октября 2016 вблизи села Крымское Луганской области", - рассказал он.

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"Первая улица в Украине в честь героя российско-украинской войны Мирослава Мыслы! Было поддержано наше предложение переименовать улицу Валентины Терешковой в городе Хуст на Закарпатье. В честь него, обязательно, должна появиться улица в Харькове. Мирослав жил в Харькове, учился в Харьковском национальном университете имени В. Каразина, был активным участником харьковского Евромайдана. В конце 2016 г. петиция на сайте Харьковского городского совета набрала необходимые 5 тыс. подписей. Автор предлагал переименовать проспект Героев Сталинграда в честь погибшего воина, но общественность получила отказ", - рассказали в паблике "Декоммунизация. Украина".

Мирослав Мысла - доброволец "Карпатської Січі", украинский офицер, преподаватель истории по образованию, погиб 2 октября 2016 года в боевом столкновении с российскими террористами вблизи села Крымское на Луганщине. В том бою были ликвидированы не менее 4 путинских наемников.

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В Хусте улицу Терешковой переименовали в честь погибшего на Донбассе офицера 93-й бригады Мирослава Мыслы 01
В Хусте улицу Терешковой переименовали в честь погибшего на Донбассе офицера 93-й бригады Мирослава Мыслы 02
В Хусте улицу Терешковой переименовали в честь погибшего на Донбассе офицера 93-й бригады Мирослава Мыслы 03
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Топ комментарии
+20
Мне гараздо ближе тот солдат,что жизнь за меня отдал. Чем баба которую посадили на ракету,чтобы доказывать величие совка.
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09.09.2021 15:55
+19
Эта баба еще и враг Украины. Она жива и заседает во вражеской думе.
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09.09.2021 16:00
+14
Плохо, что после 7,5 лет войны до сих пор улица была названа в честь этой обезьяны Терешковой.
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09.09.2021 15:58
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Понад Хустом ворон кряче
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09.09.2021 15:51 Ответить
Карпа́тська Украї́на (до 26 жовтня 1938 Підкарпатська Русь)

17 березня 1939 на третій день окупації Карпатської України мадярські жандарми гнали на перевал через села Нижні Ворота, Верб'яж, Завадка колони полонених, переважно галичан-вояків Карпатської Січі і передали їх польській прикордонній службі, яка розмістила полонених у підвалах своїх казарм. Наступного дня, 18 березня 1939, до сходу Cонця полонені були розділені на колони, відконвойовані вліво і вправо від перевалу по лінії кордону приблизно на півтора-два кілометри і розстріляні на закарпатській стороні над селами Нова Розтока і Верб'яж та між селами Петрусовицею, Жупанами і Лазами.

Число розстріляних, за оцінками свідків, становило 500-600 полонених.


коли почалась "Волиньська трагедія" і чому
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09.09.2021 16:00 Ответить
Мне гараздо ближе тот солдат,что жизнь за меня отдал. Чем баба которую посадили на ракету,чтобы доказывать величие совка.
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09.09.2021 15:55 Ответить
Эта баба еще и враг Украины. Она жива и заседает во вражеской думе.
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09.09.2021 16:00 Ответить
И она там орала, как оглашенная :" Снимите меня отсюда!!!" Ничего не выполнила из поставленных задач... Это рассказывала Марина Попович- военный лётчик-испытатель 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР, 102-кратный рекордсмен мира и т.д. Ее резюме- не хрен ткачих в космос посылать!
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09.09.2021 16:25 Ответить
Плохо, что после 7,5 лет войны до сих пор улица была названа в честь этой обезьяны Терешковой.
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09.09.2021 15:58 Ответить
Тут работы непочатый край: 8 марта, гагарина, терешковой, д.донского, и т.д.
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09.09.2021 16:03 Ответить
А сколько еще улиц ленина по стране............... У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 4916
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09.09.2021 16:34 Ответить
для Харькова - герой - жуков, с его победоносным слоганом - "бабы еще нарожают" и вагонами добра из побежденной Германии...
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09.09.2021 15:58 Ответить
У Львові вулиці з ім'ям цієї придуркуватої ткачихи немає вже скоро як 30 років.
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09.09.2021 16:04 Ответить
В Одессе в 2016 г. улица Валентины Терешковой стала улицей Героев Крут, .
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09.09.2021 16:28 Ответить
Хммм, вот всю жизнь живу в Одессе и не знал что переименовали.
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09.09.2021 21:20 Ответить
Это та терешкова, что обосралась в космосе??
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09.09.2021 16:05 Ответить
Абсолютно вірно. Щось мені підказує, що Бєлка і Стрєлка до подібної ганьби не опустилися на відміну від цього опудала.
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09.09.2021 16:16 Ответить
У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 2088штаа???
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09.09.2021 16:08 Ответить
это она "передернула" хло до обнуления У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 2330
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09.09.2021 16:16 Ответить
Рога приделать - и вылитый Сотона !
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09.09.2021 16:33 Ответить
Это реинкарнация Оззи Осборна.
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09.09.2021 16:38 Ответить
Парашютистку Терешкову постоянно путаю с террористкой Зоей Космедемянской . У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 9033
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09.09.2021 16:14 Ответить
Очень хорошо, что им героя увековечено в названии улицы.....Надеюсь, и Харьков дозреет до проукраинских названий....
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09.09.2021 16:15 Ответить
Хусту, респект! Харків, а-у! Герої не вмирать!
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09.09.2021 16:36 Ответить
У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 8088
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09.09.2021 16:49 Ответить
коли вже редактори навчаться не перекладати на русіш українські прізвища.
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09.09.2021 17:12 Ответить
За полет космический Хрущев подарил Терешковой кукуруз автоматический У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 2336
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09.09.2021 18:39 Ответить
В Одессе тоже пора переименовать улицу это старой маразматички, выжившей из ума.
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09.09.2021 21:18 Ответить
 
 