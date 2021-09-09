В Хусте улицу Терешковой переименовали в честь погибшего на Донбассе офицера 93-й бригады Мирослава Мыслы. ДОКУМЕНТ

В Хусте (Закарпатская область) улицу Валентины Терешковой переименовали в честь офицера 93-й бригады Мирослава Мыслы, погибшего на Донбассе в 2016 году.

Об этом сообщил журналист Александр Рудоманов, передает Цензор.НЕТ.

"В Хусте улицу Терешковой переименовали в честь командира взвода отдельной сводной штурмовой роты "Карпатская Сечь" 93-й ОМБр Мирослава Мыслы, погибшего 2 октября 2016 вблизи села Крымское Луганской области", - рассказал он.

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"Первая улица в Украине в честь героя российско-украинской войны Мирослава Мыслы! Было поддержано наше предложение переименовать улицу Валентины Терешковой в городе Хуст на Закарпатье. В честь него, обязательно, должна появиться улица в Харькове. Мирослав жил в Харькове, учился в Харьковском национальном университете имени В. Каразина, был активным участником харьковского Евромайдана. В конце 2016 г. петиция на сайте Харьковского городского совета набрала необходимые 5 тыс. подписей. Автор предлагал переименовать проспект Героев Сталинграда в честь погибшего воина, но общественность получила отказ", - рассказали в паблике "Декоммунизация. Украина".

Мирослав Мысла - доброволец "Карпатської Січі", украинский офицер, преподаватель истории по образованию, погиб 2 октября 2016 года в боевом столкновении с российскими террористами вблизи села Крымское на Луганщине. В том бою были ликвидированы не менее 4 путинских наемников.

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