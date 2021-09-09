"Эта пружина вылетит против вас", - нардеп Гузь по поводу давления Зеленского и Ермака на Кличко

Офис Президента терроризирует столичную власть, чтобы заставить Кличко публично отказаться от президентских амбиций.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета по вопросам организации государственной власти Игорь Гузь при рассмотрении проекта Закона "О Киеве - столице Украины", передает Цензор,НЕТ.

"Ситуация, которую мы сейчас видим по Кличко, она носит абсолютно политический подтекст. И в этой стране все, кто разбирается в политике, понимают, что Офис Президента, Зеленский, Ермак, "Слуга народа" хотят заставить Кличко публично отказаться от президентских амбиций. Я не в команде Кличко, я представляю другую политическую силу. Но мне лично, как человеку демократических взглядов, который стояла на Майдане, категорически не нравится, что действующая власть создает террор Киевскому городскому совету. Каждую неделю десятки обысков. Причем, вы понимаете, как это делается. Там год ничего не было, а потом нажимается в Офисе президента кнопка и начинается шквал этих всех процессов", - сказал Гузь.

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Народный депутат отметил, что законопроект "Слуг народа", который сокращает полномочия мэра столицы, является давлением на Виталия Кличко.

"То же касается этого законопроекта. Они видят в нем конкурента. Поэтому, мол, ты нам не даешь публичного обещания не идти на выборы президента, мы тебе значит, поднимаем законопроект - на тебе. Будем развивать тему с КГГА и так далее. Хотя два года этого законопроекта не было", - отметил политик.

Гузь публично обратился к "Слуге народа" и призвал прекратить незаконные действия.

"Я хочу, чтобы "Слуги народа" знали, что такие вещи рано или поздно, особенно за полгода до выборов - парламентских или президентских - как пружина сыграют против Зеленского, против партии. Надо искать другие инструменты, чем заставлять прятаться в углу. Вы должны понимать, что сегодня очень многие люди смотрят на эту ситуацию. Если вы хотите поставить в стойло мэра столицы, поверьте, масса людей, органов местного самоуправления смотрят на эту ситуацию. И рано или поздно эта пружина вылетит против вас", - подытожил он.