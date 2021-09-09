"Эта пружина вылетит против вас", - нардеп Гузь по поводу давления Зеленского и Ермака на Кличко
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Офис Президента терроризирует столичную власть, чтобы заставить Кличко публично отказаться от президентских амбиций.
Об этом заявил народный депутат, член Комитета по вопросам организации государственной власти Игорь Гузь при рассмотрении проекта Закона "О Киеве - столице Украины", передает Цензор,НЕТ.
"Ситуация, которую мы сейчас видим по Кличко, она носит абсолютно политический подтекст. И в этой стране все, кто разбирается в политике, понимают, что Офис Президента, Зеленский, Ермак, "Слуга народа" хотят заставить Кличко публично отказаться от президентских амбиций. Я не в команде Кличко, я представляю другую политическую силу. Но мне лично, как человеку демократических взглядов, который стояла на Майдане, категорически не нравится, что действующая власть создает террор Киевскому городскому совету. Каждую неделю десятки обысков. Причем, вы понимаете, как это делается. Там год ничего не было, а потом нажимается в Офисе президента кнопка и начинается шквал этих всех процессов", - сказал Гузь.
Народный депутат отметил, что законопроект "Слуг народа", который сокращает полномочия мэра столицы, является давлением на Виталия Кличко.
"То же касается этого законопроекта. Они видят в нем конкурента. Поэтому, мол, ты нам не даешь публичного обещания не идти на выборы президента, мы тебе значит, поднимаем законопроект - на тебе. Будем развивать тему с КГГА и так далее. Хотя два года этого законопроекта не было", - отметил политик.
Гузь публично обратился к "Слуге народа" и призвал прекратить незаконные действия.
"Я хочу, чтобы "Слуги народа" знали, что такие вещи рано или поздно, особенно за полгода до выборов - парламентских или президентских - как пружина сыграют против Зеленского, против партии. Надо искать другие инструменты, чем заставлять прятаться в углу. Вы должны понимать, что сегодня очень многие люди смотрят на эту ситуацию. Если вы хотите поставить в стойло мэра столицы, поверьте, масса людей, органов местного самоуправления смотрят на эту ситуацию. И рано или поздно эта пружина вылетит против вас", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Один із братів тоді сказав - ну так хочеться взяти за вухо і викинути...
У політиці треба мати потужний розум, а не м'язи.
Найвеличніший розум ********** на форумі в Давосі
(в цей час в залі залишилась лише команда підтримки що приїхала з гігантом думки)
(для довідки, коли декілька років тому виступав Порошенко, були зайняті навіть сходи командами журналістів)
Таке враження, що вас клонують.
Нова розв'язка (шляхопровід) - це така, яка збудована там, де її раніше не було, а не відновлена стара. Так ось, за Кличка не збудували жодної НОВОЇ розв'язки, лише відновлюють старі.
Та й мене, як киянина, перш за усе турбує мій рідний Київ.
На Юри і на Гавела - так реконструкція, тут питань нема!
Навіть діти знають та бачили, як разом з голандцями замінили стару конструкцію шляхопроводу, але це лише заміна старої конструкції, а не новий шляхопровід.
До речі, це тотальна ганьба, що боксер-імбецил не може завершити роботи на цій площі під різними смішними причинами.
Яку нову трасу збудували?
Так, деякі мости саме добудовують, але ваш боксер-імбецил навіть цього зробити не може. Постійно обіцяє відкрити рух Подільським мостом... й постійно обсирається.
Далі, шмат Житомирської траси бетонний (об'їзд Житомира)... Ну і купа доріг меншого значення на кшталт Батурин-Конотоп.
І читай, що казав міністр бариги:
"Не забуваємо про дорогу Дніпро-Решетилівка, на якій днями здали першу бетонну ділянку протяжністю приблизно 1,7 км. Це ділянка дороги дуже гарної якості з гарантією на 28 років. Це рекорд для України. Раніше в Україні так не будували. Бетонна Варшавська траса була побудована за зовсім іншими параметрами", - сказав Омелян, відповідаючи на питання про плани ремонту доріг на 2019 рік.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2684932-persa-ukrainska-betonna-doroga-mae-28-rokiv-garantii-omelan.html
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Навіть міністр порошенка називає Н-31 "першою українською бетонною дорогою".
Варшавська траса - збудована у 70-х роках автодорога на переважній протяжності мала цементно-бетонне покриття. До ремонту це покриття не відповідало ******** вимогам по рівності та міцності.У 2006 розпочато реконструкцію (розширення та покращення якості покриття).
За Юща відремонтували:
- Варшавську трасу
- Кіпті-Глухів-Бачівськ (московську)
- Київ-Чоп.
Зараз будують/ремонтують у рази більше, ніж за Юща. За безперечний факт.
Омелян чітко сказав про інші параметри. Чи ти читати не вмієш? Я міркую, що профільний міністр краще за тебе знає.
https://news.finance.ua/ua/news/-/488300/klychko-vidmovyvsya-peredaty-podilsko-voskresenskyj-mist-ukravtodoru
А там гитары, а там цыгане
И что душа захочет - выбирай
И где-то здесь начинается рай....
ну, что тут еще можно добавить?!
А ця світлина "найвеличнійшого" демонструє, чого ми досі не в НАТО.
Реально після Омельченка Кличко - кращий мер Києва
Згоден, Омеля кращий, але Кличко однозначно кращий за Космоса і ПОпова!