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ВР (28728) Зеленский (16534) КГГА (2931) Киев (24537) Кличко (4512) Слуга народа (2547) Ермак Андрей (1186) Гузь Игорь (1)

"Эта пружина вылетит против вас", - нардеп Гузь по поводу давления Зеленского и Ермака на Кличко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Офис Президента терроризирует столичную власть, чтобы заставить Кличко публично отказаться от президентских амбиций.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета по вопросам организации государственной власти Игорь Гузь при рассмотрении проекта Закона "О Киеве - столице Украины", передает Цензор,НЕТ.

"Ситуация, которую мы сейчас видим по Кличко, она носит абсолютно политический подтекст. И в этой стране все, кто разбирается в политике, понимают, что Офис Президента, Зеленский, Ермак, "Слуга народа" хотят заставить Кличко публично отказаться от президентских амбиций. Я не в команде Кличко, я представляю другую политическую силу. Но мне лично, как человеку демократических взглядов, который стояла на Майдане, категорически не нравится, что действующая власть создает террор Киевскому городскому совету. Каждую неделю десятки обысков. Причем, вы понимаете, как это делается. Там год ничего не было, а потом нажимается в Офисе президента кнопка и начинается шквал этих всех процессов", - сказал Гузь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевлян хотят лишить права избирать себе местную власть, - Кличко

Народный депутат отметил, что законопроект "Слуг народа", который сокращает полномочия мэра столицы, является давлением на Виталия Кличко.

"То же касается этого законопроекта. Они видят в нем конкурента. Поэтому, мол, ты нам не даешь публичного обещания не идти на выборы президента, мы тебе значит, поднимаем законопроект - на тебе. Будем развивать тему с КГГА и так далее. Хотя два года этого законопроекта не было", - отметил политик.

Гузь публично обратился к "Слуге народа" и призвал прекратить незаконные действия.

"Я хочу, чтобы "Слуги народа" знали, что такие вещи рано или поздно, особенно за полгода до выборов - парламентских или президентских - как пружина сыграют против Зеленского, против партии. Надо искать другие инструменты, чем заставлять прятаться в углу. Вы должны понимать, что сегодня очень многие люди смотрят на эту ситуацию. Если вы хотите поставить в стойло мэра столицы, поверьте, масса людей, органов местного самоуправления смотрят на эту ситуацию. И рано или поздно эта пружина вылетит против вас", - подытожил он.
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Топ комментарии
+10
Ты хоть на карте знаешь где Киев? Сопля зелёная
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09.09.2021 16:36
+6
Пора уже этот зеленый зоопарк в клетку, подальше от людей.У них же все признаки бешенства.
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09.09.2021 16:19
+5
А болт... который держит ту пружину...будет закручен каждой особи из зеленого стада в сраку...до самых гланд...
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09.09.2021 16:22
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Правила форума Совет форумчан
Пора уже этот зеленый зоопарк в клетку, подальше от людей.У них же все признаки бешенства.
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09.09.2021 16:19 Ответить
Гузь давно и плотно лег под Коломойского с Палицей, то уже не вякай, клоун!
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09.09.2021 16:22 Ответить
А болт... который держит ту пружину...будет закручен каждой особи из зеленого стада в сраку...до самых гланд...
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09.09.2021 16:22 Ответить
вах,очень хорошо сказал .. "Эта пружина вылетит против вас", - нардеп Гузь по поводу давления Зеленского и Ермака на Кличко - Цензор.НЕТ 1082
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09.09.2021 16:25 Ответить
У Верховній Раді одного із скликань були обидва брати Кличко. В ті часи були постійні бійки між депутатами і жодного засідання не відбувалось без "турнірів" чи "стінка на стінку".
Один із братів тоді сказав - ну так хочеться взяти за вухо і викинути...
"Эта пружина вылетит против вас", - нардеп Гузь по поводу давления Зеленского и Ермака на Кличко - Цензор.НЕТ 4345
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09.09.2021 16:25 Ответить
І до чого тут це?
У політиці треба мати потужний розум, а не м'язи.
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09.09.2021 16:30 Ответить
Розкажіть це Лєросу, чи Колі Катлєті...
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09.09.2021 16:32 Ответить
Знайомтесь
Найвеличніший розум ********** на форумі в Давосі
(в цей час в залі залишилась лише команда підтримки що приїхала з гігантом думки)
"Ця пружина вилетить проти вас", - нардеп Гузь про тиск Зеленського і Єрмака на Кличка - Цензор.НЕТ 7276

(для довідки, коли декілька років тому виступав Порошенко, були зайняті навіть сходи командами журналістів)
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09.09.2021 16:44 Ответить
Мені щиро похер на зеленського, але за нього хоча б щось будується по усій Україні. За боксера-імбецила за 8 років не збудували жодної нової станції метро, жодної розв'язки. Навіть у 90ті подібного не було. За Кличка мій рідний Київ деградує астрономічними темпами.
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09.09.2021 21:12 Ответить
Ну про жодної розв'язки - це ви трохи загнули... Поштова площа, Шулявський міст, оновлені розв'язки на Нивках, на Колібрісі, на Лепсе, на Курбаса...
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09.09.2021 21:24 Ответить
Ще один...
Таке враження, що вас клонують.
Нова розв'язка (шляхопровід) - це така, яка збудована там, де її раніше не було, а не відновлена стара. Так ось, за Кличка не збудували жодної НОВОЇ розв'язки, лише відновлюють старі.
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10.09.2021 12:40 Ответить
Ок, якщо рахувати нові розв'язки так, то просвітіть, де в обласних центрах взагалі нові розв'язки будувалися за останні роки? Це виходить проблема не лише Києва...
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10.09.2021 12:56 Ответить
Та пару тижнів тому добудували новий шляхопровід у провінційному Херсоні. Навіть у Херсоні! А Київ просто деградує на очах.
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10.09.2021 13:00 Ответить
Так, згоден, у політиці треба мати потужний розум. АЛЕ якщо прибирати Кличка через недостатньо потужний розум, то Зе, Тищенка, Юзіка, Беленюка, Верещук, Лізу Богуцьку і інших "геніїв" треба прибирати так само і ще й навіть швидше!
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09.09.2021 16:46 Ответить
Так, було б бажано і їх прибрати, але це наразі неможливо.
Та й мене, як киянина, перш за усе турбує мій рідний Київ.
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09.09.2021 21:15 Ответить
За боксера-імбецила мій рідний Київ деградує астрономічними темпами, тож я готовий прийняти будь-які дії по відстороненню цього покидька від влади.
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09.09.2021 16:28 Ответить
Ты хоть на карте знаешь где Киев? Сопля зелёная
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09.09.2021 16:36 Ответить
Наполягаю на тому, щоб місцевий адмін звернув увагу на чергове нахабство кличкоботів.
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09.09.2021 21:02 Ответить
Кличкобот, на відміну від тебе та боксера-імбецила, я - корінний киянин з діда-прадіда. І в історичній частині Києва я знаю майже кожну цеглину.
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09.09.2021 21:05 Ответить
Знаєте кожну цеглину? Ну тоді вам не буде важко сказати, як раніше в народі Пейзажну алею називали, правда? Просто перевірка...
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09.09.2021 21:26 Ответить
Ще додам, що на зеленого блазня та його кагал мені щиро похер.
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09.09.2021 21:06 Ответить
А ви точно з Києва? Бо кияни знають, що при Космосі Київ деградував набагато більше - саме тоді все заставили МАФами (при Омелі їх мало було), саме тоді почалися всі ці будівельні афери - Войцеховський, Три Богатирі і тд... Ну от Яник зробив те, що хоче зробити Зе - назначив гауляйтера Жопова. Сильно краще стало? Ніфіга! Шулявський міст мали здати до Євро-2012, так Жопов навіть не почав його будувати. А нагадати, як весною 2013 місто вимерло через сніжок на кілька днів? При Віталі такого брєда все ж таки не було!
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09.09.2021 16:37 Ответить
він з ферми, а не з Києва. Подлякової ферми. Брехав тут вже раз про ідеальні дороги в Луганській області....
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09.09.2021 16:42 Ответить
У тебе знову марення. Звернися до лікаря.
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09.09.2021 21:16 Ответить
На сьогодні ваш боксер-імбецил є єдиним керівником міста, за якого не ввели в експлуатацію жодної нової станції метро чи розв'язки. За 8 років! Нічого подібного навіть у 90ті не було. І Льоню-космоса обрали ті ж самі понаїхавші кияни, що й обрали боксера-імбецила. І Комарницький, який був при Льоні-космосі, зараз за боксера-імбецила ще краще себе почуває.
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09.09.2021 21:24 Ответить
А Шулявський міст - це що, як не розв'язка? А круг на Борщазі на Юри? А на Гавела міст?
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09.09.2021 21:27 Ответить
Ти читати не вмієш? Я писав про нові станції метро та розв'язки. Шулявка- це відновлення шляхопровіду, а не новий шляхопровід.
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09.09.2021 21:29 Ответить
Шулявка не відновлення - якби ви там були хоч раз під час будівництва, то побачили, що старий міст тупо знесли і поставили новий. Там навіть опори позносили. Ну блін, батьки на КПІ живуть, я там постійно катаюсь і все бачив!

На Юри і на Гавела - так реконструкція, тут питань нема!
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09.09.2021 21:43 Ответить
Що ти верзеш?
Навіть діти знають та бачили, як разом з голандцями замінили стару конструкцію шляхопроводу, але це лише заміна старої конструкції, а не новий шляхопровід.
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09.09.2021 21:51 Ответить
Новий - це коли будують саме новий там, де раніше його не було, а не відновлюють старий.
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09.09.2021 21:53 Ответить
На Поштовій раніше розв'язки не було...
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09.09.2021 23:23 Ответить
І що там за Кличка збудували?
До речі, це тотальна ганьба, що боксер-імбецил не може завершити роботи на цій площі під різними смішними причинами.
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10.09.2021 12:21 Ответить
Так уже кілька років, як усе завершено і фонтани з лавочками навіть поставили...
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10.09.2021 12:25 Ответить
Подивися проЄкт площі, а потім будеш розповідати про "завершено". Там ще дохера роботи.
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10.09.2021 12:36 Ответить
Реконструкція старого- це не будівництво нового. Невже так важко збагнути?
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09.09.2021 21:31 Ответить
ты явно из той быдлоты, что за уголовника колю оболонского голосовала.
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09.09.2021 16:41 Ответить
Якщо б я був бидлом, то голосував би саме за боксера-імбецила. І я ніколи не підтримував зеленого блазня та його команду. До речі, я ніколи не пиячив, тож спробуй тролити більш витончено.
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09.09.2021 21:33 Ответить
а из за клоуна, выбранного теми же киевлянами, не деградирует, не?
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09.09.2021 16:56 Ответить
Блазень розгорнув ВБ, а за боксера-імбецила у Києві за останні 8 років не збудували жодної нової станції метро чи розв'язки. По усій Україні щось будується, а Київ деградує.
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09.09.2021 21:37 Ответить
Відкрию величезний секрет: так і велике будівництво - це також переважно не будівництво нового, а реконструкція старого! Ну або добудова початого при попередниках (як міст у Запоріжжі).

Яку нову трасу збудували?
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09.09.2021 21:41 Ответить
Н-31 будують майже з нуля. Це величезний крок у вперед.
Так, деякі мости саме добудовують, але ваш боксер-імбецил навіть цього зробити не може. Постійно обіцяє відкрити рух Подільським мостом... й постійно обсирається.
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09.09.2021 21:58 Ответить
Н-31 не з нуля будують, траса ще в 60-х збудована!
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09.09.2021 23:22 Ответить
Там деякі дільниці та, особливо, розв'язки будують з нуля. Плюс зараз траса бетонна, тобто це принципово нова основа. Нічого подібного раніше в Україні не було.
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10.09.2021 12:24 Ответить
У нас купа бетонних трас - Варшавська траса повністю бетонна і досить непогана. На кляту московію з Кіптів - теж ******* бетонка. Варшавку і московську трасу, до речі, при Ющі реконструювали з повною заміною полотна і вони досі ІДЕАЛЬНІ! Тому не треба казати, що раніше не робилося нічого...

Далі, шмат Житомирської траси бетонний (об'їзд Житомира)... Ну і купа доріг меншого значення на кшталт Батурин-Конотоп.
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10.09.2021 12:28 Ответить
Я багато пересуваюся дорогами України, тож мені казок не треба. За потворного Юща будували-ремонтували у рази менше, ніж зараз. Ти Гуглом користуватися вмієш? Так подивися офіційну статистику.

І читай, що казав міністр бариги:
"Не забуваємо про дорогу Дніпро-Решетилівка, на якій днями здали першу бетонну ділянку протяжністю приблизно 1,7 км. Це ділянка дороги дуже гарної якості з гарантією на 28 років. Це рекорд для України. Раніше в Україні так не будували. Бетонна Варшавська траса була побудована за зовсім іншими параметрами", - сказав Омелян, відповідаючи на питання про плани ремонту доріг на 2019 рік.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2684932-persa-ukrainska-betonna-doroga-mae-28-rokiv-garantii-omelan.html

^^^
Навіть міністр порошенка називає Н-31 "першою українською бетонною дорогою".
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10.09.2021 12:57 Ответить
Ну і ідіот той міністр... Тобто ти хочеш сказати мені, що варшавська і московська траси не бетонні? Тоді ніхріна ти не їздив там!

Варшавська траса - збудована у 70-х роках автодорога на переважній протяжності мала цементно-бетонне покриття. До ремонту це покриття не відповідало ******** вимогам по рівності та міцності.У 2006 розпочато реконструкцію (розширення та покращення якості покриття).

За Юща відремонтували:
- Варшавську трасу
- Кіпті-Глухів-Бачівськ (московську)
- Київ-Чоп.
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10.09.2021 13:02 Ответить
Боже, та подивися ОФІЦІЙНУ статистику будівництва/ремонту доріг по роках!
Зараз будують/ремонтують у рази більше, ніж за Юща. За безперечний факт.

Омелян чітко сказав про інші параметри. Чи ти читати не вмієш? Я міркую, що профільний міністр краще за тебе знає.
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10.09.2021 13:07 Ответить
Я от щось логіки не розумію - недобудовані міст у Запоріжжі і міст у Кременчуці включили в програму великого будівництва, а Подільський міст у Києві - ні. Їх фінансують місцевий+державний бюджет, а міст у Києві - лише місцевий бюджет. Чому така вибірковість? Тим більше, у Києві міст потрібніший набагато, бо у Запоріжжі і Кременчуці і близько таких заторів немає...
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09.09.2021 23:58 Ответить
Ти реально такий впоротий чи клеїш дурня? Міст на балансі міста, покидьок Кличко відмовився передавати його на баланс Укравтодору (Кличко це пропонували), бо хоче на цьому мосту ще грошей заробити. Якщо б Кличко погодився на його передачу Укравтодору, то там роботи проводилися б значно швидше. Проблема саме у Кличко та трутнях навколо нього, а не у державі.
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10.09.2021 12:32 Ответить
Відкрию секрет: усі дороги в населених пунктах не на балансі Укравтодору. Укравтодор завідує ТРАСАМИ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ! Міст у Запоріжжі хіба на балансі Укравтодору?
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10.09.2021 12:40 Ответить
Мова саме про мости. Ти, як я бачу, геть не в темі. Навіть у Києві Новий Дарницький міст на балансі УЗ, а не міста. У Запоріжжі мости, які будуються, теж не на балансі комунальних підприємств міста, тож є юридичні підстави для їх фінансування державою.
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10.09.2021 12:44 Ответить
Читай про свого покидька Кличка:
https://news.finance.ua/ua/news/-/488300/klychko-vidmovyvsya-peredaty-podilsko-voskresenskyj-mist-ukravtodoru
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10.09.2021 12:51 Ответить
Він не мій, я за Іллєнка був! Але він в рази краще за зелень!
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10.09.2021 12:57 Ответить
Я не сприймаю блазня та його кагал, але Кличко зі своїм кагалом ще гірші.
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10.09.2021 13:01 Ответить
А в ресторане, а в ресторане
А там гитары, а там цыгане
И что душа захочет - выбирай
И где-то здесь начинается рай....

ну, что тут еще можно добавить?!
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09.09.2021 16:29 Ответить
хотят заставить Кличко публично отказаться от президентских амбиций .- Это вряд вряд ли. Кодлану нужны деньги, бюджет Киева , 60 млрд, лакомый кусочек для Коломойского.
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09.09.2021 16:30 Ответить
Підаліки-політики (на відміну від боксерів Кличко) не створють ніякої загрози для виборів. А от спитати з мера є за що.
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09.09.2021 16:32 Ответить
якщо з Кличка є за шо спитати, то весь клоунський кагал взагалі треба розстріляти за підрив обороноздатності та систематичну підривну та саботажну діяльність
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09.09.2021 18:07 Ответить
Поки не повернеться Петро Порошенко, доки Україні не бачити ні НАТО ні ЄС, ні миру!
А ця світлина "найвеличнійшого" демонструє, чого ми досі не в НАТО.

"Ця пружина вилетить проти вас", - нардеп Гузь про тиск Зеленського і Єрмака на Кличка - Цензор.НЕТ 7771
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09.09.2021 16:35 Ответить
А який зараз рейтинг в Україні в Кличка, що взагалі піднімається питання про його "президентські амбіції"?
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09.09.2021 16:42 Ответить
А какой был рейтинг у осла к примеру в 2017-м...или в 2018-м???
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09.09.2021 16:45 Ответить
Кличко діючий політик, на посаді мера вже сім років. Так який його рейтинг? Що саме дає йому право навіть теоретично задуматися про кандидування в Президенти та майбутню перемогу у виборах? Які в нього козирі?
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09.09.2021 16:50 Ответить
У даному випадку це не суть важливо - важливо, що він у першому турі виграв вибори у Києві. Я, якщо чесно, за нього не голосував (традиційно підтримую Іллєнка, хоча якби був 2 тур, то голосував би за Віталю, а не за Жопова чи Верещучку), АЛЕ я вважаю, що у киян не можна забирати їх право вибору і назначати гауляйтера знову. Уже був один, йолку ставив!
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09.09.2021 16:48 Ответить
бажано щоб не пружына, а дубина сработала по зеленым ослам
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09.09.2021 16:44 Ответить
Педалик - президент?!!! Пейте зеленку.
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09.09.2021 16:48 Ответить
От чесно, якщо в 2 тур вийдуть він і Зе, то я не думаючи підтримаю Віталіка!
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09.09.2021 16:52 Ответить
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». (С)
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09.09.2021 16:55 Ответить
Порівняно із Зе Кличко - Цицерон, блін))
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09.09.2021 17:12 Ответить
ЯК мінімум - говорить англійською!
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09.09.2021 17:53 Ответить
І німецькою...
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09.09.2021 18:02 Ответить
Против Кличко Коломойский, Баканов, Аваков-Монастырский, Венедиктова. И каждая гнида мастырит подлянку. Кличко не сладко.
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09.09.2021 16:59 Ответить
Кличка нужно немедленно гнать! Такой дикой, бездумной и коррупционной застройки Киева небыло никогда! Правда кого поставят эти недоделанные большой вопрос...
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09.09.2021 16:59 Ответить
Хто жив у Києві при Космосі, коли бушували Голиця, Войцех і Ко, той таку фігню ніколи не напише!
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09.09.2021 17:06 Ответить
та і ПОпов начудив із прибиранням снігу в березні!
Реально після Омельченка Кличко - кращий мер Києва
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09.09.2021 18:10 Ответить
Так, при Кличку цього року в січні-лютому замітало не менше, ніж при ПОпові в 2013, але це не стало апокаліпсисом для міста...

Згоден, Омеля кращий, але Кличко однозначно кращий за Космоса і ПОпова!
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09.09.2021 18:26 Ответить
Це ж з Чорновецького почалося це свавілля із забудовою. Тут ніяких ремонтів доріг та мостів не вистачить - центр міста перевантажений через хмарочоси
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09.09.2021 18:50 Ответить
Бредишь?
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09.09.2021 17:50 Ответить
Тварь Кличко уже 8 лет как мер и нихрена для города не сделал кроме стеклянного моста который никому не нужен. Вы посмотрите что на всех мостах через Днепр каждый день творится идиоты.
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09.09.2021 23:29 Ответить
Какие-то фантазёры в Офисе. Какой из боксёра президент? Он два слова связать не может, а в трёх заблудится. Да ещё и с мощным девелоперским шлейфом. Его нужно оставить, для того чтобы показывать, что нас может ждать
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10.09.2021 08:53 Ответить
А из гундоса какой президент ? Кличко однозначно лучше
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10.09.2021 09:04 Ответить
 
 